Коронавирус: Поздно дошло, что пережить эпидемию и не убить экономику было можно, - "СП"

09:17 29.05.2020 В Европе пришли к выводу, что закрывать людей и предприятия было необязатально



Дмитрий Родионов



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Евгений Валяев

Федор Бирюков



В Норвегии пришли к выводу бесполезности карантинных мер. Как сообщает издание The Spectator, власти страны проанализировали данные о числе заболевших, и оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантинные меры, Норвегия находилась на пике заболеваемости. После этого число заражений постепенно уменьшалось.

Как сообщает директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина.

"Вместо этого мы могли бы оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса", - подчеркнула она.

По последним данным, в Норвегии 8401 случай заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли. Стоит напомнить, что в соседней Швеции, которая изначально отказалась от карантинных мер, уже почти 36 тысяч заражений, более 4 тысяч погибших. При этом в стране также спад экономики. Как сообщила министр финансов Швеции Магдалена Андерсон, падение ВВП по итогам года составит до 7%. Bloomberg пишет, что в стране уровень безработицы без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов.



Так правильно ли поступили те страны, которые ввели жесткий карантин. И особенно те, что его до сих пор не снимают, как Россия?



- Коронавирус получил неожиданно широкий всемирный PR, - почему так произошло, отдельная тема, - отмечает директор Института свободы, член бюро президиума политсовета партии "Родина" Федор Бирюков.

- Но можно однозначно сказать, что на фоне пандемии COVID-19 власти всех государств испытали на практике новые, ранее не применявшиеся в таких масштабах меры контроля населения. И в этом плане опыт оказался, безусловно, удачным. У современных правительств появился новый инструментарий управления массами, который обязательно будет задействован в дальнейшем. Но есть и свои минусы: в частности, экономический ущерб. И для стран северно-социалистического типа, как Норвегия или Швеция, такой ущерб кажется избыточным. В этих странах политический класс ставит под сомнение принятые стратегии борьбы с пандемией.

"СП": - А если сравнивать с Россией? У нас ущерб еще значительнее…

-В Швеции население составляет 10 с небольшим миллионов человек, в Норвегии - 5 с лишним миллионов. Сравнивать эти цифры, например, с Россией, где живет 147 с половиной миллионов, просто некорректно. Да и масштабы въезда другие. И, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Поэтому я бы не стал делать выводы о ситуации на примере сравнений наших стран, категории слишком разные.

Но мы ясно понимаем, что нахлынувшая на всех нас пандемия коронавируса - явление совершенно новое, к которому не были готовы ни власти, ни медицина, ни общество. Большой вопрос заключается в методике медийного освещения проблемы. На мой взгляд, ее опасность была сильно преувеличена, что отразилось и на социальных решениях политиков. Как я уже говорил, тема коронавируса стала козырем в игре многих политических сил в разных странах, то есть фактическое положение дел было определенным образом искажено в угоду конъюнктуре. И здесь экономический аспект уступил место факторам управления, вопросам безопасности, всем этим ограничительным мерам. А "принцип домино" в мировой экономики обеспечил негативное влияние международных карантинных мер на все страны, даже не взирая на уровень местных эпидемиологических ограничений.



Также теперь мы видим, что при определенном стечении обстоятельств государственные власти готовы действовать совершенно не либерально, ограничивать права граждан, приносить в жертву экономические интересы наций. Фактическая же необходимость таких шагов пока под вопросом. Генезис коронавируса нового типа пока слишком мало изучен, чтобы можно было делать компетентные медицинские выводы. Но социально-политические выводы из ситуации очевидны: современные либеральные государства испытали не свойственные для них механизмы воздействия на население, которые пришлись правящим бюрократам весьма по душе. И эта проблема будет усиливаться.

- Чем больше проходит времени с начала пандемии, тем больше будет появляться разумных предложений по борьбе с коронавирусом, - уверен политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная Дипломатия" Евгений Валяев.

- На первом этапе особенно после пугающей статистики в Италии и Испании многие европейские страны решили перестраховаться и вводили чрезмерные запреты. Но есть и те страны, которые показали, как бороться с пандемией, вводя минимальные ограничения. Важная задача государств во время пандемии - стремиться минимизировать неудобства для людей и возможный урон от карантина для экономики в целом. Швеция, Германия, Япония и Южная Корея оказались наиболее успешными в этой работе, демонстрируя всему миру, что можно эффективно бороться с коронавирусом без введения запретов и ограничений для бизнеса и населения. Именно такой подход минимизирует риски для экономики и доходов людей, а также помогает наладить между государством и обществом доверительный диалог.



Когда Швеция объявила, что не будет вводить жесткий карантин в стране, то их подвергли критике. Другие европейские страны и ВОЗ осуждали политику шведов за излишнюю мягкость, указывая на повышенный показатель заболеваемости по сравнению с соседями. По прошествии времени шведы признали, что их путь оказался успешным, ведь они пережили пандемию без большого урона для сферы обслуживания и общественного питания. Люди у них продолжали жить и взаимодействовать, соблюдая ряд нестрогих правил по дистанцированию. Шведское общество намного легче перенесло пандемию, так как на них не накладывали необоснованные запреты по выходу на улицу, также им не запрещали заниматься спортом. Именно шведский кейс требует внимательного изучения другими странами, так как он показал свою эффективность без излишних и вредных запретов. И если мир предполагает, что в будущем волны коронавируса будут повторяться, то нужно учиться жить с этим вирусом, не останавливая жизнь своих городов.

Япония не только не вводила жестких ограничений, но и не проводила массового тестирования. Но даже при таком мягком режиме 25 мая в стране отменили введенный в апреле режим ЧС. Сам режим ЧС в стране был настолько мягким, что там даже не прекращали работать рестораны и парикмахерские, также не накладывали ограничения на передвижение людей. Японцы исторически привыкли к масочному режиму, также их ответственные лица считают важным фактором при борьбе с пандемией несклонность японцев к полноте. Гражданам Японии советовали избегать закрытых пространств, переполненных людьми мест и тесных контактов. Японский подход схож со шведским и подразумевает, что жесткий карантин не позволяет вести нормальную социальную жизнь, что является очень вредным.



"СП": - Но ведь в экономике все равно наблюдается спад…

- Швеции и Японии в любом случае не удастся избежать рецессии в экономике, но они существенно снизят ущерб для сфер обслуживания и общественного питания. Страны не получат прибыль от туризма, так как большинство стран закрылись. Также во время пандемии остановились многие торговые цепочки. Глобальная экономика перестанет негативно реагировать на пандемию, если большинство стран будут вести себя по японскому и шведскому сценарию, не замораживая жизнь в своих странах. К этому выводу мировому сообществу только предстоит прийти. Вывод директора Норвежского института общественного здравоохранения о том, что можно было обойтись без жесткого карантина и закрытия границ, является одним из первых на этом пути. Оказалось, что достаточно соблюдать небольшие меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса. Большинство рекомендаций ВОЗ выглядят по прошествии времени необоснованно жесткими и даже истеричными. Нельзя назвать роль ВОЗ при борьбе с коронавирусом в мире важной. Критика ВОЗ со стороны Дональда Трампа выглядит объективной. Эту международную организацию в скором будущем ждут реформы.

"СП": - А что насчет России? Оправданы были наши жесткие меры?

- Россия на фоне наиболее успешных стран в деле борьбы с пандемией показывает слабые результаты и пример, как не нужно себя вести при борьбе с коронавирусом. Россия получила большое число заболевших даже при введении серьезных запретов, существенно сказавшихся на состоянии экономики и благосостоянии людей. Особенно это коснулось Москвы как главного очага распространения вируса в стране. Неоправданно затяжной карантин, сложная система пропусков, абсурдные запреты на прогулки и занятия спортом, серьезные штрафы - московские власти с конца марта увеличивали давление на горожан, всячески усложняя им жизнь. По прошествии времени стало ясно, что у московских властей не было никакой четкой стратегии по борьбе с вирусом. Хотя другие страны сразу рассказывали, какие шаги и для чего необходимы, а шведы и японцы объясняли своим людям, почему они не вводят запреты, рассчитывая на дисциплину своих граждан. Московские официальные лица вели диалог с москвичами языком запугивания. Можно вспомнить многие реплики мэра Собянина, который угрожал, что готов ввести еще более серьезные штрафы и режимы, если люди не будут исполнять уже введенные.



Цифры по заболевшим в Москве пошли на спад. Другие страны при таких показателях анонсировали полное снятие всех запретов. Московские же власти решили удивить весь мир, выпустив самый сложный в мире регламент по прогулкам людей на свежем воздухе. Целая куча правил, сложнейшая система с расписанием по домам и с ограничениями по числу прогулок. Появилось стойкое ощущение, что мэра Собянина консультировали специалисты ФСИН. Московские власти начали тонуть в бюрократии, публикуя излишне сложные и просто ненужные регламенты. Хотя можно было обращаться к успешным практикам других стран, которые уже вышли из пандемии. Так, например, поступили в Российском футбольном союзе, где взяли за основу немецкий регламент по организации футбола по время пандемии.

Карантинные ограничения, мягкие по сравнению с Россией, были введены в Германии в конце апреля. Уже через три недели Ангела Меркель в своей 27-секундой речи объявила о снятии первых запретов. От жителей Германии требуют соблюдать социальную дистанцию, также рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и в общественном транспорте. На фоне 27 секунд Меркель, мэрия Москвы выпустила на своем сайте текст на пять тысяч знаков с шестью таблицами с инфографикой - и это только на тему прогулок! Страшно представить, если бюрократическая машина столичной мэрии будет выпускать такие инструкции на каждое действие жителей города. Эти регламенты не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом. Москва сильно затянула карантинные ограничения, которые нужно как можно скорее снимать. Чем больше правил, тем меньше вероятность, что они будут соблюдаться. Нельзя понять чиновников, которые пишут правила о том, сколько раз в день люди могут выходить гулять. Мотив у чиновников один - они пытаются всячески обосновать свою значимость. Заботы о людях тут нет.



29 мая 2020 Источник - svpressa.ru

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