КырАферы-3. Продажа радиочастот. Выборочные дела и несовершенство законодательства, - 24.kg

09:22 29.05.2020

29 мая 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Кыргызстан вторую неделю сотрясает скандал вокруг процедуры распределения радиочастот сотовым компаниям. Все бы ничего, но нарушения правоохранители почему-то находят только у частного бизнеса. Претензий к госкомпаниям у них нет.



Проверить всех



В середине мая неожиданно для всех ГКНБ задержал экс-директора Госагентства связи Наталью Черногубову. Тогда же оказалось, что межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи.



А на прошлой неделе депутат Жанар Акаев заявил, что к незаконному переоформлению частот причастен премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Дескать, без его ведома и участия такая сделка была бы просто невозможна. Сам глава кабмина все отрицает.

Говоря об уголовном деле, премьер-министр признался, что правоохранители с его легкой руки занялись радиочастотами.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, в 2019 году кабмин решил проверить состояние радиочастот.

"Я дал задание проверить. Тогда обнаружили, что одна компания, получив лицензию во временное пользование, перепродает ее. Это неправильно. Если они не выполняют условия, то надо отозвать лицензию. Все это расследует Военная прокуратура. Я не имею к данному случаю никакого отношения", - сообщил премьер.

А еще позже Генпрокуратура все-таки пролила свет на дело. Выяснилось, что пока все сидели на карантине из-за коронавируса, началось расследование.



"По факту коррупции со стороны отдельных должностных лиц Государственного агентства связи и ГКНБ еще 7 апреля 2020 года было зарегистрировано досудебное производство", - говорится в сообщении главного надзорного органа.

Но только одной сделкой правоохранители не ограничились. Сначала глава Финпола Бакир Таиров в стенах парламента проговорился про дело о лицензии "НУР Телекома". Он заявил, что ведомство хочет вернуть частоты. Возможно, даже будет обращаться в суд. А в выходные оказалось, что ГСБЭП возбудила дело и по факту незаконной выдачи лицензии интернет-провайдеру Megaline.



Претензии не ко всем



На первый взгляд все выглядит вполне разумно. Государство хочет изучить, насколько честно и прозрачно операторы сотовой и интернет-связи получали такой ценный ресурс, как частоты.

Все было бы хорошо, если бы не одно "но". Претензий к двум государственным сотовым компаниям нет.

Правоохранительные органы сознательно не проверяли процесс получения частот ЗАО "Альфа телеком" и "КТ Мобайл" или нарушений у них нет? История об этом умалчивает, как и представители Генеральной прокуратуры и Финпола.



Зато депутаты при обсуждении скандала резонно вспомнили историю с запуском сотового оператора "КТ Мобайл". По словам депутата Рыскелди Момбекова, правоохранительные органы затягивают дела по незаконной продаже частот, несмотря на огромный ущерб государству.

"КТ Мобайлу" выделили 345 миллионов сомов. Это деньги бюджета выбросили на ветер", - возмутился парламентарий.

А вот премьер-министр считает, что компания оправдывает вложенные средства.

Не смущает главу кабмина и тот факт, что сотовый оператор до сих пор не пользуется особой популярностью у абонентов.

"Стоимость "КТ Мобайла" оценивают в 2 миллиарда сомов. Да, есть трудности. Там работают достойные специалисты. Нужно хотя бы три года, чтобы компания заработала полностью. За год невозможно поставить ее на ноги", - заявил премьер-министр.



Нарушение есть, закона нет



Сами сотовые операторы пока предпочитают не ввязываться в публичные разборки. В интервью 24.kg они лишь коротко прокомментировали те сообщения, которые появились ранее. Сотовики настаивают, что все сделки были законными.



В Ассоциации операторов связи тоже пока не комментируют происходящее на рынке. Из собственных источников 24.kg удалось узнать, что сейчас ситуацию изучает специальная рабочая группа Госкомитета информационных технологий и связи. Только после окончания ее работы можно будет делать какие-то выводы.

При этом экономист Азамат Акенеев считает, что компаниям просто незачем ввязываться в сомнительные аферы.

"Это большой международный консорциум, у них есть большая служба комплаенс. Они такие сделки серьезно проверяют на соответствие нашему законодательству. Обязательно приглашается независимый аудит, если речь идет о сделке на крупную сумму. Поэтому я абсолютно уверен, что в этом случае нет каких-либо нарушений законодательства", - подчеркнул Азамат Акенеев.

При этом сразу несколько специалистов, с которыми нам удалось поговорить, обратили внимание на несовершенство законодательства в сфере распределения радиочастот.

Согласно текущему законодательству, не запрещено переоформление частот и купля-продажа компаний.

Но именно в этом сейчас обвиняют и сотовых операторов, и интернет-провайдера. Специалисты также отмечают, что проблема еще и в самом регламенте выдачи и получения частот. Он не совсем четкий. Из-за этого могут быть трактовки и разночтения.



"Регламент выдачи и распределения частот на сегодня есть, но он постоянно менялся и дорабатывался. В результате в процессе времени появлялись окна, когда новые изменения вносились, а лицензии на частоты выдавали по старым правилам. Такие окна возникали, и из-за этого могли быть разночтения", - рассказал 24.kg экс-глава Госкомсвязи Нурбек Абасканов.

Есть и еще один момент. Компаниям нужно развиваться, а для этого нужны частоты. Но государство не выставляет их на аукцион, поэтому и приходится искать другие механизмы для получения частот.

"Сейчас озвучиваются разные цифры, сколько государство потеряло из-за сделки. Кто-то говорит про $900 миллионов, кто-то про $500 миллионов. Это полная ерунда. Одна частота не может стоить таких денег. Она неудобна. Чтобы ее использовать, нужно большое количество инвестиций", - отметил Азамат Акенеев.



Проще уйти, чем ввязываться в скандал



Экономист обратил внимание и еще на одну деталь. Разразившийся скандал может больно ударить по инвестиционному климату Кыргызстана. Ведь крупной компании проще вообще уйти с рынка, чем ввязываться в разборки.

"Это очень большой риск. Компания, скандал вокруг которой сейчас раскручивают, находится под постоянным международным надзором. В первую очередь комиссии по ценным бумагам США, поскольку они прошли листинг на фондовой бирже. Если в результате всех этих скандалов акционеры примут решение, чтобы инвестор вышел отсюда, то это будет не очень хорошо для нашего инвестиционного климата", - уверен Азамат Акенеев.

Такого уровня компаний, которые прошли листинг на крупных международных фондовых биржах, сегодня в стране нет.

И в пылу разборок страна может просто потерять одного из крупных высокотехнологичных инвесторов с хорошей репутацией. И это в ситуации, когда экономика страны рухнула из-за пандемии коронавируса, и спасти ее могут только частные компании.