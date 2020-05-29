Труба в Китай принесет России 1,5 триллиона убытков и оставит без газа, - А.Седова

09:43 29.05.2020 Народное достояние: "Сила Сибири" принесет России 1,5 триллиона убытков и оставит без газа

Крупнейший проект "Газпрома" может оказаться убыточным, зато компания сэкономит на газификации внутри страны



Анна Седова



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Игорь Юшков

Сергей Пикин



29 мая 2020



Масштабный проект "Газпрома" "Сила Сибири" по транспортировке газа в Китай может так и не выйти на проектную мощность и вместо доходов обойтись стране в 1,5 триллиона рублей убытков. Об этом пишет издание "Лента.ру" в своем расследовании, ссылаясь на многочисленные документы, записи и свидетельства инженеров, работающих на проекте. Для сравнения, сумма поддержки 56 регионам России от Минфина составляет 100 млрд руб., малым и средним предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, правительство выделило 81,1 млрд руб.

Напомним, что магистральный газопровод "Сила Сибири" был запущен в декабре 2019 года в присутствии президента Владимира Путина. Газ по нему доставляется с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в Якутии в Приморский край и Китай. Стоимость газопровода оценивается в 1,1 триллион рублей.

Между РФ и КНР был заключен договор на 30 лет, который предполагает поставку 38 млрд. кубометров газа в год за 400 млрд долл. В последнее время стороны обсуждали даже расширение объемов поставок по контрактам, но теперь, если верить расследованию, речь идет не об увеличении экспорта, а, напротив, о возможном срыве соглашения.



Основная проблема газопровода в том, что Чаяндинское месторождение, которое является для него основным источником сырья, может не выйти на запланированный уровень добычи из-за неправильно проведенной геологоразведки, множественных технических нарушений и халатности при разработке. Издание пишет, что 20 скважин оказались полностью "сухими", а на 21 зафиксирован пониженный уровень добычи, который в течение нескольких лет и вовсе может стать нулевым. Только от этого финансовые потери могут составить 334 млрд руб. упущенной выгоды.



"Основная проблема Чаянды [Чаяндинского месторождения] в том, что месторождение было не готово к разработке. Оно находилось на стадии разведки. Работы по геологоразведке почти нигде не запущены, не завершены", - цитирует издание заместителя начальника 307-го департамент "Газпрома" Андрея Филиппова.

Ситуация на Ковыктинском месторождении оказалась еще хуже. Компания была вынуждена делать перерасчет в проекте и вообще убирать одну зону из разработки, потому что она оказалась полностью сухой. Это также произошло из-за того, что геологоразведка была выполнена не полностью.

Как говорят инженеры, обо всех этих проблемах знали как руководители проекта, так и высшее руководство "Газпрома", в том числе Алексей Миллер, однако он настоял на том, чтобы форсировать работы, так как в противном случае Россия упустила бы огромный китайский рынок. Теперь же "Газпром" пытается продавить строительство газопровода "Сила Сибири-2", чтобы подстраховаться на случай срыва обязательств по контракту с КНР.



В самой компании все эти обвинения пока что не подтверждают. На запрос СМИ в "Газпроме" коротко ответили, что проблем с "Силой Сибири" нет. Однако вряд ли такие обвинения могут появиться на пустом месте. Вопрос только в масштабе проблем.

Между тем, многие эксперты уже давно критикуют политику "Газпрома", которая направлена на масштабные и дорогостоящие международные проекты с сомнительной выгодой, но при этом игнорирует такой вопрос, как газификацию российских регионов. А ведь "Газпром" - это частично государственная компания. Тем не менее, тратить триллионы, в том числе и денег налогоплательщиков, на прокладки магистральных газопроводов вроде "Силы Сибири" или оказавшегося под угрозой срыва "Северного потока-2", видимо, интересней, чем газифицировать собственные города.



Так, гендиректор UC Rusal Евгений Никитин обратился к правительству России с предложением включить сибирские города Красноярск, Братск и Иркутск в программу газификации "Газпрома". По его мнению, без таких мер решить экологические проблемы указанных крупных промышленных центров невозможно. Несмотря на это, строительство газовой магистрали в этих регионах даже не вошло в национальный проект "Экология".



Никитин считает, что "Газпром" должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике. Тем не менее, в "Газпроме" сообщили, что в 2020 году средства на работы по газификации указанных регионов не выделяются, а программа на 2021−2025 пока в разработке.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков не исключает, что масштаб проблем на "Силе Сибири" может быть преувеличен в рамках аппаратной борьбы внутри "Газпрома", тем не менее, худший сценарий для проекта вполне возможен.

- "Газпром" косвенно подтвердил наличие проблем с этим месторождением, но непонятно, насколько они велики. Главный вопрос в том, будет ли это угрожать поставкам газа в Китай, или это текущая проблемная ситуация, которая может быть исправлена.

В лучшем случае дело закончится тем, что уже пробуренные скважины не дадут тот дебит, который предполагался или вообще останутся сухими. Тогда придется бурить новые скважины, и в итоге месторождение все же сможет дать газ. Для "Газпрома" это был бы позитивный сценарий, хотя он и потребовал бы дополнительных издержек.



Если же Чаяндинское месторождение в принципе не сможет дать те объемы, на которые рассчитывали, это станет огромной проблемой для компании. Нужно будет что-то делать, чтобы так или иначе исполнять контракт с Китаем. "Газпрому" придется либо закупать сжиженный газ с рынка и поставлять его КНР, либо создавать новую ресурсную базу.

В пользу последнего варианта говорит активизация работы по "Силе Сибири-2". Как правило, никакие работы у "Газпрома" не начинались, если не был подписан контракт на поставку газа. Так было и с первой "Силой Сибири". То, что уже начались проектно-изыскательные работы, дает основание критикам "Газпрома" говорить о том, что месторождения газа в нужных объемах не дадут, поэтому чтобы исполнить старый контракт придется строить новый газопровод по Западной Сибири, где ресурсная база уже разработана.

"СП": - Как такая компания, как "Газпром", вообще могла допустить такой провал по одному из крупнейших проектов?

- Я бы дождался официальных цифр. Сейчас по Алексею Миллеру будут наноситься аппаратные удары. Активизировалась кампания против "Северного потока-2", который называют провальным и пишут о том, что он никогда не будет запущен. Теперь к этому присоединились сообщения о проблемах на "Силе Сибири".

В информационном пространстве по Миллеру бьют очень активно, рассуждают о том, кто будет его преемником. Так что пока я бы не спешил говорить о триллионных убытках. Очевидно, что проблемы на Чаяндинском месторождении есть, но их масштаб пока непонятен. По итогам года этот вопрос прояснится - если 5 миллиардов кубометров газа по "Силе Сибири" не пройдут, значит, что проблемы большие.

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"СП": - Может ли на фоне этой истории "Газпром" изменить политику и активизировать газификацию внутри страны?

- На рынке сейчас сложилась такая ситуация, что в России газ дороже, чем в Европе, поэтому он приносит "Газпрому" больше прибыли. Кроме того, на это накладывается политический переходный период транзита власти, когда руководство страны пытается заключить с населением некий новый общественный договор - улучшение качества жизни в обмен на лояльность. Эти два фактора активизируют разговоры о газификации.

Но будет ли "Газпром" ориентироваться на внутренний рынок - большой вопрос. Там, куда легко можно было провести газопроводы, их уже провели. Теперь, чтобы существенно увеличивать процент газификации, нужно прилагать серьезные усилия.

Нужны новые большие газопроводы, от них газ необходимо вести до потребителя и субсидировать конечное подключение. Потому что этим должны заниматься местные горгазы, а у них чаще всего нет денег, в итоге населенный пункт может быть к газу подключен, а в домах газа нет. Так что мне кажется, что темпы газификации все равно будут небольшими.

Эксперт в энергетике и энергорынке, глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что проблемы "Силы Сибири" вполне реальны и "Газпрому" в итоге, возможно, придется лишиться монополии на экспорт газа.



- Еще в прошлом году в экспертном сообществе стали появляться сообщения о проблемах на Чаяндинском месторождении, просто тогда это не было отражено в СМИ. Но специалисты говорили, что работы идут с нарушением технических регламентов, отсюда загубленные скважины и потерянные объемы газа.

Возможно, кого-то после этой истории поувольняют, если еще не уволили. Самый интересный вопрос в том, насколько высшее руководство "Газпрома" было информировано обо всей этой ситуации и как оно на это реагировало.

"СП": - Как такой провал вообще стал возможен, речь ведь о триллионах?

- Как у нас часто бывает, основная причина в плохой организации работы. Где-то действовали спустя рукава, где-то пытались сэкономить. На уровне каждого подрядчика и компании были допущены различные ошибки. Можно, наверное, инкриминировать и другие статьи Уголовного кодекса, но в этом должны разбираться компетентные органы.



"СП": - Если проблемы настолько велики, как можно выполнить контракт с Китаем?

- "Сила Сибири-2", если и будет запущена, то не в то время, когда первая "Сила Сибири" должна выйти на проектную мощность. До момента принятия решения о строительстве пройдет время, только в этом году начинаются работы по изысканию проекта. В лучшем случае этот газопровод может быть завешен к концу 20-х, поэтому вряд ли это выход.

Возможен другой вариант решения проблемы. В свое время "Роснефть" просила доступ к трубе "Силы Сибири". Если действительно возникнут проблемы с ее заполнением и контракт будет срываться, не исключено, что "Газпрому" придется лишиться своего монопольного положения на экспорт газа и допустить к трубе других поставщиков.

"СП": - Может ли на фоне этой истории "Газпром" активизировать газификацию внутри страны, хотя бы чтобы реабилитироваться?

- Вряд ли что-то поменяется в этом направлении. Программа газификации, которая обсуждалась в прошлом году у президента, должна быть выполнена к 2030 году. В ней указан экономически обоснованный предел газификации для нашей страны, примерно на уровне 80%. Дальше тянуть трубы в удаленные районы не выгодно.

Просто проложить трубу из точки А в точку Б - это полдела, нужно, чтобы по ней еще и шло потребление, то есть чтобы домохозяйства и предприятия были подключены к системе, а это также требует больших денег и вызывает целый комплекс вопросов. Из каких бюджетов нужно за это платить, кто будет нести эти расходы и так далее.

"СП": - Но если сравнить эти суммы с возможными потерями от "Силы Сибири", получится не так и много…

- Да, если посмотреть, то сегодня на спасение отдельных отраслей промышленности и социальной сферы денег выделяется значительно меньше, чем то, что было потрачено даже только на проблемные части проекта, не говоря о нем целиком. А уж потенциальные убытки сопоставимы с доброй частью помощи экономике всей страны. Источник - свободная пресса

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