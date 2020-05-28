 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лже-сотрудник КНБ выудил у алматинцев 53 млн тенге
09:53 29.05.2020

Он осужден к 6 годам лишения свободы.

В Алматы осужден мошенник, передает zakon.kz.
В районном суде №2 Жетысуского района города посредством видео-конференц-связи рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, преданного суда с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба (ст.ст. 190 ч.4 п.2,195 ч.4 п.4 УК РК).

Судом установлено, что в с 2012 по 2016 гг. подсудимый убедил знакомого, что может помочь с покупкой подвального помещения в 100 квадратных метров, в городе Нур-Султане по низкой цене, за что получил от него общую сумму в размере 38 635 870 тенге.

Не останавливаясь на достигнутом, в период 2017-2019 гг. подсудимый, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, распространял ложную информацию о том, что знает директора обанкротившейся компании а также может помочь приобрести машины через аукцион по низкой цене. В результате, подсудимый обманным путем получил у потерпевших К.- 2 944 000 тенге, Б.- 5 866 000 тенге, Ж.- 995 000 тенге, Р.- 1 709 000 тенге, А. - 3 000 000 тенге. Приговором суда С. осужден к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые требования потерпевших удовлетворены, - сообщили в районном суде №2 Жетысуского района.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник - zakon.kz
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