Пора домой: США выбирают план вывода войск из Афганистана, - К.Сенин

10:01 29.05.2020 Поспешное свертывание контингента будет на руку идущему на второй срок Трампу

Кирилл Сенин

29 мая 2020



Военачальники и аналитики готовят для президента США сразу несколько сценариев вывода войск из Афганистана, где американский контингент воюет уже больше 18 лет. Один из планов, по данным СМИ, предусматривает полный выход контингента из республики до ноябрьских президентских выборов. "Известия" разбирались в том, как это поможет теряющему популярность на фоне эпидемии президенту вернуть поддержку избирателей и отразится на ситуации в сфере безопасности в самом Афганистане.



В минобороны и других военных структурах США готовят сразу несколько вариантов вывода американского контингента из Афганистана. О необходимости завершить пребывание американского контингента в этой республике на этой неделе в очередной раз напомнил президент Дональд Трамп, который еще в ходе своей первой избирательной кампании обещал окончить военную миссию в Афганистане, начатую Джорджем Бушем-младшим вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.

Уйти, чтобы остаться?



Что происходит на самой долгой войне Америки

По информации The Wall Street Journal, согласно одному из планов, которые составляют в Пентагоне, в стране останется порядка 5 тыс. американских военных. Другой вариант, о котором изданию рассказали чиновники, предусматривает сохранение в стране контингента из 1,5 тыс. человек. Кроме того, изучается и возможность полного вывода американских сил из страны, причем достаточно оперативного - свернуть миссию могут уже осенью. Представить свои соображения главе государства военные рассчитывают уже на этой неделе.

Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Например, как отмечает WSJ, "возможность полного вывода сил, вероятно, станет для группы американских союзников, у которых тоже есть войска в Афганистане, поводом также завершить там свою миссию". Однако если в Белом доме решат оставить в республике даже минимальный контингент, другие страны, скорее всего, также сохранят там свое присутствие и "смогут принять на себя больше ответственности за подготовку и консультирование" местных силовиков, предположили пообщавшиеся с газетой чиновники.



Многие отслужившие в Афганистане военачальники также указывают на то, что полный вывод войск "подорвет уже имеющиеся достижения, оставит без поддержки афганские правительственные силы и создаст риски развала хрупкого национального правительства", добавляет издание.



Эскалация в стране подрывает процесс политического урегулирования

В разработке стратегии выхода участвуют высшие военные чины - командующий американскими силами в Афганистане генерал Скотт Миллер, глава Центрального командования ВС США Франк Маккензи, шеф Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Марк Милли, передает CNN. Совещания проходят в строго закрытом режиме, из-за того что любое "импульсивное решение о быстром сокращении численности контингента до нуля может иметь значительные последствия для безопасности в Афганистане", отмечает телеканал.



Сам Трамп, отвечая 26 мая на вопрос о том, будут ли дислоцированные в Афганистане солдаты дома на День благодарения (в этом году он приходится на 26 ноября), заявил, что конкретных дат пока нет, но вывод войск он хотел бы провести "настолько быстро, насколько это будет приемлемо". Сейчас американские военные выполняют в республике функции полиции, а цель их отправки туда была совсем другой, напомнил президент. "Мы там на протяжении 19 лет. Думаю, этого хватит", - добавил Трамп.



Сдержать обещание



Уходят по-американски: к чему приведет вывод войск США из Сирии

Решение Дональда Трампа может иметь как положительные, так и отрицательные последствия

По данным The New York Times, один из сценариев предполагает, что все американские военные покинут страну еще до назначенных на ноябрь президентских выборов в США. По достаточно понятным причинам именно последний вариант, очевидно, больше всего понравится верховному главнокомандующему. Выход из Афганистана и окончание участия Соединенных Штатов в любых войнах в целом Трамп называл одной из своих важнейших внешнеполитических задач еще в ходе первой предвыборной кампании, по итогам которой в 2016 году он и перебрался в Белый дом.

"Предложение о полном выводе сил к ноябрю отражает существующее среди военачальников понимание того, что для Трампа это будет предпочтительный вариант, который будет способен помочь его предвыборной кампании, - пишет NYT. - Однако, по словам чиновников, сами военные хотят предложить менее поспешный график вывода сил и намерены отстаивать этот вариант".



Удастся ли военным убедить хозяина Овального кабинета в том, что спешка здесь только навредит - вопрос пока открытый. За 3,5 года президентства у Трампа скопился не слишком значительный набор внешнеполитических побед, а вот обоснованной критики в адрес Белого дома по поводу его дипломатических шагов, в отношении, например, выхода из ядерной сделки с Ираном, хватало.

Экономические успехи администрации Трампа во многом обесценил экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и обусловленная спадом деловой активности чудовищная безработица. В этой ситуации республиканцу Трампу, уступающему по опросам будущему кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену, явно не помешает торжественное окончание миссии в Афганистане. Он сможет, например, поставить себе в заслугу сохранение жизней американских солдат (а там за 18 с лишним лет было убито 2,4 тыс. военнослужащих из США, еще более 20 тыс. получили ранения). Кроме того, приятно будет сказать и о том, что с многомиллиардными тратами на ведение операций в этой стране тоже покончено.



С оглядкой на Ирак

В американской администрации, решая вопрос о темпах и объеме вывода сил из Афганистана, возможно, учтут и значимость той сдерживающей роли, которую сейчас выполняет там воинский контингент. Например, после того как в 2011 году президент Барак Обама объявил об уходе американских военных из Ирака, в стране появились возможности для расцвета "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). К слову, это решение своего предшественника на президентском посту Трамп не раз жестко критиковал.

Примечательно, что и в правящей Республиканской партии далеко не все готовы поддержать выгодное президенту в краткосрочной перспективе оперативное окончание миссии в Афганистане. Например, влиятельный сенатор Линдси Грэм направил шефу Пентагона Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео письмо, в котором указал, что вывод войск без оглядки на реальное выполнение условий мирного соглашения сторонами приведет к "ужасающим последствиям" для национальной безопасности США.



В послании, с которым ознакомилась WSJ, законодатель выступил за то, чтобы в договоренностях с талибами по выводу войск была прописана возможность сохранения в Афганистане контртеррористических подразделений, а также "значительных возможностей для сбора разведывательных данных, достаточных для обеспечения интересов нашей нацбезопасности в регионе, а также для защиты самой Америки".



Не забывайте свои базы: Дамаск требует полного вывода войск США

Власти Сирии не намерены мириться с присутствием американской базы Эт-Танф на своей территории

Некоторые специалисты допускают, что президент США все же сможет услышать доводы профессионалов, согласно которым для проведения антитеррористических операций часть контингента, прежде всего силы спецназа, в Афганистане надо оставить. Использовать для таких акций территорию соседних стран не удастся как минимум с логистической точки зрения.

Вирус в помощь

В случае если Трамп все же будет настаивать на максимально быстром выводе войск, для аргументирования своей позиции ему поможет довольно неожиданный фактор - пандемия COVID-19. По данным Пентагона, до половины военнослужащих афганских вооруженных сил, подготовку которых ведут американские инструкторы, могут быть заражены коронавирусом (официальную статистику, которую дает минздрав республики, в Вашингтоне оценивают критически).

Оперативно выводя американских солдат из республики, Трамп таким образом сможет уберечь их от повышенных шансов подхватить инфекцию. С учетом того что США остаются мировым лидером по числу случаев заражения и количеству умерших от COVID-19, такой поступок, хоть и достаточно символичный по своим масштабам и сути, будет наверняка по достоинству оценен избирателями.



Источники NBC News в американской администрации и в Пентагоне подтверждали телеканалу, что тема вывода войск в связи с эпидемией рассматривается. Впрочем, по их словам, наиболее вероятным ответом на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию будет консолидация американских военнослужащих на базах в одном или двух регионах Афганистана.

На новой волне насилия



Долина исламской смерти

Откуда в Афганистане взялось "Исламское государство" и в чем секрет его живучести

Примерный график вывода американских солдат из Афганистана был частью мирного соглашения, которое США в феврале этого года заключили с запрещенным в России движением "Талибан". Согласно документу, на выход из страны отводилось от 12 до 14 месяцев при выполнении определенных условий, в том числе отказа талибов от помощи террористам из ИГ. К июлю в стране должно остаться не более 8,6 тыс. американских военных.

WSJ со ссылкой на осведомленные источники пишет, что в этом плане Пентагон идет даже с опережением графика и до обозначенного уровня удастся дойти в ближайшие дни. По официальным данным, пока численность контингента составляет порядка 12 тыс. человек, однако в появлявшихся в прессе в этом месяце материалах называлась уже меньшая цифра - порядка 10 тыс.

Впрочем, к выполнению условий соглашения о прекращении атак все чаще возникают серьезные вопросы. В последние недели в афганских городах была совершена серия терактов. В Кабуле, например, боевики в мае атаковали родильное отделение больницы: в результате теракта погибли не менее 24 человек, в том числе новорожденные. После этой атаки правительство Афганистана пригрозило возобновить военные операции против "Талибана" (кто именно устроил теракт, неизвестно).



По случаю окончания у мусульман месячного поста - Рамадана - в стране было объявлено трехдневное перемирие, и власти в Кабуле говорили о надеждах на то, что режим прекращения огня удастся поддерживать и дальше. Вопрос в том, суждено ли этим чаяниям сбыться в Афганистане - стране с разделившими полномочия, но открыто враждующими президентом Ашрафом Гани и экс-премьером Абдуллой Абдуллой, стране, превратившейся в плацдарм для самых разных экстремистских группировок и сил. Источник - известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590735660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Конституционный закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №335-VІ ЗРК

- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VІ ЗРК

- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №336-VI ЗРК

- Сенаторы приняли поправки по вопросам парламентской оппозиции

- 230 лучших специалистов в 11 отраслях привлечены к работе по повышению конкурентоспособности РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №307

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года №316

- Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №332