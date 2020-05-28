2647. Таджикистан обновил и расширил список лиц, причастных к терроризму и экстремизму

10:26 29.05.2020

Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана внес изменения в Национальный список физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.

Согласно обновленной информации, общее количество физических лиц, подозреваемых в связях с террористами и экстремистами, выросло за последний год почти в два раза. Если год назад в списке значилось 1356 человек, то в настоящее время – 2647 человек.

В апреле прошлого года этот список разбили на два перечня: первый включал физических лиц со стороны Республики Таджикистан, "как имеющих связь с терроризмом", второй – "имеющих связь с экстремизмом".

В настоящее время существует только один список, содержащий перечень террористических и экстремистских организаций, запрещенных в Таджикистане, в который включены 15 организаций. Среди них - "Аль-Каида", "Братья Мусульмане", "Лашкар-е-Тейиба", "Движение Талибан", "Исламское движение Узбекистана", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джабхат анНусра", "Джамаат Ансаруллох", "Партия исламского возрождения Таджикистана", "Джамият-е-Ислами", "Паймони миллии Точикистон" ("Национальный пакт Таджикистана"), "Джамият-е-Таблиг", "Призыв к исламу", "Свободный Таджикистан", "Группа 24".