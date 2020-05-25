УзбЧиновники размножаются почкованием (новым законом о госслужбе)

10:30 29.05.2020

25/05/2020



Наконец-то появился проект закона "О государственной гражданской службе" ( I D-18047). Что характерно - сразу на двух языках. Очень долго ждали его. Почти у всех стран имеется, а в Узбекистане никак не могут принять. Он поможет решить две важнейшие задачи - повысить качество государственного управления и укоротить коррупцию.

В пояснительной записке сказано, что при подготовке проекта изучалось законодательство Германии, Франции, России, Казахстана, Японии и других. Внешне проект получился довольно стройным и логичным. В нем все есть: статус государственного служащего, привилегии, поощрения, понятие "конфликт интересов" и даже ответственность. Однако не все лучшее, что есть в законодательстве зарубежных стран, было применено при разработке проекта. В результате - нет баланса между правами, привилегиями, ограничениями, обязанностями и ответственностью.

Начну с понятий. Статья 4 проекта гласит: "Государственная гражданская служба - профессионально оплачиваемая деятельность гражданина Республики Узбекистан в публичных интересах в государственных органах и организациях".

Очень расплывчатая формулировка. Ведь чем отличается работа в государственных организациях от службы государству? Работа подразумевает продажу собственного труда за выгоду для себя, а вот государственная гражданская служба подразумевает деятельность не для себя, не для группы лиц или организаций, а только для государства и через него - для всего общества. Да, эта деятельность должна оплачиваться. Именно за служение государству и предоставляются привилегии. А их немало. Это - различные выплаты и поощрения, социальное страхование и правовая защита. Одна пенсия чего стоит - до 100 процентов от оклада. Плюс медицинское обеспечение в государственных учреждениях и получение жилья из государственного фонда. Лишь бы служили.

Теперь об ограничениях. Статей 13 проекта запрещено занимать государственные должности непосредственно в подчинении родственников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Опять лазейку оставили. Сложно себе представить законодательство, разрешающее и обосновывающее работу родственников в прямом подчинении.

Или вот: запрещено приобретать доли и акции в подведомственных организациях. И в других надо запретить. Это ведь не продукты на базаре купить, а бизнес, коммерческая деятельность. Негоже государственному служащему отвлекаться. А если на момент назначения на государственную должность и владел какими-либо акциями или долями, то обязан передать их в слепое доверительное управление, что должно проконтролировать Агентство по делам государственной службы.

Как-то упустили разработчики проекта запрет слугам народа и членам их семей иметь и открывать счета в зарубежных банках, а также хранить средства, ценности и владеть недвижимостью за рубежом. Не должны государственные служащие участвовать в митингах, демонстрациях, забастовках, а также совмещать государственную должность с выборной, депутатской и сенаторской. А вот объединяться в союзы, в том числе профессиональные, видимо, надо разрешить.

В проекте имеется запрет на получение вознаграждения от физических лиц в связи с исполнением служебных обязанностей или статуса государственного служащего. Но предполагаю, что проще запретить вообще принимать какие-либо вознаграждения за время нахождения на государственной службе. А подарки, полученные во время визитов иностранных делегаций, подлежат сдаче Агентству. При желании их можно выкупить по рыночной стоимости.

Неплохо бы установить для некоторых категорий испытательный срок, а также предельный возраст нахождения на госслужбе. Неплохо бы запретить госслужащим отдавать приказы и распоряжения, не имеющие отношения к их должностным обязанностям или направленные на нарушения законодательства.

Теперь об ответственности. Увы, в законодательстве Японии не сохранилось упоминания о чудесном обычае делать харакири - это прием боли и смерти как доказательства чистоты помыслов. Да и вряд ли он прижился у нас. Нет в законодательстве других стран и упоминания о гражданской казни. Но поскольку чиновник служит в органе с государственно-властными полномочиями, то и ответственность его должна быть выше, чем у простых смертных. А ее в проекте явно недостаточно.

Например, пенсии. Неплохо бы зафиксировать, что если государственный служащий осужден за коррупционные должностные преступления или уволен по отрицательным мотивам, то он лишается права на пенсию, предусмотренную настоящим законом.

Неплохо бы позаимствовать из законодательства Казахстана положение, когда государственные служащие, являющиеся первыми руководителями, несут ответственность, если подчиненные им чиновники привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления. Не надо забывать и об ответственности перед третьими лицами, что в проекте напрочь отсутствует. Ведь чиновники своими решениями могут причинить ущерб третьим лицам, который должно возместить государство, либо орган государственного управления. А вот имущественной ответственности государственных служащих в проекте закона нет.

Практически все предложения, изложенные здесь, отражены в законодательствах стран, ставших предметом изучения разработчиков проекта. Без введения таких дополнений служба государству станет слишком привлекательной.

Как сказал один умный человек, чиновники - чудесный пример размножения неполовым путем. Пресекать пора этот нетрадиционный метод.

Григорий Борисов, юрист.

Специально для UzMetronom.