 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шлюшкино горе. Крупнейший в мире город-бордель Даулатдия (Бангладеш) вымирает от голода и коронавируса
10:58 29.05.2020

В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Дальнобойщиков больше нет

Один из самых больших борделей мира - это целый город, где полторы тысячи проституток принимают клиентов. Местечко Даулатдия расположено в Бангладеш. Дальнобойщики стоят здесь в очереди на переправу по дороге в столицу страны Дакку. Из-за коронавируса здесь разразилась катастрофа: женщины лишились заработка и голодают, им нечем кормить детей.

Ноди продали в бордель, когда ей было 14 лет - это сделал дальнобойщик, который обещал ее подвезти. Теперь Ноди 25 лет, и она голодает.

Женщинам в борделе платят два доллара за "сеанс". Проституция в Бангладеш была легализована двадцать лет назад. Сейчас, когда в стране 36 000 человек заразились коронавирусом и 520 умерли, публичные дома закрыты, сообщает CNN.
У многих женщин в Даулатдии есть дети - всего там живет несколько сотен детей. "У нас нет еды вообще, - говорит Ноди. - Если это продолжится, мы умрем с голоду. Каждый день мы молимся, чтобы коронавирус исчез".
Проститутки живут в лачугах из гофрированного железа, и каждый день должны платить аренду мадам. А с нее уже получают владельцы участка.
Когда в бордель привезли гуманитарную помощь, под дождем в огромную очередь выстроились сотни женщин. Но мешков с рисом хватило не на всех. Сейчас власти объявили, что премьер-министр Бангладеш санкционировал перевод 30 долларов двумстам обитательницам Даутладии. Но что делать остальным?

Источник - mk.ru
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