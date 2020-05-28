Узб-политолога Рафика Сайфуллина осудили на 12 лет л/с. О родине – либо хорошо, либо ничего...

11:44 29.05.2020

О родине – либо хорошо, либо ничего



25 мая во второй половине дня вынесен приговор в отношении известного политолога Рафика Сайфуллина. Суд, начавшийся в начале февраля этого года, признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.157 ч.1 и приговорил к 12-годам лишения свободы.



По утверждению адвоката осужденного Сергея Майорова, суд проходил с многочисленными нарушениями УПК и Пакта о гражданских и политических правах, к которому присоединился Узбекистан.

В ходе судебного следствия, считает адвокат, не нашел подтверждения ни один эпизод обвинения, предъявленного его подзащитному. Самого подсудимого суд в нарушение УПК лишил возможности самостоятельно доказывать свою невиновность. Все ходатайства защиты суд необоснованно отклонил, отказав и в вызове экспертов по ключевым эпизодам обвинения.



Адвокат убежден, что в ходе судебного следствия не нашла своего подтверждения и версия обвинения об использовании политологом информации из закрытых источников и нанесении им ущерба имиджу, обороноспособности, территориальной целостности и государственному суверенитету Узбекистана путем публикации за рубежом аналитических статей. Отсутствие ущерба признал и следователь.



Фактически Р. Сайфуллина, значительную часть жизни прослужившего в органах государственной безопасности Узбекистана, осудили за то, что посмел иметь свое мнение о политических и экономических процессах, происходящих в его стране. А это, судя по приговору, не приветствуется. О родине – либо хорошо, либо ничего.