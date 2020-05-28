 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрКрадунство. Петр Порошенко вновь стал долларовым миллиардером
12:03 29.05.2020

Стали известны имена богатейших людей Украины, чье общее состояние эксперты оценили более чем в 31 миллиард долларов. Примечательно, что "бронза" рейтинга досталась экс-главе государства, передает NUR.KZ. Петр Порошенко. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty ImagesИздание "Forbes Украина", которое не публиковало рейтинг богатейших людей страны уже 4 года, в этом году решило вернуться к старой практике.

Отмечается, что из 100 самых богатых людей Украины состояние лишь 8 оценивается в более чем 1 миллиард долларов. На первых местах традиционно остаются бизнесмены, чья деятельность связана с металлургической промышленностью. Так, самым богатым человеком в Украине признан Ринат Ахметов. Хотя за 6 лет он потерял значительную часть своего состояния: по данным издания, в 2013 году он был богаче в 6 раз, тем не менее, Ахметов и сегодня возглавляет рейтинг богачей. Его богатства оцениваются в 2,8 млрд долларов. "Серебро" рейтинга издание отдало Виктор Пинчуку, чья компания "Интерпайп" специализируется на производстве металлических труб и колес для поездов. Состояние этого бизнесмена на сегодня - 1,4 млрд долларов.

В " хвосте" тройки самых богатых украинцев оказался экс-глава страны Петр Порошенко. Отметим, что уже 5 лет бывший президент не считался миллиардером - в 2015 издание насчитало у него менее 800 млн долларов. Однако к 2020 его состояние выросло до 1,4 млрд в американской валюте.

Автор: Кристина Кривцанова

Источник - nur.kz
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