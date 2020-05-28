Ждет ли Ливию судьба Судана? Социалистическая Джамахирия оставила в наследство "осиное гнездо", - С.Лебедев

14:00 29.05.2020 Эпическая война сил маршала Хафтара с правительством Сараджа в Триполи ставит перед нами вполне конкретные вопросы. Не распадется ли эта страна? Что там делает Турция? И что там делает РФ?

Племенная рознь и соседи

Ливия всегда была в центре внимания завоевателей – как стратегическая территория для последующих колониальных захватов. Идет ли речь о Ганнибале, полководцах Древнего Рима или той же Турции. Завоевав в середине XVI века прибрежные районы Ливии, Османская империя оказала большое влияние на менталитет региона.

Очевидно, что государство с многонациональным населением всегда уязвимо, и Ливия не исключение. Забьем гвоздь в любые реалии гражданской или религиозных войн, подчеркнув, что ливийцы – это смесь местных берберских народов и пришлых арабских племен. Хотя они и называют себя арабами, но большинство из них являются потомками неарабского населения, которое жило там задолго до арабского завоевания. Они приняли ислам как необратимое, арабский язык пришел с завоевателями. Так что сегодня каждый в Ливии может себя называть ливийцем и драться за своих предков. Каких – многие уже не помнят. Анализируя нынешние события в Ливии, не надо забывать о проходивших в том же ключе военных действиях на территории Чада, Судана или с натяжкой в песках Алжира. Давно ли в последнем перестали резать глотки мирному населению? Почему? А потому, что кому-то этого хотелось.

Несмотря на годы относительно благополучного режима Муамара Каддафи, когда каждый ливиец мог получить свою долю от нефтегазового пирога, США сумели найти брешь в "национальном противостоянии", создав по сути "Национальный переходный совет". Понятно, что новую власть поддержали все страны НАТО. Как говорил очевидец смерти бывшего руководителя Ливии, Каддафи был ранен в обе ноги. Боевики издевались над ним с криками: "Аллах акбар", хотя последний и взывал к совести: "Харам алейкум. Харам алейкум. Позор вам! Вы не ведаете греха". В результате самосуда он был убит, как и его сын Мутаззим. Сейчас уже неважно, был ли это самосуд или убийство по указке, дабы упрятать секреты могилу, как и с генсеком Румынии Чаушеску, но главный враг США в Северной Африке замолчал.

Зачем нужна была Ливия завоевателям?

Одно из весенних сообщений гласило, что ОПЕК и Ливия поддержали цены на нефть, другое однозначно указало, за что дерутся протурецкое Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Тот же глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж откровенно назвал катастрофической ситуацию в стране из-за блокады нефтяных терминалов силами Хафтара. А это хорошие деньги. Плюс внушительный рынок для продажи оружия.

И наконец, может быть, главное – стратегическое положение страны с возможностью влиять на страны Магриба и территорию вплоть до Центральной Африки. Не случайно Гитлер упорно держался при помощи Роммеля за сей по сути пустынный район Северной Африки, с переменным успехом отражая удары союзников. Англия и США тоже оценили важность Ливии, предпочтя ее более кровопролитному второму фронту.

Несмотря на то, что некоторые эксперты взахлеб пишут, будто события в Ливии развиваются стремительно, отнесем это к "художественному вымыслу". Гражданская война в Ливии идет уже шестой год. Конца-краю ей не видно. В крайнем случае, как берберы, партизаны уйдут в пески или горы. А там их не достанешь. Спросите у французов, чего им стоила алжирская война.

Парафраз "битва за Ливию"

Да, Хафтар потерял контроль над авиабазой "Аль-Ватия" к югу от Триполи, спешно покинув ее под натиском протурецких формирований. Впрочем, накануне он объявил об одностороннем отводе своих сил от линии фронта по периметру ливийской столицы, где заседает ПНС, на два-три километра в знак доброй воли перед окончанием священного для мусульман месяца Рамадан и наступлением праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Однако предложенное Хафтаром перемирие было отвергнуто Сараджем. В ПНС заявили, что таким образом командующий ЛНА пытается прикрыть свои последние военные провалы. Полагаю, что человек он военный, опытный и речь идет о простой перегруппировке сил.

Провалом взятие аэродрома сложно назвать. Тактический успех противника – да. Потому что на Хафтара ставят достаточно сил в этом мире. И на потерянный "Панцирь" найдутся другие "Панцири". Напомним читателям, что Хафтара поддерживают Франция, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. И Москва. На стороне же его противников – Турция и Катар. С тем лишь минусом для фельдмаршала, что Турция откровенно начала агрессию в Ливии, введя туда авиацию и войска. "Спец" или какие еще – название по сути дела не меняет.

Не так давно, как по данным местных источников, так и по сообщениям международных СМИ, по крайней мере восемь самолетов "советского производства" прибыли на восток Ливии, находящийся под контролем ЛНА. Отправились они якобы с российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии. Представители ПНС делятся с западными агентствами информацией о том, что шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24 прилетели с "Хмеймима" в сопровождении двух российских многоцелевых истребителей Су-35. Официального подтверждения данной информации нет.

Хотя любому дилетанту очевидно, что даже десяток самолетов погоду не решит. Тем более в такой по сути непредсказуемой войне и в стране, в которой есть где спрятаться от бомбардировок. Зачастую она ведется партизанскими методами, хотя и поддерживаемая ЗРПК "Панцирь". ОАЭ с их поставками постарались. А вообще чего только у воюющих нет. Откровенно ввязавшись в ливийскую авантюру, Турция еще не осознает или не хочет осознать, что это ей стоит не только денег, но и жертв. Гробы с десятками погибших турецких военных уже получили родственники.

Впрочем, Турция – страна НАТО, которая, вероятно, не стала бы откровенно связываться с Ливией, если бы не получила карт-бланш от США. Объевшись "арабской весной", когда неугодные Белому дому ближневосточные режимы валились, как карточные домики, в США обратили внимание на Россию, поддержавшую Хафтара и получающую дивиденды от продажи того же оружия. Хотя "натиск на Восток" НАТО не оставляет место более невинным размышлениям.

"А какой режим нужен США?" – спросите вы. Да все равно какой. Красноречив пример Сирии. Отхватив нефтяные скважины у Асада и поставив к ним заслон в виде регулярной армии и игиловцев, власти США уже не первый год получают миллионы на халяву. А Турция выступает как передаточное звено.

Так что где будет запах денег – там ищите Соединенные Штаты. Кто-то говорит о либеральных ценностях США – это собачий бред. Вспомните откровенную поддержку профашистских режимов Стресснера и Пиночета и иже с ними в Латинской Америке. Тамошняя хунта ходила по колено в крови. Сегодня это мы видим на Ближнем Востоке.

Но пока Турция де-юре находится один на один с Хафтаром. Поэтому, в то время как тамошние генералы ищут очередные промахи фельдмаршала, запущена в ход пропагандистская машина. Официальные лица в Анкаре предостерегают командующего Ливийской национальной армией от "безрассудных" действий в виде нанесения воздушных ударов по турецким целям в североафриканской стране.

Например, аналитик Ибрагим Карагюль пишет на страницах проправительственной газеты Yeni afak о предстоящем "втором этапе" ударов Турции и поддерживаемых ею формированиях ПНС. Под таким "вторым этапом" автор подразумевает воздушные рейды и обстрелы с моря командных пунктов ЛНА и штаба самого ливийского маршала. Более того, Карагюль указывает на возможность применения Анкарой сверхмощного по своей поражающей способности оружия, которое якобы имеется в арсеналах ВС Турции: "Турция может начать воздушные операции нового типа. Это будет означать второй этап операции в Ливии. Вторым этапом будут удары по ставке Хафтара и объектам ЛНА в Бенгази и Тобруке на востоке Ливии", – отмечает аналитик (поклонники Роммеля, тоже фельдмаршала, могут радоваться знакомым названиям. – Прим. ред.).

С неменьшими угрозами выступили генералы Хафтара. "В ближайшие часы вы увидите крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии", – говорил несколько дней назад командующий ВВС ЛНА Сакра аль-Джаруши. По его словам, все позиции и интересы Турции во всех ливийских городах являются законными целями для наших самолетов, и мы призываем гражданское население держаться подальше от них.

Но судя по затишью на ливийском фронте, воздушная "битва за Ливию" откладывается. Не сомневаюсь, что итоги войны будут решаться в лучшем случае дипломатами. Не сейчас – потом. Тогда Ливию будет ожидать судьба Судана, поделенного сегодня на две страны.

И наконец, недалеко от города Тархуна на пути к авиабазе "Аль-Джуфра", находящейся под контролем Ливийской национальной армии (Хафтара), где расположены недавно переброшенные российские самолеты МиГ-29 и Су-35, был сбит турецкий ударный беспилотник. Турецкий БЛА Bayraktar TB2 направлялся со стороны Триполи в юго-восточном направлении по прямой траектории к объекту.

Чем не весомый аргумент для переговоров?



От редакции

Ежели Эрдоган решил расточить силы Турции в Ливии – то его дело. Любой победитель в тамошней гражданской войне побежит за деньгами, технологиями добычи углеводородов и прокладки морских газопроводов именно в Европу (шире – на Запад). Турция дать сего не может.

А вот что там делают РФ, ее ЧВК и, возможно, кадровые военные? У нее, терзаемой сильнейшим внутренним кризисом, тоже нет ни денег, ни технологий для взятия Ливии под контроль. На сбыте оружия тут шибко не заработаешь: цены на нефть сильно упали, Хафтар много не заплатит. Может, это полигон для обкатки русского оружия?

Турецкие ударные БЛА "Байрактар", по сообщениям ПНС Сараджа и турок, конечно, понеся потери, все-таки сумели уничтожить девять ЗРК типа "Панцирь". Хотелось бы услышать разъяснения от Москвы по этому поводу. Сколько "Байрактаров" на самом деле уничтожили ЗРК нашего производства? И где ударные БЛА русского образца? А то ведь антиреклама выходит. Да еще и за наши собственные деньги.

Да и по-серьезному с Турцией в Ливии не схватишься. Эрдоган крепко держит Москву за "нежное место": за альтернативу украинскому газовому транзиту, за "Турецкий поток". Если что – и стройку его сорвет, и заставит "Газпром" платить кругленькие суммы Киеву за продолжение прокачки газа в ЕС. А если надо, и Босфор с Дарданеллами для снабжения группировки РФ в Сирии перекроет.



Сергей Лебедев

Опубликовано в выпуске № 19 (832) за 26 мая 2020 года Источник - ВПК

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