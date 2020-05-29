В Донецке будет установлен памятник основателю города - Иосифу Сталину

15:51 29.05.2020

Донбасс и генералиссимус: Городу Сталино - памятник Сталину!



Во исполнение указа Главы ДНР № 111 от 23 апреля 2020 года п. 4 "Об информационной поддержке популяризации исторического названия "город Сталино" и широком освещении акций поддержки, считаем необходимым поддержать желание жителей ДНР, исторически закрепив данный порыв установкой памятника И. В. Сталина на площади имени А. В. Захарченко.



Тем не менее для "ясности" и "правомочности" происходящих в Республике "процессов" считаем целесообразным провести краткий исторический экскурс, посвященный данному вопросу.



В 1922 году остро встал вопрос о дальнейшем административном устройстве молодого советского государства: Ленин и грузинские коммунисты настаивали на "конфедерации суверенных народов с центром в советской Москве", с правом свободного выхода из состава формирующегося в те годы Советского Союза. Таким образом, еще в начале 1920-х годов закладывалась "бомба замедленного действия", которая в итоге и привела к уничтожению СССР в 1991 году.



Однако именно Иосиф Виссарионович Сталин был одним из самых горячих приверженцев идеи о "единой и неделимой Советской России", где национальные меньшинства должны были сосуществовать на правах автономных субъектов.



Другими словами, Сталин предлагал назвать "новое советское государство" Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, в которую на правах автономий должны были БЕЗ ПРАВА ВЫХОДА войти и "украинская автономия", и "грузинская", и "белорусская", и все остальные. Но не судьба - перед самой смертью В. И. Ленин все-таки успел "продавить" идею о создании именно федеративной СССР, а не унитарной РСФСР…



Спустя несколько лет, поддерживая инициативы энергичного партийного лидера в лице товарища Сталина, а также интуитивно стремясь "стать во главе советской черной металлургии и угольной промышленности", именно Донбасс подарил всему советскому народу и Стахановское движение, и множество новых угольных шахт, и ударные темпы по увеличению выплавки чугуна и стали, и досрочно выполненный план по строительству новых паровозов.



Так, в марте 1924 года на пятой странице выпуска № 65 (1065) знаменитой газеты "Кочегарка" появилась статья со следующим названием: "Вместо Юзово - Сталин".



Ниже приводим полный текст указанной выше статьи: "Юзовские Горсовет и Окрисполком постановили переименовать Юзово в город товарища Сталина. Губисполком возбудил ходатайство перед ВУЦИК об утверждении этого постановления, причем Юзовский округ должен называться Сталинским".



Для жителей Сталино новое имя города стало наградой за стальной кулак молодого советского государства! А развитие металлургической промышленности дало толчок к развитию всего региона, который в дальнейшем стал именоваться "Донецко-Криворожским бассейном".



В память о тех событиях, в память о заслугах товарища Сталина на посту Главы Советской России перед жителями Донбасса, в память об историческом имени столицы ДНР граждане Донецка выступили с предложением увековечить имя И. В. Сталина, установив ему памятник на площади им. А. В. Захарченко.



Вместе с тем, памятник Т. Г. Шевченко мы предлагаем не уничтожать, а перенести его в "достойное место" в любую другую часть города. Таким образом, для организации исполнения изложенных выше инициатив предлагаем провести опрос населения и привлечь для разработки проекта памятника И. В. Сталину специалистов в области архитектуры, историков и общественных деятелей.



Кроме того, мы хотим подчеркнуть тот факт, что в отличие от Т. Г. Шевченко, который никогда не посещал Донбасс и не участвовал в промышленном, политическом и культурном строительстве данного макрорегиона, И. В. Сталин является не вымышленным, а реальным зодчим и Донецка в частности, и Донбасса в целом.



Вячеслав Бедняк, специально для "Русской Весны"