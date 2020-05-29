Ташкентская судьба морганатической супруги племянника царя - Надеждына Искандер-Романовой (фон Дрейер)

16:03 29.05.2020

Одна из последних княгинь, что доживала в Ташкенте.



Вы знаете мои дорогие посетители как порой наткнувшись на фото просто не можешь пройти мимо тем более сохраняется стойкое убеждение что ты где-то это уже видел. Такой случай произошел сегодня со мной, думаю вам тоже будет интересно услышать и увидеть..



Сосланный в Ташкент Великий князь оказался хорошим коммерсантом и активно занимался коммерческой деятельностью он запомнился местным дехканам своими делами, что они с уважением буквально обращались к нему "Князь-батюшка" а мещане за глаза звали "Ташкентским князем" .



Опальный князь на свои средства затеял масштабные оросительные работы. Проложил 100 км. канал, на орошенных землях появились 119 поселений. Как писали газеты, "одно высокопоставленное лицо сделало для Ср. Азии больше, чем вся администрация края".



Надежда Александровна Искандер - Романова княгиня, вдова князя Николая Романова на Воскресенском базаре.



Урожденная фон Дрейер, дочь Оренбургского полицмейстера, состояла в морганическом браке с сосланным в Ташкент Великим князем Николаем Константиновичем Романовым, 1850-1918 год внуком Николая I. В 1877 году князь находясь в Оренбурге обвенчался с Надеждой Николаевной Дрейер. Стараниями семейства Романовых Священный синод специальным указом признал брак не действительным. Надежда осталась при князе в неясном статусе жены - сожительницы



По оной из версий она жила в Ташкенте и прожила долгую жизнь при этом получая специальную пенсию от правительства Туркестанской автономии, за сохранность коллекции книг и картин которые она передала в музей и библиотеку.



По другой скончалась в 30-е годы от укуса бешеной собаки. Похоронена , на православном Боткинском кладбище, могила не сохранилась.



В последние годы проживала к пристройке ко дворцу князя Романова, ставшего впоследствии дворцом пионеров имени Ленина. Содержала множество бродячих собак. Жила на подаяния горожан, боготворивших Великого князя и его Ташкентскую семью.



Фото сделано швейцарской путешественницей Эллой Миллер. В своей книге "Туркестан - соло" она написала. "Не было возможности взять интервью у вдовы Великого князя. Ее волнистые волосы были покрыты касынкой, старческое лицо было в пудре. Княгиня передвигалась от прилавка к прилавку с недовольным видом и инквизиторским взглядом. Княгиня была одета в серый пиджак отменного качества и белое платье с подбором, она двигалась опираясь на зонт как на костыли, неся с собой портфель под рукой. Жалкое зрелище. Я не могла от нее глаз отвести, а княгиня меня так и не заметила. Княгиня не чего не покупала, только становилась более возмущенной на самый обильный продукт Ташкента - виноград, стоивший не менее двух рублей за килограмм".



У нее были два сына Александр Николаевич Искандер - Романов 1887 - 1957 год. белый офицер, воевавший в армии Врангеля и написавший воспоминания "Небесный поход ". Артемий 1878 умер в Ташкенте в 1919 году от тифа и здесь тоже несколько версий где что и как.



Одно из доходных предприятий князя кинотеатр "Хива". Интересна история построен в честь Хивинского похода 1873 года. в 1909 году по проекту Ташкентского архитектора Г.Н Саврического был полностью деревянным и приносил стабильный доход, все средства от которого вкладывались в развитие Ср. Азии. В 1917 году сгорел на его месте был построен из кирпича на средства Надежды Александровны. В дело были пущены бриллианты княгини, о чем она писала сама в ТуркЦИК, после того как "Хива" был национализирован совдепом. В 1966 году был разрушен в результате землетрясения.



Ну вот такое немного грустное путешествие во времени. Всего Вам доброго мои дорогие посетители и здоровья вам всем.



Мат-л в св. дост и доп. с с-та Ташкент Ретроспектива.