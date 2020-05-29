"Я не могу дышать!". Афро-повстанцы жгут Миннесоту

16:41 29.05.2020

Акции против произвола полиции "Я не могу дышать" переросли в беспорядки в двух городах США



В Миннеаполисе на второй день протестов группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается



Бунт, вспыхнувший из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда во время ареста в Миннеаполисе (штат Миннесота), спровоцировал еще одну гибель и перекинулся на Лос-Анджелес. По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", на второй день протестов группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается.



Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил главу штата Миннесота Тима Уолза ввести в город Национальную гвардию, сообщает Star Tribune.



Протестующие бросают камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, разбивают стекла полицейских машин, грабят магазины. Полицейские, в свою очередь, применяют против участников беспорядков резиновые пули и слезоточивый газ.



Помимо этого, толпы сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") собрались и в Лос-Анджелесе. Как сообщает CBS Los Angeles, акция переросла в беспорядки после того, как несколько человек разбили стекла двух машин патруля. Позже произошли серьезные столкновения с полицией, были замечены люди, сжигающие флаг США. Также сообщается об арестах и госпитализации одного из протестующих, упавшего с машины. В департаменте полиции предупредили о недопустимости противоправного поведения, одновременно с этим заверив, что разделяют негодование общества в связи с делом Джорджа Флойда.









Накануне в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.



Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена. К расследованию трагедии подключилось ФБР.



Как пишет газета The New York Times, фрагменты из статьи которой публикует InoPressa, в начале своей карьеры афроамериканец - начальник полиции Миннеаполиса подал в суд на свой собственный департамент, обвинив руководство в терпимости к расизму. Вступив в должность, он пообещал улучшить отношения с чернокожими жителями города, но этого не произошло.



Общественные активисты требуют, чтобы в полицейском департаменте были проведены реформы, а офицеров, причастных к аресту и смерти Флойда, официально обвинили в убийстве. Против одного из этих офицеров, 44-летнего Дерека Шовена, ранее уже было подано несколько жалоб за его формулировки и тон высказываний при общении с гражданами. Кроме того, Шовен застрелил человека, который пытался завладеть оружием полицейского в 2008 году.



По данным департамента полиции, афроамериканцы составляют около 20% населения Миннеаполиса, но их чаще, чем белых жителей, останавливают, арестовывают и применяют к ним силу. Чернокожие люди также составляют более 60% жертв обстрелов, проведенных полицией Миннеаполиса с конца 2009 года по май 2019-го.



"Между полицейскими силами города, состоящими, в основном, из белых офицеров, и жителями существует глубокий разрыв, который, похоже, становится все больше с каждым убийством", - говорится в статье. В 2017 году белая женщина Жюстин Рущик Деймонд была смертельно ранена чернокожим полицейским, и ее семья получила 20 млн долларов в результате соглашения с городскими властями спустя три дня после того, как офицер был осужден за убийство.



Два с половиной года назад чернокожий Турман Блевинс в ходе фатального столкновения, запечатленного на нагрудный видеорегистратор, умолял двух белых полицейских, приближающихся к нему: "Пожалуйста, не стреляйте в меня. Оставьте меня в покое". Его смерть привела к протестам по всему городу.



Одна из активисток вспомнила о том, что 20 лет назад также подверглась жесткому обращению, когда офицер полиции прижал ее к капоту автомобиля, передавив ей шею предплечьем так, что она не могла дышать. А ее брат пять лет назад был застрелен во время стычки с полицией: тогда протестующие разбили лагерь около полицейского участка, оставались там 18 дней и были возмущены, когда полицейские разрушили их лагерь по указанию руководства города. Кроме того, общественники указывают, что большинство полицейских не живут в черте города, и не понимают психологии общин, которые они патрулируют.



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В Миннеаполисе введен режим ЧС, протестующие сожгли полицейский участок



В ходе протестов был сожжен полицейский участок, из которого успели эвакуировать сотрудников правоохранительных органов. В город введены войска Нацгвардии



Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации на фоне протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией города. Соответствующий указ размещен на сайте мэрии. В ходе протестов был сожжен полицейский участок, из которого успели эвакуировать сотрудников правоохранительных органов. В город введены войска Нацгвардии.



Согласно опубликованному документу, введение режима ЧС позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан, в том числе привлечь к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Кроме того, руководство города получает возможность обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота, а также федеральному правительству.



Фрей подчеркнул, что вынужден ввести режим ЧС, так как обязан "восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка в Миннеаполисе, снизить и попытаться избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества". Режим ЧС вводится сроком на 72 часа и может быть отменен городским советом. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз привлек Национальную гвардию США к поддержанию порядка из-за массовых протестов, во время которых произошли столкновения с полицией.



Как пишет Politico, накануне участники протестов против произвола полиции ворвались в полицейский участок Миннеаполиса, расположенный недалеко от места гибели Джорджа Флойда, и подожгли его. Представитель полиции подтвердил, что полицейских из участка "эвакуировали в целях безопасности", передает CBC. После этого пресс-служба Нацгвардии сообщила, что в город введены 500 бойцов.



В том же районе, где был сожжен полицейский участок, отмечалось большинство случаев насилия: демонстранты били стекла торговых центров. Там же произошли пожары, в ходе одного из которых сгорело строящееся шестиэтажное здание на 200 квартир. Протесты также распространились на другие города США: демонстранты заблокировали движение в центре города Денвер, а днем ранее вышли на улицы в Лос-Анджелесе и Мемфисе.



27 мая в штате прошли уличные протесты, связанные со смертью чернокожего мужчины при задержании. Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего, который при этом хрипел и говорил: "Я не могу дышать!" Свидетели призвали офицера снять колено с шеи мужчины, указывая на то, что он не двигается. Задержанный остался без движения, после чего его положили на носилки и увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что задержанный скончался.



Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате "несчастного медицинского случая" при "взаимодействии с полицией". Четверо полицейских уволены. Выступая перед журналистами, шеф полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо заявил, что полицейская практика, касающаяся "методов усмирения", будет пересмотрена.



К расследованию трагедии подключилось ФБР, однако на следующий день протесты под лозунгом "Black Lives Matter" продолжились. Один из протестующих был застрелен хозяином ломбарда из-за агрессивного поведения участников акции, которые начали нападать и грабить магазины. Раненый скончался в больнице. Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей, а группу полицейских в Миннеаполисе протаранил внедорожник. Водителя задержали. О жертвах и пострадавших среди служителей правопорядка не сообщается.