КоронаЗаговор Билла Гейтса - Вс.Овчинский

16:47 29.05.2020 Билл Гейтс: черт с рогами или филантроп – "спаситель"?

что задумал главный злодей COVID – 19: погубить миллионы людей или хорошо заработать?



Владимир Овчинский



После двух последних "Бесогонов" Никиты Сергеевича Михалкова российское общество окончательно разделилось на тех, кто считает известного мультимиллиардера Билла Гейтса главным виновником того безобразия, которое происходит сейчас в мире и называется борьбой с пандемией коронавируса COVID – 19, и тех, кто считает само обсуждение этого вопроса моветоном. И такая поляризация отмечается не только у нас в стране.



Часть первая. Билл Гейтс хочет сократить население Земли?



Американское издание BuzzFeed News 22 мая опубликовало расследование своего репортера Райна Бродерика "Теории заговора Билла Гейтса циркулировали годами. Пандемия коронавируса превратила его в фальшивого злодея".



Рассмотрим основные позиции этого расследования. При этом мы остановимся только на приводимых фактах, без прогейтсовских комментариев автора.



Италия против Гейтса



Расследование начинается с политического события: 14 мая 2020 года итальянский депутат Сара Куниал загрузила видео в свой профиль на Facebook, где назвала бывшего главу Microsoft Билла Гейтса преступником и требуя, чтобы его судили за преступления против человечества.



На видео ее выступления в итальянском парламенте в начале мая (в котором Куниал, представляющая район на севере Италии), она заявила, что Гейтс разрабатывает вакцину против COVID-19, чтобы поработить население мира.



"Настоящая цель всего этого - полный контроль, - сказала Куниал, - абсолютное господство людей, превращенных в морских свинок и рабов, нарушающих суверенитет и свободную волю. Все это благодаря уловкам, замаскированным под политические компромиссы".



Выступление Куниал было просмотрено на ее странице более 500 тысяч раз и передано 30 тысяч раз, оно было загружено на бесчисленное множество других страниц на каналах Facebook и YouTube. Несмотря на то, что сторонние контролеры фактов Facebook отмечают видео как "частично фальшивое", одна его версия была просмотрена почти 1 миллион раз.



Куниал является бывшим участником движения "Пять звезд" (M5S), партии, которая получила большинство мест на всеобщих выборах Италии в 2018 году. Ее страница в Фейсбуке полна дезинформации против Vax, Anti-5G и COVID-19. Она также поддерживает теорию микрочипов ID2020: убеждение в том, что альянс ID2020, неправительственная организация, которая выступает за цифровые идентификаторы для лиц без документов и беженцев, работает с Гейтсом над созданием системы наблюдения с помощью устройств слежения в вакцине COVID-19.



Республиканцы США – враги Гейтса



Куниал не одинока в этом обвинении Биллу Гейтсу. Онлайновая кампания против Гейтса включает в себя множество альтернативных реалий, созданных пользователями социальных сетей, включая заявления о технологии сотовой связи 5G, анти-вакцинации и прочим. Согласно опросу Yahoo News / YouGov, опубликованному 22 мая 2020 года, 44% республиканцев в США считают, что Гейтс планирует использовать вакцинацию COVID-19 для имплантации микрочипов людям и наблюдения за их передвижениями.



Черная Африка обличает Гейтса



Ненависть вокруг Билла Гейтса накапливалась в течение многих лет, разжигаясь в группах Facebook и комментариях YouTube. Самая популярная версия слухов проистекает из таблоида в Гане.



В 2010 году бывший сотрудница правительственной инициативы в области здравоохранения в Гане заявила, что инициатива в области общественного здравоохранения, частично финансируемая Фондом Гейтса, проверила противозачаточное средство Depo Provera на ничего не подозревающих сельских жителей в Навронго, отдаленном городе страны, в рамках незаконного "популяционного эксперимента".



Маме-Яа Босумтви, женщина, выдвигающая обвинения, была родом из Ганы, офицер по связям с общественностью, получившая образование в США для отдельной финансируемой Гейтсом инициативы правительства Ганы и Колумбийского университета. Когда ее контракт не был продлен, она обратилась к прессе с гораздо более шокирующим заявлением: она сказала, что проект Филлипса, финансируемый Гейтсом, в сельской Гане проводился с Depo Provera на женщинах в качестве теста для более широкой кампании по контролю населения. Пациенты подвергались насилию. Некоторые умерли.



Плакаты по розыску преступника с лицом Филлипса заполнили всю страну. Протестующие собрались в толпу возле исследовательского центра Колумбии в Навронго. Представители здравоохранения Ганы назвали заявления Босумтви клеветой, а лидеры общин и женщины из сельской местности осудили их как ложные. Но смертельные угрозы обострились настолько сильно, что двух членов команды Филлипса пришлось эвакуировать через границу в Буркина-Фасо.



В то же время как утверждения Босумтви о геноциде, финансируемом Гейтсом, распространились по всей Гане, в 2011 году группа по защите прав женщин в США под названием "Проект Rebecca по правам человека" опубликовала доклад под названием "Несогласованные исследования в Африке: аутсорсинг Таскиджи". В отчете утверждается, что неэтичные медицинские эксперименты были предприняты американскими исследователями в Африке (внимание сосредоточено на том же Филлипсе).



"Исследователи инъецировали тысячи обнищавших и неграмотных ганских женщин контрацептивом Pfizer, Depo Provera, и вводили другие неопознанные оральные контрацептивы во время экспериментов на людях для сокращения населения", - говорится в отчете.



Отчет был написан Кваме Фосу, главным финансовым директором и политическим директором проекта Rebecca. Фосу, сын итальянских дипломатов из Ганы, не упомянул ключевую деталь: он был отцом ребенка Босумтви. В 2013 году Фосу выпустил второй доклад под названием "Depo Provera: смертельное репродуктивное насилие в отношении женщин". В докладе утверждается, что массовый заговор с участием международных организаций - включая Фонд Гейтса, Агентство США по международному развитию, Фонд ООН по народонаселению и Pfizer - выдвинул опасное противозачаточное средство для чернокожих женщин, живущих в бедности в африканских странах.



"Мелинда Гейтс объявляет о своей стратегии контрацепции на четыре миллиарда долларов, в которой Depo Provera является оптимальным выбором для цветных женщин", - пишет Фосу. Доклад указал на серьезными расистские последствия применения указанного препарата, предотвращающего деторождение у темнокожих женщин.



В США официальные документы Фосу были распространены среди радикальных группировок. В 2014 году генеральный регистратор Зимбабве Тобайва Мудеде предупредил женщин избегать контрацептивов потому что они были западной уловкой, чтобы ограничить население континента. В том же 2014 году в Кении все 27 членов Национальной конференции католических епископов объявили кампанию Всемирной организации здравоохранения - ЮНИСЕФ по введению вакцин против столбняка новорожденных для беременных женщин "замаскированной программой контроля населения".



Гейтс как апологет теории перенаселения Земли



Сам Билл Гейтс неоднократно заявлял, что на работу, которую делает его фонд, оказывают серьезное влияние теории перенаселения, популярные в 60-х и 70-х годах. Гейтс публично неоднократно признавал за последнее десятилетие свой долг перед биологом Полом Эрлихом, чья книга "Бомба народонаселения" 1968 года принесла концепцию глобального перенаселения в общественное сознание (вернее – реанимировала мальтузианскую теорию – В.О.).



Гейтса обвиняют в использовании биологического оружия



В 2016 году ультраправый американский сайт Infowars связал Гейтса с теорией заговора в связи с тем, что лихорадка Зика рассматривалась отдельными учеными как биологическое оружие. В 2018 году Infowars писал, что Гейтс "косвенно ответственен за вспышки Эболы и Зики" и планировал глобальную пандемию, известную как "Болезнь X".



Против вакцин Гейтса



В том же году на сайте теории заговора NewsPunch была опубликована статья с заголовком "Билл Гейтс признает: вакцины - лучший способ обезвредить", которая стала достаточно вирусной, чтобы сайт проверки фактов Snopes ее разоблачил. Заговоры о Гейтсе распространились также на Facebook и YouTube. В январе 2019 года удаленная статья из Transcend International, некоммерческого средства массовой информации, стала вирусной. В ней утверждалось, что Гейтс считает, что вакцины слишком опасны, чтобы давать их собственным детям.



Эти заявления часто принимали политический резонанс: в 2018 году просочились кадры с издевательством Гейтса над президентом Дональдом Трампом за то, что он не знал разницу между ВПЧ (вирус папилломы человека) и ВИЧ.



Гейтс как создатель COVID - 19



Первый слух, связавший Гейтса с COVID-19, был распространен в самом начале вспышки коронавируса на QAnon YouTuber Джорданом Сатером. В январе 2020 года, когда вирус все еще был локализован в китайском городе Ухань, Сатер заявил, что новый коронавирус - это "новая причудливая болезнь", которая была "спланирована" Гейтсом.



Сообщество QAnon считает, что Трамп ведет тайную войну против глубинного государства, секретные сообщения о котором просочились на анонимные онлайн-доски объявлений, такие как 8chan, инсайдерами с разрешением безопасности "Q-level". Считается, что Гейтс и другие богатые либералы, такие как Джордж Сорос, являются частью глобальной клики сатанистов, которые тайно контролируют мир.



Суть обвинения Сатера основывалась на патенте 2015 года, поданном Институтом Пирбрайта в Суррее, Англия, который охватывал разработку ослабленной формы коронавируса, которую можно было бы использовать в качестве вакцины для профилактики респираторных заболеваний у птиц и других животных. Это стандартный способ производства вакцин для всего, от гриппа до полиомиелита.



Мелани Смит, аналитик по кибернетической разведке в Graphika, компании, занимающейся сетевым анализом, рассказала BuzzFeed News:



По словам Смита, в первые месяцы вспышки эпидемии коронавируса многие основные пользователи сталкивались с серьезными крайними идеями, включая заявления о том, что Гейтс создал вакцину, и она будет испытана в африканских странах, прежде чем она будет испытана где-либо еще.



Независимо от того, как Facebook, Twitter и YouTube боролись с заговорщическим контентом о COVID-19, к апрелю 2020 года Гейтс стал главной целью всех распространителей теории заговора.



В апреле же вспомнили о "черном геноциде". Сторонники Трампа и бывшие представители Fox News, заявили, что никогда не примут вакцину против COVID-19, созданную Гейтсом, потому что он использовал африканцев в качестве "морских свинок". Консервативный комментатор Кэндис Оуэнс написала в твиттере в том же месяце, что "преступник по вакцинации Билл Гейтс" использовал "африканских и индийских детей для экспериментов с не одобренными FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) лекарственными вакцинами".



10 апреля 2020 года на странице Белого дома была размещена петиция с требованием об аресте Гейтса. По состоянию на 22 мая 2020 года, она имела 572 723 подписи, отчасти благодаря тому, что они были опубликованы в группах Facebook, таких как "Отказаться от Corona V @ X и Screw Bill Gates"" и болгарская группа теории заговора под названием"Скрытое знание 2". Петиция получила еще больше внимания после того, как она была поддержана NewsPunch.



В том же апреле на YouTube появилось впоследствии удаленное видео о Гейтсе, под названием "Доктор Шива Айядурай, доктор философии Массачусетского технологического института, сокрушает доктора Фаучи, выставляющего Биркс, Клинтонов, Билла Гейтса и The W.H.O ", набравшее более 6 миллионов просмотров, с почти полумиллионом выносов на Facebook. В то же время в Facebook сформировалось много групп против Билла Гейтса, крупнейшей из которых была "Коллективная акция против Билла Гейтса. Мы не будем вакцинированы! " Согласно сайту социальных метрик CrowdTangle, более 100 тысяч его членов регулярно публикуют на платформе часть наиболее распространенного контента о бывшем генеральном директоре Microsoft. "Это дерьмовая улыбка Билла, когда он говорит о коронавирусе", - говорится в одном из последних постов. Но "Коллективные действия против Билла Гейтса" - едва ли единственная группа. Противодействие ему является фокусом для нескольких ранее несвязанных сообществ, таких как анти-восксеры, сторонники 5G, New Agers и сторонники QAnon. Эти группы, которые варьируются по размеру имеют такие названия, как "#SayNoToBillGates", "STOP BILL GATES: он предательский убийственный психопат и должен быть остановлен", "TAG DONALD J TRUMP: STOP BILL GATES" и "Fauci & Gates в тюрьму во всем мире Сопротивления".



В начале мая 2020 года около 100 человек встретились на ступеньках здания парламента штата в Мельбурне, Австралия, и скандировали: "Арест Билла Гейтса". " Один из выступавших на митинге, Фанос Панайидес, руководит группой Facebook под названием "99% объединяют основную группу" это мы или они", которая с момента ее основания 8 апреля выросла до более 37 тысяч участников, которые сделали более 900 тысяч постов, комментариев и лайков, по данным сайта CrowdTangle.



Индийский след



Теории заговора также появились в индийских социальных сетях. Основываясь на ложном заявлении, появившемся еще в 2014 году, Health Impact News, псевдонаучный веб-сайт, пропагандирующий теории заговора о 5G и вакцинах, 19 мая 2020 года заявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс был привлечен к суду и "предстал перед судом" перед Верховным судом Индии в отношении смертельных случаев и травм, вызванных испытаниями Gardasil, вакцины против ВПЧ. Одна из версий иска включала в себя фотографию Гейтса и доктора Энтони Фаучи.



Никакого судебного иска на деле не было, но в Индии действительно проводилось исследование, финансируемое Фондом Гейтса. В 2010 году испытания, проведенные Программой "Соответствующая технология в здравоохранении", были отменены после того, как местные СМИ сообщили, что семь девочек умерли после участия в них. Расследования, проведенные правительством Индии, показали, что смертельные случаи не были связаны с вакциной.



На индийской ситуации расследование американского издания заканчивается. Но мы продолжим свой анализ на основе публикаций в СМИ.



Вышки 5G



За апрель 2020 года в Великобритании были испорчены по меньшей мере 20 вышек сотовой связи. Как сообщила 6 апреля газета The Guardian, акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G.



По информации издания, 2 апреля вандалы, предположительно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений выросло.



На большинстве из поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4G-оборудованию.



Как подчеркивает The Guardian, в последнее Facebook не раз удалял страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышкам сотовой связи.



Представители социальных сетей провели специальное совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сетях 5G. Любопытно, что и в этой ситуации в сетевых публикациях и видео на YouTubе нередко упоминается Билл Гейтс как вдохновитель облучения людей коронавирусом с вышек 5G.



В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавирусом не существует.



Часть вторая. Гейтс и "фармацевтическая мафия" хотят заработать на пандемии?



На Западе существует термин Great farm (фармацевтическая индустрия), который тоже в каком-то смысле сродни "теории заговора". Согласно теории о Great farm, гигантские фармацевтические корпорации мира на самом деле объединены, и их цель - зарабатывать, а не помогать людям. Криминологи часто называют фармацевтические корпорации "фармацевтической мафией". И на это есть основания.



Инфекции, вирусы, психические расстройства - все это источники огромного дохода для фармацевтической промышленности, которые бесконечно растут.



Свое расследование на данном направлении провел обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович и опубликовал его под названием "Пандемия или "пандемия"? Настоящий заговор гораздо страшнее теорий: Билл Гейтс, связанные с ним фармацевтические мегаструктуры и величайший проект в истории" (21.05.2020).



В расследовании установлено, что одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, британская GlaxoSmithKline (GSK), - хороший пример того, как и с кем работает фонд Гейтса. С 1999 по 2006 год главой департамента исследований и развития GSK был Тачи Ямада. Затем он перешел в фонд Гейтса и стал президентом по "международным программам здравоохранения". Иными словами, теперь человек занимает пост, на котором может помогать зарабатывать фармацевтическим гигантам, поскольку Gates Foundation - это по сути организация, которая представляет фармацевтическую промышленность и открывает для нее новые рынки по всему миру (где есть боль, там баснословные заработки).



Однако прошлое настигло Ямаду, и ему припомнили, чем он занимался на посту в элитной фармацевтической организации. Американский Сенат опубликовал доклад, в котором рассказывается, как Ямада пытался заставить молчать известного исследователя диабета Джона Базе. На тот момент он работал в GSK и предположил, что лекарство для диабетиков Avandi, которое производит GSK (и, конечно, зарабатывает на нем), может очень негативно сказаться на сердце.



Ямада и другие руководители корпорации принялись травить "Avandi отщепенца", как они называли Бази между собой. Ему угрожали исками. Бази попытался дать отпор и отправил в администрацию письмо, в котором потребовал "придержать своих псов". В конце концов, его заставили молчать, и больше об Avandi он не упоминал. Только позднее, в 2007 году, американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовало доклад, в котором говорится, что из-за приема этого лекарства, появившегося на рынке в 1999 году, около 83 тысяч человек получили инфаркт.



Это только капля в море похожих историй. И что же происходит, когда тайное становится явным? Нередко на гигантов налагают финансовые наказания (даже в несколько сотен миллионов долларов), и все остается по-старому. Неудивительно, что эти кампании организовали себе резервный "фонд для тяжб и компенсаций".



С 2017 года президентом GSK является Эмма Уолмсли, и она же с 2019 года входит в состав совета директоров - вот так сюрприз - "Майкрософта". Прежде главой GSK был Эндрю Уитти.



И снова Гейтс оказался тут ключевым лицом, главным связующим звеном. Он свел в 2008 году Ямаду и Уитти, чтобы, работая в его фонде, они боролись с тропическими болезнями в беднейших регионах мира. Как всегда, когда сверхбогатые люди берутся "помогать", история вышла грязная.



Организация Гейтса инициировала проект вакцинирования против ВПЧ (вирус папилломы человека) в Индии. Проект планировалось реализовывать через индийскую государственную систему здравоохранения, то есть индийские налогоплательщики должны были его финансировать. А кто производил вакцину? GSK и американский фармацевтический гигант Merck. Начали с пробного вакцинирования 14 тысяч девушек-подростков из бедных семей. Непосредственно после начала кампании по вакцинации несколько девушек умерли (вспомним первую часть нашей статьи).



Умерли они от вакцины или не от нее, сказать трудно. Однако эта новость, разумеется, вызвала панику в обществе. Через месяц индийский парламент начал расследование и узнал шокирующие детали. Во-первых, многих девушек вакцинировали без их согласия или согласия их родителей. Зачастую подпись на документе ставили директора школ и даже собственники хостелов для учениц.



Это была пробная кампания вакцинирования против ВПЧ, а после нее, по плану, собирались "протащить" вакцину в систему индийского государственного здравоохранения и таким образом заработать огромные деньги. Но даже на пробном этапе никто законы не соблюдал. По закону за проектом фонда Гейтса нужен был строгий надзор на случай проявления побочных эффектов у вакцинированных девушек. Однако никакого надзора не осуществлялось, как пишет Линси Макгой, профессор Эссекского университета, в своей книге "Не бывает бесплатных даров: фонд Гейтса и цена филантропии".



Еще одна капля в море похожих историй.



Таблетки Wellbutrin, которыми можно лечить только тяжелые депрессии, рекламировались и как средство для похудения, а также как помощь при "сексуальной дисфункции". Так же рекламировали лекарство Paxil, о котором впоследствии стало известно, что "оно может усугублять суицидальные наклонности у тинейджеров".



Капли в море похожих историй.



Д. Марьянович пишет: "Сторонники теорий заговора "выныривают" из хорошо организованных правых кругов и рассуждают о чипах, стерилизации, намеренном "сокращении численности населения" и так далее. Но они никогда не говорят о фактах, о том, что Билл Гейтс - один из самых передовых агентов глобального капитализма, который готовит почву для заработков, по сравнению с которыми успех "Майкрософта" - ничто".



В последние годы сам Гейтс часто говорил, что грядет вирусная пандемия, об этом заявлял не только он. Многочисленные специалисты, связанные с фармацевтическими компаниями, предупреждали страны мира, что нужно готовиться.



Так, еще в январе 2017 года в Давосе было создано новое объединение под названием Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI). Ее целью, как заявлено, является подготовка к такой ситуации и организация вакцинации по всему миру в случае эпидемии. С этой целью в объединение начали вкладывать деньги.



Напомним (мы писали об этом с Еленой Лариной в статье "Криптоаналитика коронавируса"), что 18 октября 2019 г. в Нью-Йорке Центр безопасности в области здравоохранения при университете имени Джона Хопкинса (именно по его ресурсу сейчас весь мир отслеживает эпидемию коронавируса) в партнерстве с Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс провел мероприятие "Событие 201" о реагировании на пандемию. Встреча была проведена как своего рода стратегическая игра. В ходе игры моделировался процесс распространения пандемии именно устойчивого вируса, передаваемого воздушно-капельным путем, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Особенностью вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет.



30 марта 2020 года, лидеры CEPI опубликовали в медицинском журнале New England Journal of Medicine сообщение, в котором, в частности, говорится: "Критически важной составляющей подготовки к будущей пандемии является мировая финансовая система, которая поможет при разработке, производстве и доставке вакцины, а также оградит партнеров из частного сектора от больших финансовых потерь".



Все сказано в нескольких предложениях. Частные корпорации существуют не для того, чтобы спасать мир, поскольку для них это означало бы "большие финансовые потери". Они будут спасать его, только если получат колоссальную прибыль.



В 2018 году CEPI покинула организация "Врачи без границ". В качестве причины указано: "Мы обеспокоены тем, что после пересмотра политика CEPI больше нет гарантий, что вакцины, произведенные фондом CEPI, будут доступны по приемлемым ценам".



"Честь и хвала "Врачам без границ", - пишет Д. Марьянович, - однако большинство причастных к этой истории объединены в фармацевтический картель. Примеров, конечно, много. Скажем, бывший американский президент Барак Обама, который хорошенько набил карманы фармацевтическим гигантам, когда назначил министром здравоохранения Сильвию Мэтьюс Беруэлл. До назначения она была президентом по "международной программе развития" в фонде Гейтса".



Действительно Гейтс направил миллиарды на филантропические цели. Правда, если учесть, сколько он на этом впоследствии заработает, деньги он выделил скорее на маркетинговые цели, а попутно, возможно, и кого-то спас.



Для некоторых пандемия коронавируса разразилась в идеальный момент. Мир, возможно, столкнулся с ней неподготовленным, с идеями, оставшимися со времен средневековых карантинов. Но частный фармацевтический бизнес благодаря Гейтсу и ему подобным "филантропам", конечно, был готов. Круг их потребителей расширился и равен численности населения планеты. Вакцинировать всех этих людей - вот величайший проект в истории человечества.



***



Подведем итоги. Действительно ли Билл Гейтс хочет провести общемировую вакцинацию от коронавируса? Без сомнения. И никакой конспирологии здесь нет. Есть только факты. Может ли он эту вакцинацию провести негодными средствами? Может, и так уже было. Какими целями Гейтс будет руководствоваться при проведении вакцинации – регулирование численности населения, получение сверх прибыли или просто оказание помощи человечеству? Всеми тремя. Поклонник Эрлиха не может отказаться от своих взглядов по сокращению численности населения. Удачливый делец в союзе с фармацевтической мафией всегда нацелен урвать главный приз. Вундеркинд, выросший в самого богатого человека на Земле, в глубине души считает себя спасителем человечества. Надо знать все это и понимать, что в руках у Билла Гейтса, помимо его миллиардов, фондов и компаний, одна из самых мощных информационных империй, из которой он никогда полностью не уходил. Источник - Завтра

