Будет ли новая война в Азии? И где? (карты) - Л.Савин

17:05 29.05.2020

Будет ли новая война в Азии?



ЛЕОНИД САВИН



Узел противоречий в четырехугольнике Китай – Индия – Непал – Пакистан затягивается туже



В сердце Азии назревает крупный военный конфликт. Напряжение может сойти на нет, а может принять острую форму и затронуть четыре государства, включая два крупнейших в мире по населению.



23 мая стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ввела в горный район Ладакх 5-тысячный военный контингент. Район этот считается спорным, и ранее время от времени его прочесывали патрули как с индийской, так и с китайской стороны. Вспыхивали конфликты и по другую сторону Гималаев – в штате Сикким. Так, в июне 2017 г. индийские военные нарушили границу, войдя на территорию соседнего государства Бутан, где китайцы строили дорогу.



Спорные районы китайско-индийского приграничья



Инцидент в Ладакхе является не рядовым – впервые со времени Каргильской войны (1999) между Индией и Пакистаном на территории, которая считается индийской, оказался иностранный военный контингент. При этом китайские военные вошли в Ладакх сразу с пяти направлений, что говорит о стратегическом характере операции.



Китайские военные в приграничном с Индией высокогорном районе



В конце апреля со стороны Китая уже отмечалась повышенная активность в этом районе; первые проникновения китайских военных в Ладакх начались 5 мая. Затем 12 мая было совершено несколько вторжений в районе Демчока, в Южном Ладакхе и в Наку Ла (Северный Сикким), где произошла перестрелка и, как указывают индийские источники, были ранены 72 индийских солдата.



Серьезность китайских намерений показывают спутниковые снимки, которые зафиксировали значительное движение на аэродроме Нгари Гунса в 200 км от озера Пангонг-Цо. Здесь расширена территория аэродрома, появились ангары, а в начале мая – истребители J-11 и J-16.



25 мая Пекин объявил о начале эвакуации своих граждан из Индии. 26 мая стало известно, что на индийской территории находится уже 10.000 китайских военных. На сайте НОАК появилось официальное уведомление о том, что оспариваемая долина реки Галван является китайской территорией.



В индийских СМИ по этому поводу можно встретить разные позиции. Hindustan Times, например, упоминает Ладакх лишь в связи с инфекцией коронавируса и убытками туристической отрасли. Зато The Indian Times пишет, что "из-за продолжающегося агрессивного поведения Китая… в регион переброшены дополнительные батальоны из состава пехотной дивизии". Ни о каких переговорах ни индийские, ни китайские СМИ не сообщают.



Обвиняя Китай в "агрессивном поведении", Индия ведет себя таким же образом в отношении Непала (индийско-китайская граница протяженностью 3380 километров состоит из трех отдельных частей, разделенных Непалом и Бутаном). В мае в одностороннем порядке было открыто дорожное сообщение между Дхарчулой в индийском штате Утракханд и Липу Лех в Непале. Дорога пролегает через спорную территорию Калапани. На торжественной церемонии 8 мая присутствовал министр обороны Индии Раджнат Сингх. Министерство иностранных дел Непала заявляет, что в соответствии с Сугаульским договором 1816 г., завершившим британо-непальскую войну, вся территория к востоку от реки Махакали, включая Лимпиядхуру, Калапани и Липу Лех, является территорией Непала. Нью-Дели утверждает, что новая транспортная артерия нужна для того, чтобы сократить маршрут паломничества индуистов к горе Кайлас (Тибет). В 2019 г. в Индии были выпущены новые карты, где эти территории отмечены как часть Индии.



Протесты в Непале против политики соседней Индии



Непал предлагал Индии решить вопрос о принадлежности территории Калапани, контролируемой индийцами, но Нью-Дели на предложения не реагирует. 20 мая Непал выпустил свои новые политико-административные карты, где Липу Лех, Калапани и Лимпиядхура указаны как непальская территория. В ответ на это офийциальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава в тот же день заявил: "Правительство Непала выпустило пересмотренную официальную карту, включающую части территории Индии; этот односторонний акт не основан на исторических фактах и доказательствах и противоречит двустороннему пониманию решения нерешенных пограничных вопросов путем дипломатического диалога. Искусственное расширение Непалом территориальных претензий не будет принято Индией". Сугаульский договор в этом заявлении не упоминался.



А 25 мая Непал заявил, что его армия готова противостоять Индии в спорном высокогорном районе.



Еще одно направление конфликта – Кашмир. В 2019 году из Конституции Индии была исключена статья 370, наделявшая штат Джамму и Кашмир особым статусом; бывший штат теперь разделен на две союзные территории – Джамму и Кашмир и Ладакх. В Пакистане контролируемую Индией часть Джамму и Кашмира считают оккупированной.



Беспорядки в Кашмире продолжаются вот уже не одно десятилетие



Спор Индии с Пакистаном за Кашмир ведется с 1947 года, а последние ограничительные меры, связанные с вирусной эпидемией, превратили индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир в полностью закрытую зону. Индия держит сейчас здесь около 900 тысяч военных и полицейских; это самый милитаризированный район в мире. После того как в феврале 2019 г. над Пакистаном был сбит самолет индийских ВВС, напряженность достигла очередного пика; пакистанский премьер Имран Хан передал пленного пилота Индии, но Нью-Дели не проявил заинтересованности в урегулировании отношений.



Стычка китайских и индийских военнослужащих



Весь этот клубок противоречий был и остается взрывоопасным. Китай и Пакистан – давние союзники в противодействии Индии, а сейчас в Пекине поддерживают и Непал, не позволяя индийской стороне изменить баланс сил в свою пользу. Решения Совета Безопасности ООН по Кашмиру, в частности о проведении референдума по поводу принадлежности этой территории, ничего не изменили.