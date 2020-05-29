Внучка за жучку... РосМИДматрешечников (Россотрудничество) возглавит новый хороводник

19:17 29.05.2020

"Мягкую силу" передают в другие руки

Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков



Имя депутата, тележурналиста и общественного деятеля Евгения Примакова в качестве наиболее вероятного кандидата на пост руководителя Россотрудничества "Ъ" назвали несколько источников в госструктурах РФ. Ранее господин Примаков говорил в интервью "Ъ", что российская внешняя и оборонная политика "чрезвычайно успешны", "но нужно не только побеждать в дипломатических схватках и войнах, но еще уметь завоевывать сердца и умы людей".

О том, что Элеонора Митрофанова вскоре уйдет с поста руководителя Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), на днях написали несколько Telegram-каналов, а затем и РБК. По данным издания, она уже объявила коллективу агентства о своем уходе, сейчас идет поиск кандидатуры на пост нового руководителя. Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.

Между тем источники "Ъ" в госструктурах РФ говорят, что решение по кандидатуре уже принято: на пост руководителя агентства они прочат депутата, тележурналиста и общественного деятеля Евгения Примакова. О том, что у него есть шансы возглавить эту структуру, также ранее сообщали Telegram-каналы и портал EADaily. Собеседники "Ъ" подтверждают эту информацию. По словам одного из них, соответствующие документы уже подготовлены.



44-летний Евгений Примаков - депутат Государственной думы VII созыва от Саратовской области ("Единая Россия"), член комитета Госдумы по международным делам, тележурналист (в 2002 году пришел на ТВС военным корреспондентом, работал на НТВ и "Первом канале", с 2015 года - автор и ведущий программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24"; работал на радио и в печатных СМИ), глава некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия". С 2011 по 2014 год он работал в управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Турции и Иордании. Окончил историко-филологический факультет РГГУ. Внук знаменитого российского политика и дипломата Евгения Примакова.

Россотрудничество создано в сентябре 2008 года в соответствии с указом президента. Агентство, подведомственное Министерству иностранных дел, занимается продвижением положительного образа России, поддержкой русского языка, работой с соотечественниками и гуманитарным содействием. Имеет развитую сеть филиалов: 73 российских центра науки и культуры в 62 странах и 24 представителя в составе посольств в 21 стране. Руководителя агентства назначает президент по представлению правительства. Элеонора Митрофанова возглавляет его с 19 декабря 2017 года.

О том, какой должна быть российская "мягкая сила", Евгений Примаков говорил в интервью "Ъ": "Наша внешняя и оборонная политика чрезвычайно успешны, но нам нужно не только побеждать в дипломатических схватках и войнах, но еще уметь завоевывать сердца и умы людей: русский медведь должен улыбаться миру. Но улыбаться нужно так, чтобы было видно все его зубы". По его словам, "власти страны это хорошо понимают, однако есть определенная административная инерция".

У нас были необходимые навыки в советское время, но мы их растеряли и теперь восстанавливаем",- сказал Евгений Примаков.

При этом он дал понять, что в нынешнем виде российская "мягкая сила" ему эффективной не кажется: "Когда мы начали восстанавливать прежние навыки, то во многом пошли по формальному пути. Нужно проявить "мягкую силу"? Давайте проведем конференцию ""За мир во всем мире"". И обязательно с кофе-брейками и фуршетом… Но это не может быть единственным содержанием ""мягкой силы"". ""Мягкая сила"" работает там и тогда, когда она вызывает благодарность, симпатию и солидарность. Если этого нет, все, ничего не вышло. Люди попили кофе и разъехались".



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"Россия тратила и сейчас тратит значительные суммы на международные гуманитарные проекты. Другое дело, насколько эффективно эти средства расходуются,- говорил Евгений Примаков.- На мой взгляд, в каком-нибудь условном Кабуле гораздо полезнее сделать программу по очистке питьевой воды, чем поставить памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Но у нас принято в основном ставить памятники и проводить круглые столы".

В беседе с "Ъ" Евгений Примаков не стал комментировать информацию о возможном грядущем назначении.

Отметим, что попытки реформировать Россотрудничество предпринимались не раз. Так, например, нынешний глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев в свое время пытался превратить его в российский аналог Агентства США по международному развитию (USAID). Под эти планы Россотрудничество наделили новыми полномочиями, прежде всего в сфере так называемого "содействия международному развитию", и обещали выделить дополнительное финансирование. Однако в итоге бюджет агентства увеличен не был, не были готовы перестраивать свою работу и другие ведомства, имевшие отношение к "содействию международному развитию" (прежде всего Минфин), реформа забуксовала.

Елена Черненко

от 29.05.2020,