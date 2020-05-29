Сетевой вождь. Дональд Трамп решил положить конец вседозволенности соцсетей, - "Къ"

19:49 29.05.2020

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который призван покончить с предвзятостью соцсетей и их предполагаемым идеологическим уклоном, "защитив свободу слова от одной из самых больших угроз". Цель документа - превратить социальные сети не в кураторов размещаемых материалов, а нейтральные платформы. "Ъ" разбирался, какими американский президент хочет видеть соцсети.

"У них есть никем не контролируемая власть цензурировать, ограничивать, изменять, прятать практически любую форму коммуникации между частными гражданами и большими публичными аудиториями. Этого позволять нельзя",- анонсировал Дональд Трамп подписание документа. В нем регуляторов просят оценить практику применения закона 1996 года, который защищает социальные сети от исков, в которых предметом рассмотрения становятся размещенные пользователями материалы.

Мой указ призывает принять новые правила, согласно которым социальные сети, которые осуществляют цензуру или ведут какую-либо политическую деятельность, не смогут сохранить защиту от исков",- пояснил глава государства.



"Эти платформы ведут себя так, словно они не при чем, хотя по факту они курируют наши впечатления: то есть они такой человек за кулисами, который решает, что мы увидим и что услышим",- пояснял в разговоре с изданием Politico высокопоставленный вашингтонский функционер смысл принятия законопроекта. В тексте документа, с которым ознакомились американские СМИ, говорится, что юридическая защита основывается на предположении, что соцсети действуют добросовестно, однако де-факто это не так.

Поводом для решительных действий со стороны президента послужило решение социальной сети Twitter разместить пометки около двух его сообщений.



Президент написал, что голосование по почте повлечет "существенный уровень обмана". Под его сообщениями социальная сеть разместила примечания "Узнайте факты о направленных по почте бюллетенях", при клике по которым пользователи могли прочитать, что утверждения президента "необоснованны по данным CNN, Washington Post и других".



После демарша со стороны социальной сети, заявившей о желании "сохранить гражданскую беспристрастность", Дональд Трамп разразился очередной тирадой (и снова в Twitter). "Большие технологические компании делают все, что в их больших силах, чтобы ВВЕСТИ ЦЕНЗУРУ перед выборами 2020 года! Если это случится, у нас больше не будет свободы. Я не дам это сделать! Они попытались провернуть это в 2016 году и проиграли. Но сейчас они окончательно СОШЛИ С УМА. Ждите!" - написал глава государства, пообещав "жестко урегулировать или закрыть" соцсети, но не допустить такого произвола.



Видимо, "ждать" предлагалось именно указа. О нем сообщалось еще в прошлом году изданием Politico и телеканалом CNN: указывалось, что он разрабатывается для отстаивания позиций консерваторов, которые часто обвиняли соцсети в идеологической предвзятости. Тогда документ, видимо, положили под сукно.

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Однако планы по его принятию активизировались в середине мая этого года: тогда на сайте Белого дома была размещена специальная форма, с помощью которой американцы могли пожаловаться на блокировку в соцсетях за "нечетко определенные "нарушения" их политики". После получения "тысяч ответов" сайт принимать новые заявления перестал.



"Twitter занимается вмешательством в выборы 2020 года. Они держат палец на одной из чаш весов. Сам факт того, что они доверяют проверку фактов людям, которые не правы во всем, оскорбителен",- поддержал президента член Палаты представителей штата Флорида Мэтт Гетц. "Это похоже на поток сознания в твит-сообщениях, который какому-то бедному помощнику пришлось превратить в указ",- возразила Дафни Келлер, сотрудница центра киберполитики Стэнфордского университета и бывший юрист компании Google.

Опрошенные американскими СМИ эксперты опасаются, что документ нанесет урон американским соцсетям и поставит под угрозу их работу.



Безоблачной судьба указа, скорее всего, не будет: утром 27 мая апелляционный суд округа Колумбия вынес решение по важному делу 2018 года в рамках которого правая консервативная группа Freedom Watch обвиняла компании Google, Apple, Twitter и Facebook в идеологической предвзятости, поскольку те удаляли сообщения одной из заявительниц за антиисламский характер.



Единогласное решение коллегии из трех судей было однозначным: социальные сети - частные компании, и потому могут регулировать содержимое своих сайтов так, как им заблагорассудится, в том числе удалять сообщения и блокировать пользователей. Апелляцию к свободе слова суд счел неприменимой, поскольку первая поправка к Конституции США запрещает ограничение свободы слова государством, но не частными лицами и компаниями. "Freedom Watch указывает, что Платформы предоставляют важную площадку для коммуникации, и потому выполняют государственную функцию. Однако частная компания не превращается в государственную путем предоставления площадки для общения",- указано в решении.

Дональд Трамп к судебным тяжбам, видимо, готов. "Я полагаю, в суде его оспорят, но что сейчас не оспаривают? Я думаю, мы отлично справимся",- уверенно и даже немного с вызовом заявил он.

Алексей Наумов

от 29.05.2020,