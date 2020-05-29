"Комитет по предупреждению пыток" создадут в Узбекистане, - обещает замгенпрокурора Артыкова

20:09 29.05.2020

Узбекистан улучшит законодательство по предупреждению пыток и приведет его в соответствие с международным правом. Ожидается создание Комитета по предупреждению пыток. Как сообщила заместитель генпрокурора Светлана Артыкова, за последние три года уголовные дела о пытках были возбуждены лишь по 33 обращениям из 757.



Разработан проект постановления президента "О мерах по коренному совершенствованию системы предупреждения пыток в оперативно-розыскной, следственной деятельности и при исполнении наказания". О его содержании рассказала журналиста на брифинге заместитель генерального прокурора Узбекистана Светлана Артыкова.

По ее словам, за последние три года для предупреждения пыток в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания (УИН) установлены свыше 3000 приборов аудио- и видеозаписи. В следственных изоляторах и УИН для адвокатов организованы 69 оборудованных кабинетов.

Однако национальная система предупреждения пыток все еще нуждается в совершенствовании, поскольку, по словам Светланы Артыковой, еще не в полной мере соответствует нормам международного права. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние место страны в международных рейтингах и показателях.



В частности, отметила замгенпрокурора, место Узбекистана в Индексе человеческого развития (Human Development Index), ежегодно публикуемом Программой развития ООН, за последние 20 лет не изменялось в положительную сторону. Один из показателей индекса отражает фундаментальные права человека, в том числе действия международных договоров по предотвращению пыток.

Кроме того, Светлана Артыкова сообщила, что за последнее время увеличилось число случаев, связанных с пытками, что "вызывает обоснованную озабоченность населения". В 2017 году зарегистрировано 7 случаев пыток, в 2018 году - 10, в 2019 году - 16, "по результатам которых решен вопрос об ответственности виновных лиц", отметила замгенпрокурора.

"Сегодняшнее положение рассмотрения обращений касательно пыток, а также проведения доследственной проверки по делам касательно случаев применения пыток, не в полной мере отвечают требованиям", - заявила Светлана Артыкова. За последние три года по применению пыток, запугивания и оказанию других притеснений со стороны сотрудников правоохранительных органов поступило 757 заявлений и сообщений (в 2019 - 208, в 2018 - 352, в 2017 - 197). Лишь по 33 из них (в 2019 - 16, 2018 - 10, 2017 - 7), то есть 4,4%, возбуждены уголовные дела.

"Налаживание системы ведения единого электронного реестра лиц, задержанных в ходе производства по уголовному делу, стало серьезной необходимостью, так как при производстве по уголовному делу, в процессе задержания наблюдаются такие случаи, как задержание свыше установленного срока, указание более позднего срока начала задержания, незаконное задержание", - сообщила заместитель генпрокурора.

Светлана Артыкова также заявила, что требуется улучшить работу по возмещению материального и морального вреда жертвам пыток, оказанию им социальной, правовой и психологической помощи.

По словам замгенпрокурора, Комитетом ООН против пыток, получив заключительные замечания по пятому периодическому отчету Узбекистана, дал рекомендации по приведению системы предупреждения пыток в соответствие с требованиями международно-правовых документов, а также внедрению эффективного правового институционального механизма по раннему предупреждению пыток, принятию и рассмотрению обращений касательно подобных преступлений и реабилитации их жертв.

С учетом всех вышеперечисленных факторов и был разработан проект постановления "О мерах по коренному совершенствованию системы предупреждения пыток в оперативно-розыскной, следственной деятельности и при исполнении наказания".

В проекте предусмотрено создание Комитета по предупреждению пыток в качестве правоохранительного органа, подотчетного президенту и палатам Олий Мажлиса.

К основным задачам комитета планируется отнести:

рассмотрение обращений физических и юридических лиц касательно пыток;

проведение доследственной проверки по делам касательно случаев пыток;

ведение единого электронного реестра лиц, задержанных в ходе производства по уголовному делу;

обеспечение возмещения материального и морального вреда, причиненного жертвам пыток, оказание им социальной, правовой и психологической помощи;

обеспечение правовой оценки действий должностных лиц, создавших условия, способствовавшие совершению пыток, и решение вопроса об их ответственности.

Кроме того, проектом предусмотрено создание колл-центра Комитета по предупреждению пыток, позволяющего задержанным и заключенным под стражу в любое время суток обратиться через телефон, в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи.

В проекте путем координации комитетом деятельности омбудсмана, бизнес-омбудсмана, Национального центра по правам человека, Общественной палаты при президенте предусмотрено:

регулярные мониторинговые визиты в места содержания задержанных и заключенных под стражу, беспрепятственная встреча с данными лицами, пользование в ходе встреч услугами переводчика и электронными средствами для фиксации данных, привлечение специалистов для медицинского и психологического осмотра лица;

формирование нового мировоззрения по вопросу обеспечения права защиты от пыток сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку, дознание, предварительное следствие и деятельность по исполнению наказания.

Правовые механизмы по раннему предупреждению пыток в отношении задержанных и заключенных под стражу планируется отразить в проектах новых редакций Кодекса об административной ответственности, Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

Нормы, устанавливающих ответственность за пытки, планируется привести в соответствие с требованиями Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В проекте предусмотрена разработка проекта закона "О национальных превентивных механизмах по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" на основе принципов международного права.

В случае одобрения проекта постановления ожидается переход от борьбы с последствиями пыток к их раннему предупреждению, а также повышение позиции Узбекистана в международных рейтингах и индексах.

"Основное внимание будет уделено определению и устранению факторов, способствовавших возникновению случаев пыток, формированию у должностных лиц нового мировоззрения по вопросу обеспечения права на защиту от пыток на основе обучения их по специальной программе", - отметила Светлана Артыкова.

Кроме того, ожидается, что будут оперативно и беспристрастно рассматриваться обращения касательно пыток, обеспечена неотвратимость ответственности для виновных лиц, предотвращено сохранения латентности случаев пыток.

В будущем усовершенствуются механизмы обеспечения возмещения вреда, причиненного жертвам пыток, оказания им социальной, правовой и психологической помощи.

Беспристрастную и полную информацию по вопросам пыток планируют оперативно доводить до широкой общественности.

Сейчас проект постановления проходит согласование с компетентными министерствами и ведомствами. В ближайшие дни проект он будет вынесен всенародное обсуждение.