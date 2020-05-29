Афро-повстанцы мутузят полицаев уже и в Огайо и Кентакки

00:01 30.05.2020

В Огайо и Кентукки произошли столкновения протестующих с полицией



Протестующие держат в руках плакаты в центре города Колумбус, штат Огайо, 28 мая 2020 года, во время демонстрации.

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Волнения в Колумбусе и Луисвилле были вызваны гибелью Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор

Протестующие, разгневанные смертью Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе, вышли на демонстрацию в Колумбусе, штат Огайо. Демонстрация началась мирно, но быстро переросла в насильственную акцию с битьем окон в здании законодательного собрания штата и витрин магазинов, расположенных в центре города.

Как сообщает местное издание Columbus Dispatch, толпа из примерно 400 человек вступила в противостояние с полицией в четверг вечером, перекрыв перекресток в центре столицы штата Огайо на несколько часов.

Вначале акция была мирной, однако затем новостные агентства сообщили, что протестующие начали бросать различные предметы, в том числе, бутылки с водой в полицейских. Те, в свою очередь, применили против толпы слезоточивый газ. В 21:45 произошла драка между участником протеста и полицейским, сообщил телеканал WCMH-TV.

По данным телекомпании, некоторые протестующие попытались проникнуть в здание законодательного собрания штата в четверг вечером. На видео, полученном "Ассошиэйтед пресс", видно, что люди бьют окна в здании.

Как сообщает Columbus Dispatch, после того, как полицейские применили против протестующих перечный газ, демонстранты разбили окна зданий, расположенных вдоль Сауз-Хай стрит и ворвались в магазин, входящий в сеть Dollar General. На фотографиях видна разбитая витрина магазина Einstein Bros. Bagels, расположенного через дорогу от здания законодательного собрания Огайо.

Волнения в Кентукки: семь человек получили ранения

Беспорядки начались и в штате Кентукки, правда, поводом для протестов послужил более ранний инцидент: в марте полицейские застрелили в Луисвилле афроамериканку Бреонну Тейлор.



Протестующие в центре Луисвилля, штат Кентукки

По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. Неизвестно, кто открыл огонь. Официальный представитель мэрии Луисвилля в заявлении "Ассошиэйтед пресс" утверждает, что никто из полицейских не применял служебное оружие.

13 марта детективы Управления по борьбе с наркотиками нанесли восемь пулевых ранений Тейлор, врачу скорой помощи, ворвавшись в ее квартиру. Детективы утверждают, что они постучали в дверь перед тем, как войти в квартиру, однако Кеннет Уокер, живший вместе с Тейлор, утверждает, что он ничего не слышал.

Уокер выстрелил одному из полицейских в ногу и был обвинен в покушении на убийство, однако это обвинение впоследствии было снято.

В квартире Тейлор не были обнаружены наркотики. Ее семья предъявила иск полиции, ФБР ведет расследование обстоятельств случившегося.

Акция протеста началась в четверг вечером, когда в штате Миннесота уже третий вечер подряд бушевали беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией.

Сенатор Макконнелл: "Насилие не делает наши улицы более безопасными"

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий Кентукки, выступил сегодня с заявлением по поводу протестов в Луисвилле и по всей стране:

"Убийства Ахмауд Арбери в Грузии, Джорджа Флойда в Миннеаполисе и Бреонны Тейлор в моем родном городе Луисвилле, штат Кентукки, потрясли нашу нацию. Для миллионов и миллионов возмущенных американцев эти трагедии выглядят не как отдельные инциденты, а как последние тревожные главы нашей долгой, незаконченной американской борьбы за обеспечение того, чтобы равное правосудие по закону не зависело от цвета кожи", - заявил сенатор.

"Я продолжаю поддерживать и требовать тщательного расследования смерти Бреонны Тейлор. Я рад, что полицейское управление полиции Луисвилля проводит расследование, я рад, что вовлечено ФБР… Семья Бреонны и все кентуккийцы заслуживают правды, ответственности и справедливости", - подчеркнул Макконнелл.

"Наш город, наше государство и наша страна должны сплотиться. Насилие не делает наши улицы более безопасными. Несправедливость не способствует справедливости. Разрушение не способствует строительству лучшего общества", - говорится в заявлении Макконнелла.