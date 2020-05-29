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    Кыргызстан   | 
Полит-партии Киргизии не хотят открывать источники своего финансирования
00:21 30.05.2020

29 мая 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Политпартии в Кыргызстане не готовы открыть источники своего финансирования

Политические партии в Кыргызстане не готовы открыть источники своего финансирования. Об этом в ходе видеоконференции "Развитие политических партий Кыргызстана" заявила аналитик Эркайым Мамбеталиева.
По ее словам, организация, которую она возглавляет, провела исследование. В опросе участвовали, в частности, лидеры партий и фракций, которые заседают в Жогорку Кенеше. "Они заявили, что согласны с финансированием развития партий из госбюджета, но такие поступления и траты должны быть прозрачны и подотчетны", - отметила Эркайым Мамбеталиева.
Но открывать другие источники главы политических объединений не согласны. Аргументируют тем, что такая публичность небезопасна для спонсоров.
Эркайым Мамбеталиева
Лидер НПО "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова недоумевает: если партии сами не согласны отчитываться, тогда почему настаивают, чтобы свои источники открыли неправительственные организации?
Отметим, три депутата Мирлан Бакиров, Айнуру Алтыбаева и Нурбек Алимбеков предложили поправки в Закон "О политических партиях". Они приняты в первом чтении.
Разработчики выступают за ежегодное выделение финансов партиям из бюджета. Предлагаются и поправки в Закон "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики". ЦИК наделяют полномочиями требовать и рассматривать финансовые отчеты партий, а партии за их несвоевременное предоставление наказывать штрафом I категории (от 17 до 23 тысяч сомов) или предупреждением.
Депутат Мирлан Бакиров пояснил: вопрос финансирования политических партий не главный. В пакете изменений много других поправок.
Авторы предлагают ликвидировать политическую организацию, если она не участвовала пять лет в выборах, и законодательно закрепить - партию может создать группа, состоящая не менее чем из 10 человек.
В режиме первого чтения одобрена и поправка о порядке формирования партиями списков кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и местного самоуправления.

Источник - 24.kg
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