 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.05.2020
00:55  Швейцария не хочет отдавать деньги дочек Каримова... чтобы те не достались дочкам Мирзиеева, - Neue Zurcher Zeitung
00:50  Китайцы сенсационно сознались про источник коронавируса. Им был не рынок в Ухане, а... - "МК"
00:23  На правительственном уровне согласовано только 60% общей линии кыргызско-таджикской границы
00:21  Полит-партии Киргизии не хотят открывать источники своего финансирования
00:20  Либерализм ведет к гомосексуализму, - Андрей Бабицкий
00:01  Афро-повстанцы мутузят полицаев уже и в Огайо и Кентакки
Пятница, 29.05.2020
20:09  "Комитет по предупреждению пыток" создадут в Узбекистане, - обещает замгенпрокурорша Артыкова

20:06  Убийства черных разрушают светлый образ американской полиции
19:58  Химера "Кимерики". О новой эпохе конфронтации США и Китая, - Ф.Лукьянов
19:49  Сетевой вождь. Дональд Трамп решил положить конец вседозволенности соцсетей, - "Къ"
19:17  Внучка за жучку... РосМИДматрешечников (Россотрудничество) возглавит новый хороводник
17:05  Будет ли новая война в Азии? И где? (карты) - Л.Савин
16:53  5 тайн американских секрет-био-лабораторий у границ России
16:50  Кто в УзбДоме Хозяин? (письмо А.Волосевичу), - Б.Мусаев
16:47  КоронаЗаговор Билла Гейтса - Вс.Овчинский
16:45  К.Сивков: Вирусная атака на глобализацию Политические последствия пандемии оптимизма не вызывают
16:44  "Мемориал": "Казахстанское общество оказалось не готово признать равенство прав всех этносов без дискриминации"
16:41  "Я не могу дышать!". Афро-повстанцы жгут Миннесоту
16:03  Ташкентская судьба морганатической супруги племянника царя - Надежды Искандер-Романовой (фон Дрейер)
15:56  Скончался бывший руководитель Колхозабадского района и депутат Верховного Совета Таджикской ССР Темур Додобаев
15:51  В Донецке будет установлен памятник основателю города - Иосифу Сталину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
На правительственном уровне согласовано только 60% общей линии кыргызско-таджикской границы
00:23 30.05.2020

В настоящее время ведется работа по делимитации государственной границы с Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан, сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства КР.

Из общей протяженности линии прохождения кыргызско-узбекской границы обоюдно согласовано около 95%.

Из общей протяженности линии прохождения кыргызско-таджикской государственной границы согласовано около 60% на уровне правительственных делегаций сторон.

По делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы проведены 38 заседаний правительственных делегаций, 47 встреч топографических рабочих групп, 21 встреча рабочих групп по правовым вопросам.

С начала 2020 года состоялись 2 встречи по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Первая встреча состоялась в городе Бишкеке 21-25 января на уровне рабочих групп. Вторая встреча прошла 21-22 февраля в городе Баткен на уровне правительственных делегаций. Ввиду пандемии COVID-19, новые встречи не проводились.

В ряде населенных пунктов в Баткенской области, граничащих с Республикой Таджикистан, наблюдается, из-за возникающих спорных вопросов по строительству объектов и использованию земельных ресурсов, определенное напряжение. Местные органы власти совместно с правоохранительными органами проводят разъяснительную работу среди населения.

18-23 мая специальный представитель правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Кыргызской Республики Назирбек Борубаев в ходе рабочей поездки в Баткенскую область провел встречи с жителями приграничных сел и рассказал о ходе работ по делимитации и демаркации государственной границы.

Следует отметить, что правительством Кыргызской Республики на постоянной основе проводится работа по завершению строительства автомобильных дорог, усилению охраны границ и противодействию контрабанде.

По делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы проведены 31 заседание правительственных делегаций, 96 встреч топографических рабочих групп, 2 встречи рабочих групп по правовым вопросам.

На сегодняшний день идет реализация второго этапа государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию ряда приграничных территорий, имеющих особый статус.

Программа включает 33 мероприятия, на реализацию которых предусмотрено 296 млн 250 тыс сомов. Из этих средств 195 млн сомов предусмотрено на развитие приграничных территорий с особым статусом в Баткенской области.

Источник - tajikta.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590787380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционный закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №335-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №336-VI ЗРК
- Сенаторы приняли поправки по вопросам парламентской оппозиции
- 230 лучших специалистов в 11 отраслях привлечены к работе по повышению конкурентоспособности РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №307
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года №316
- Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №332
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  