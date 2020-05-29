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Китайцы сенсационно сознались про источник коронавируса. Им был не рынок в Ухане, а... - "МК"
00:50 30.05.2020

Китайские власти сделали сенсационное признание: источником COVID-19, как они настаивали раньше, был вовсе не рынок диких животных в Ухане. Об этом объявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу.

Теория, на которой до сих пор "железно" стояли китайские официалы - коронавирус пошел бушевать среди людей, и с огромной вероятностью он передался им от диких животных, которыми торговали на уханьском рынке. Тот же самый Гао Фу в январе утверждал: COVID-19 нашли там у "живого товара".

А теперь Гао Фу констатировал: на рынке в Ухане не было животного источника заражения. Это подтвердили исследования продукции, которую продавали на рынке. "Рынок сам пал жертвой инфекции", - сказал китайский функционер.
Скорее всего, китайских чиновников приперли к стенке по американской линии.

Как известно, рынок диких животных в эпицентре эпидемии закрыли 1 января. А уже к середине апреля тысячи лавочек на нем заработали вновь. После этого ученые из Гарварда, Массачусетского технологического института и Университета Британской Колумбии исследовали четыре образца с рынка морепродуктов и обнаружили: следы коронавируса были на 99,9% идентичны взятым у болеющего пациента из Уханя. То есть это доказывает: коронавирус принесли на рынок зараженные посетители или продавцы, а вовсе не животные. Но где на самом деле заразились люди - не понятно.
В исследовании принимали участие биологи с китайскими фамилиями, Алина Чан и Шинг Чжан, при этом их научная биография свидетельствует: они очень тесно связаны с США. "Публично доступные генетические данные не указывают на межвидовую передачу вируса на рынке", - утверждают оба.

Их линию продолжил Колин Карлсон, зоолог из Джорджтаунского университета. Он предположил, что на рынке работал суперраспространитель, то есть зараженный человек, который заразил десятки других. Вот вам и связующее звено к теории о том, что COVID-19 был создан искусственно и "утек" из уханьской лаборатории, расположенной рядом с рынком - в чем власти США подозревают китайцев.

Кстати, гражданка Ши Чжэнли, которая первой подозрительно быстро выделила новый коронавирус и в уханьской лаборатории много лет занималась сбором образцов от летучих мышей, а также "прилаживанием" их коронавирусов к человеческому организму, делала это совместно с американцами и в рамках инициированной США программы, которую щедро спонсировал Билл Гейтс. Так что вопрос "кто виноват?" при большом конспирологическом желании можно развернуть и в сторону самой Америки.

Сейчас в свою уханьскую вирусологическую лабораторию китайцы никого не пускают, отделываясь словами о том, что COVID-19 вовсе не так похож на образцы, с которыми они работали до его появления. Вместе с тем пропавшая было с радаров на пару месяцев Ши Чжэнли, которую многие уже почитали ликвидированной, на днях внезапно возникла в китайском телеэфире и отчиталась о новых опытах. Большая геополитическая игра продолжается.
Читайте материал "Мать коронавируса" из лаборатории в Ухане заразила им животных"

Ирина Ринаева

Источник - mk.ru
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