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Свободу - неграм! В США афро-повстанцы захватили улицы уже 10 больших городов
09:21 30.05.2020

В США беспорядки и столкновения с полицией охватили более 10 крупных городов

Массовые беспорядки и столкновения с полицией проходят более чем в десяти крупных городах США, сообщило агентство Associated Press (AP). Причиной волнений стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после задержания его полицией. В самом Миннеаполисе, по данным СМИ, разграблено более 200 зданий, в городе введены режим ЧС и комендантский час.
По данным AP, столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Сами беспорядки сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек. В Атланте уже также объявили режим ЧС.
В некоторых городах беспорядкам предшествовали мирные демонстрации с требованием справедливого расследования причин гибели афроамериканца. В Вашингтоне во время демонстрации был временно закрыт Белый дом. В Атланте протестующие разгромили здание редакции CNN. В городе объявлен режим ЧС.

В нескольких городах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Точное количество задержанных или пострадавших неизвестно.
Поводом массовых беспорядков в Миннеаполисе, а затем и в других городах страны, стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он был жестко задержан полицией, после чего умер. Для нормализации ситуации в Миннеаполисе был объявлен режим ЧС и введены бойцы Национальной гвардии США. Беспорядки стали крупнейшими в стране с 2016 года. Полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

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Смерть Джорджа Флойда стала причиной массовых акций в нескольких городах
В пятницу в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, арестованного в Миннеаполисе. Во многих случаях они приняли насильственный характер.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввел комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где продолжаются беспорядки.
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам. Тем не менее, произошло несколько столкновений протестующих с полицией, стражей правопорядка забрасывали бутылками,
Несколько сот человек собрались в Атланте, штат Джорджия, перед зданием телекомпании CNN. Протестующие сожгли флаг США, подожгли автомобиль и разбили несколько окон. Один полицейский получил травму. Мужчина с флагом движения "Жизнь черных имеет значение" забрался на три огромные буквы CNN, стоящие перед входом, другие оставили на буквах различные надписи. Мэр Атланты Кейш Лэнс Боттомс заявила на пресс-конференции: "это не протесты, это хаос" и призвала протестующих разойтись по домам.
В калифорнийском городе Сан-Хосе протестующие перекрыли часть шоссе, уничтожили несколько автомобилей и забрасывали полицейских бутылками и камнями.
В центре Хьюстона, штат Техас, прошла демонстрация под лозунгами "Прекратить жестокость полиции" и "Жизнь черных имеет значение". Полиция арестовала женщину, которая, по неподтвержденным данным, достала огнестрельное оружие.
В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому, который на некоторое время был переведен в режим локдауна, а потом двинулись к Капитолию.

Голос Америки

Источник - kommersant.ru
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