14 афган-пограничников погибли в результате "атаки талибов" на блокпост в Пактии

09:29 30.05.2020

Министерство обороны в пятницу заявило, что по меньшей мере 14 афганских пограничников были убиты во время нападения талибов в районе Данд-и-Патан в восточной провинции Пактия в четверг вечером, несмотря на продолжающееся перемирие между двумя сторонами, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

В заявлении говорится, что талибы нарушили режим прекращения огня и атаковали форпост пограничных войск в округе, но атака была успешна отбита афганскими, и талибы понесли тяжелые потери.

Еще три других сотрудника пограничных войск были ранены в результате нападения.

Это произошло в тот момент, когда правительственный чиновник в пятницу утром подтвердил, что прекращение огня, которое началось 24 мая, продолжается по всей стране, несмотря на некоторые отдельные инциденты, произошедшие в последние два дня.

Джавид Фейсал, представитель Совета национальной безопасности, в своем твиттере заявил, что "прекращение огня - это сложное оперативное мероприятие, требующее значительной и постоянной координации во избежание инцидентов" и "эти усилия будут продолжены", пишет TOLOnews.

После того, как было объявлено о прекращении огня в Ид, произошли другие отдельные инциденты. По данным официальных лиц и местных источников, в этот период (27 и 28 мая) в Забуле на юге, в Фарахt на западе и в Парване в центре Афганистана произошли столкновения между правительственными силами и движением "Талибан".

Прекращение огня в Ид - с 24 по 26 мая - было объявлено движением "Талибан" и встречено взаимностью со стороны афганского правительства, и, согласно данным, предоставленным Афганской независимой комиссией по правам человека (АНКПЧ), жертвы среди гражданского населения сократились на 80 процентов в этот период.

Поступали сообщения о двух инцидентах безопасности в каждый из трех дней Ид, что было значительно меньше, чем в среднем за последнее время.

По данным АНКПЧ, до прекращения огня ежедневно в результате войны и насилия в стране до 30 афганцев были убиты и ранены.