Токаев учредил Госкомиссию "по реабилитации жертв полит-репрессий"... режима Елбасы?

10:32 30.05.2020

Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий поручил создать президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Уважаемые соотечественники! Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа. (…) Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий", - говорится в обращении Токаева по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода, размещенном на сайте Акорды в субботу.

Он отметил, что с обретением Независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии.



"В 1993 году принят Закон "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". В 1997 году указом первого президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий. Все мы помним, какой колоссальный урон нанес "большой террор" народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше 5 млн человек со всех уголков Советского Союза. Через жернова репрессий прошло около 100 тыс. казахстанцев, более 20 тыс. из которых были расстреляны. В числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие", - напомнил глава государства.



Также он напомнил, что скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины ("АЛЖИР"), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.

"Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около 3 млн человек. Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца", - отметил президент.



Он подчеркнул, что для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом.

"Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию. Установленные сегодня в регионах республики монументы "Қазақ халқына мың алғыс" свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа. (…) Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость. В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия", - резюмировал Токаев.

Напомним, 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий.