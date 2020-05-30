"Къ" неуклюже пытается пиарить курорты Турции. Добро пожаловать в говно-срач

10:51 30.05.2020

Российский турист душой в Турции

Несмотря ни на что он ищет туда дорогу



№95 от 30.05.2020, стр. 1

Несмотря на прекращение международного авиасообщения, ограничение возможности пересечения сухопутной границы и обязательный двухнедельный карантин по прибытии из-за рубежа, россияне продолжают планировать зарубежные отпуска. Наиболее востребованным направлением для них остается Турция, формирующая более 40% запросов. Российские курорты благодаря скачку спроса стали вторым по популярности вариантом: их доля в структуре запросов выросла в несколько раз.

Россияне продолжают активно интересоваться возможностью организованного отдыха за рубежом, свидетельствуют данные Travelata.ru. По данным сервиса, лидером поисковых запросов в мае стала Турция, которая сформировала 43% покупательских запросов. Это на 13 процентных пунктов ниже аналогичного значения 2019 года. При этом России удалось стать вторым по популярности направлением, собрав 28% запросов, это более чем в три раза выше уровня прошлого года. Похожие оценки приводят аналитики Level.Travel: по их расчетам, на долю Турции сейчас приходится 30,8% запросов на поиск туров. В мае 2019 года аналогичный показатель оценивался в 41,43%. Доля России в структуре спроса путешественников выросла более чем в два раза: с 9,28% весной прошлого года до 21,8% в мае текущего года.

Данные Level.Travel свидетельствуют, что дополнительный спрос российские курорты получили на фоне массового закрытия европейских стран в марте - тогда их доля в структуре запросов туров выросла до 15%. Но уже в апреле ситуация поменялась: показатель размылся до 12%. На поведение туристов могли повлиять новости о возобновлении работы части санаториев в Крыму и Краснодарском крае, а также заявление премьер-министра Михаила Мишустина о возможном скором запуске российских курортов в полном объеме.



Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов констатирует, что, несмотря на сохраняющийся интерес россиян к турпоездкам за рубеж, большинство путешественников реалистично смотрят на вещи, понимая, что отдых внутри страны будет доступен раньше.



При этом он указывает, что число реальных броней даже туров на российские курорты остается небольшим и приходятся они в основном на вторую половину лета.

Впрочем, Турция - не единственное зарубежное направление, к которому присматриваются россияне. По данным Travelata.ru, путешественники также активно ищут туры в Таиланд (8% запросов), Тунис (5%), Грецию (4%), Кипр (4%), Доминикану (3%) и Испанию (2%).

Аналитики констатируют, что наиболее реалистичным россиянам кажется отпуск в конце лета: 26% запросов приходятся на август, 19% на июль и 14% на сентябрь.

В то время как годом ранее 42% пользователей, искавших тур в мае, рассчитывали поехать в отпуск в том же месяце. Со ссылкой на результаты собственных опросов в TUI указывают, что многие туристы ждут возможности поехать за границу, но многие из них будут экономить во время отпуска. По данным Travelata.ru зарубежный отдых в этом году действительно будет стоить дороже: средний чек на тур в системе составляет 103 тыс. руб. против 85 тыс. руб. годом ранее.

Несмотря на возрождающийся интерес туристов, поехать в зарубежные страны пока невозможно: международное авиасообщение и возможность пересечь сухопутную границу существенно ограничены.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 28 мая заявляла, что российские власти не собираются искусственно сдерживать поездки граждан, но пока о готовности принимать туристов официально другие страны не сообщали. Даже при открытии перелетов совершать регулярные поездки за рубеж может помешать необходимость прохождения обязательного двухнедельного карантина по приезде в страну, такое требование содержится в мартовском постановлении Роспотребнадзора, и пока отменять его не планируется. "Возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированы",- предупреждала ранее граждан глава ведомства Анна Попова.

Две трети россиян в ближайшие полгода собираются избегать поездок на зарубежные курорты

Игорь Блинов предполагает, что возможность совершать турпоездки за рубеж при благоприятном стечении обстоятельств появится в августе. Тем не менее некоторые страны уже заявили о готовности принимать туристов. Так, турецкие СМИ на днях со ссылкой на министерство культуры и туризма страны сообщили о возможном возобновлении авиасообщения с Россией 15 июля. Правительство Испании решило отменить обязательный двухнедельный карантин для туристов с 1 июля.

Александра Мерцалова