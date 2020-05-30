Аркадаг повелел построить "современную зону отдыха" на севере страны

11:25 30.05.2020

Президент Туркменистана поручил построить современную зону отдыха на севере страны







С проектами объектов досугового назначения в районе Гуртлынского озера, расположенного в северной части Ашхабада, ознакомился президент Гурбангулы Бердымухамедов, совершив 28 мая рабочую поездку по столице.

Как сообщилоГосударственное информационное агентство Туркменистана, прибыв ранним утром к озеру, президент заявил о целесообразности формирования здесь современной досуговой инфраструктуры. Наряду с объектами, включающими необходимый спектр услуг для отдыхающих людей различного возраста, на берегу озера следует построить крупные развлекательные комплексы, водные аттракционы, а также объекты для соответствующих служб, сказал глава государства.



В продолжение темы президент подчеркнул, что, в первую очередь, важно возвести здесь объекты социальной инфраструктуры – кафетерии, торговые точки по продаже прохладительных напитков и мороженого, чайхану, а также, чтобы в полном объеме были необходимые средства для обеспечения безопасности детей на воде.

Как было отмечено, страна обладает всем спектром возможностей и ресурсов для диверсификации курортной и лечебно-профилактической инфраструктуры. Поэтому зона отдыха, которая будет создана на берегу Гуртлынского озера, должна стать одной из популярных в досуговой индустрии.