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    Туркменистан   | 
Аркадаг повелел построить "современную зону отдыха" на севере страны
11:25 30.05.2020

Президент Туркменистана поручил построить современную зону отдыха на севере страны



С проектами объектов досугового назначения в районе Гуртлынского озера, расположенного в северной части Ашхабада, ознакомился президент Гурбангулы Бердымухамедов, совершив 28 мая рабочую поездку по столице.
Как сообщилоГосударственное информационное агентство Туркменистана, прибыв ранним утром к озеру, президент заявил о целесообразности формирования здесь современной досуговой инфраструктуры. Наряду с объектами, включающими необходимый спектр услуг для отдыхающих людей различного возраста, на берегу озера следует построить крупные развлекательные комплексы, водные аттракционы, а также объекты для соответствующих служб, сказал глава государства.

В продолжение темы президент подчеркнул, что, в первую очередь, важно возвести здесь объекты социальной инфраструктуры – кафетерии, торговые точки по продаже прохладительных напитков и мороженого, чайхану, а также, чтобы в полном объеме были необходимые средства для обеспечения безопасности детей на воде.
Как было отмечено, страна обладает всем спектром возможностей и ресурсов для диверсификации курортной и лечебно-профилактической инфраструктуры. Поэтому зона отдыха, которая будет создана на берегу Гуртлынского озера, должна стать одной из популярных в досуговой индустрии.

Источник - centralasia.media
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