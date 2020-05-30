Новейшая амер-ракета Starship взорвалась на стартовом столе

12:26 30.05.2020

На полигоне Бока Чика (Техас, США) завершились провалом очередные испытания прототипа космического корабля Starship компании Илона Маска.

Как сообщает издание Spaceflight Now, в время огневых испытаний метанового двигателя Raptor произошла утечка топлива. В итоге спустя две минуты после запуска двигателя произошел взрыв.



Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.



Starship по замыслу создателей должна заменить ракету Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий. В SpaceX полагают, что в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.