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В Израиле нашли уникальную древне-ханаанскую (возраст -3500 лет) глиняную табличку с мини-рисунком
14:03 30.05.2020

Найден 3500-летний артефакт, рассказывающий о борьбе за власть

Денис Передельский

В Израиле мальчик нашел небольшую глиняную табличку, возраст которой составляет около 3500 лет. Ее уникальность заключается в том, что на ней запечатлена сцена последствий борьбы за власть в древнем ханаанском обществе.

Как сообщает The Jerusalem Post, находку совершил шестилетний Имри Элья, житель кибуца Нирим. Вместе со своей семьей он побывал на экскурсии в древнем городе Тель-Джемме, который был раскопан всего лишь около столетия назад.

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Внимание мальчика привлек крошечный предмет, размером всего 2,8х2,8 сантиметра. Он оказался уникальным артефактом. Специалисты Израильского управления древностей установили, что этот предмет, вероятно, восходит к позднему бронзовому веку.

Как сообщил археолог Саар Ганор, возраст артефакта может составлять около 3500 лет. Он представляет собой глиняную табличку, на которой изображен, предположительно, воин с пленником.

"Ничего подобного никогда не находили при раскопках в Израиле, - сказал Саар Ганор. - Мы знаем, что похожий предмет был найден только на севере Синая. Но мы точно не знаем, как он выглядел, поскольку раскопки там были проведены около 100 лет назад, и описание найденного предмета оказалось не очень точным".

Город Телль-Джемме был расположен в месте, впервые заселенном в эпоху халколита около 6000 лет назад. Жизнь процветала здесь до эллинистического периода, к упадку город пришел в I веке до нашей эры. Самый важный период в истории этого поселения относится к бронзовому веку, причем начался он именно около 3500 лет назад.

Ученые отождествляют Телль-Джемме с могущественным ханаанским городом Юрза. Упоминания о нем встречаются в письмах того периода, обнаруженных раанее в Египте при раскопках в городе Эль-Амарна.

"Эти письма были написаны на аккадском языке, который тогда был международным языком, как сегодня английский, - говорит Ганор. - В тот период Египет правил Ханааном, но при этом Ханаан был разделен на города-государства, такие как Газа, Ашкелон и Лачиш. И в каждом из них правил свой местный царь".

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Ранее в Тель-Джемме археологи обнаружили остатки дворца и монументальных зданий. Вероятно, именно в нем и жил местный правитель. Также установлено, что в центре этого города проживало около 1500 человек, а остальные жили на окраинах.

Археологи считают, что изображенная на табличке сцена является иллюстрацией событий, которые происходили тогда,- противоборства местных царей, которые сражались друг с другом за власть.

При этом древний автор постарался отобразить этнические различия в чертах двух мужчин. Захватчик носит юбку, его лицо более круглое, чем у пленника, а волосы - вьющиеся. Сам пленник очень худ, его руки связаны за спиной. Сама его поза изображает унижение - обычное дело для "парадов" того времени, которые устраивали в честь военных побед.

Кстати, такая техника изображения известна ученым. Ранее подобные гравюры находили на предметах, раскопанных в Египте. В данном случае исследователи не исключают, что найденный артефакт был частью гораздо более крупной картины.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590836580
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