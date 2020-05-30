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В Китае найден 2000-летний сосуд с неизвестной жидкостьюВ Китае найден 2000-летний сосуд с неизвестной жидкостью
14:06 30.05.2020

Денис Передельский

Китайские археологи при обследовании недавно найденной 2000-летней гробницы в городе Саньмэнься в провинции Хэнань в центре страны обнаружили уникальный декоративный бронзовый кувшин, содержащий неизвестную жидкость.

Как сообщает агентство "Синьхуа", возраст сосуда исследователи также оценили примерно в 2000 лет. Внутри находилось 3000 мл неизвестной жидкости светло-коричневого цвета. От нее был отобран образец, который уже направлен в Пекин для лабораторного анализа.

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Сосуд изготовлен из бронзы в декоративном стиле, причем ученые посчитали, что он изображает лебедя или гуся. Хорошо видна голова и длинная шея. Для идентификации "птицы-прототипа" археологи пригласили ветеринарного специалиста.

По его мнению, сосуд по форме напоминает одного из тех лебедей, которые обитают в местных парках и болотах и прилетают сюда из Сибири. Его клюв оказался чуть длиннее, чем клюв одомашненного гуся.

Археологи предположили, что древний мастер, возможно, специально наблюдал за лебедями в дикой природе, чтобы создать сосуд в такой реалистичной форме.

Археолог Чжу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии города Саньмэнься заявил, что это первый подобный бронзовый кувшин, когда-либо обнаруженный в данном регионе. К слову, в гробнице были найдены и другие артефакты, в частности бронзовые шлем и котел, а также мечи из железа и нефрита.

Судя по конструкции усыпальницы, она была построена на рубеже периодов правления династии Цинь (221 - 207 гг. до н.э.) и династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.). Чжу Сяодун считает, что ее владельцем мог быть чиновник низкого ранга.

Источник - РГ
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