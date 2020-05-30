МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

21:50 30.05.2020

В МИД России назвали "фальшивыми" американские заявления по поводу ливийских динаров. В Госдепе США ранее заявили о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной $1,1 млрд партии "фальшивых" ливийских динаров, изготовленных российским АО "Госзнак" для восточноливийского правительства.

"Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного Палатой депутатов (парламент) Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата",- сообщили в МИДе. По его заявлению, в рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами. В министерстве напомнили, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка.

"Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в Бенгази. Его глава был назначен всенародно избранным ливийским парламентом - Палатой депутатов и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью",- заявили в МИДе.



За власть в Ливии борются две основные силы - заседающее в Триполи Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.



Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете Безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке партии денег для Ливии, прокомментировали "РИА Новости" ситуацию в пресс-службе Гознака.

По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая. "Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии",- отметили в Госдепартаменте. В ведомстве добавили, что "этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих порочных и дестабилизирующих действий в Ливии". В Вашингтоне подчеркивают, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи - единственный законный.

Обвинения России в поставках фальшивой валюты Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром звучат не в первый раз. В частности, в октябре прошлого года в публикациях агентства Reuters утверждалось, что в 2019 году Россия увеличила объемы бумажных денег, напечатанных Гознаком для властей на востоке Ливии. Речь шла о $3,22 млрд, отправленных в Ливию с февраля по июнь. Москва эту информацию никак не комментировала.