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Впервые в истории в Миннесоте объявлена полная мобилизация Нацгвардии. Негры выжигают штат
21:54 30.05.2020

- Губернатор Миннесоты Тим Уолтц объявил о полной мобилизации Национальной гвардии штата. Как отмечает Fox News, такого не было ни разу в 164-летней истории силовой структуры. Речь идет примерно о 13 тысячах нацгвардейцев.
В крупнейшем городе штата Миннеаполисе продолжаются беспорядки, вызванные гибелью чернокожего Джорджа Флойда, к которому полиция применила силу при задержании. Кадры жесткого задержания вызвали массовые акции, который превратились в погромы и столкновения с полицией.

"Тактику и выбранный нами изначально подход придется изменить. Это очень чувствительная тема, и обоснованный гнев и ярость, вызванные убийством Джорджа Флойда, были выражены очень здоровым образом во время акций во вторник, а также в определенной степени в среду. Но к четвергу это все исчезло, а прошлая ночь стала насмешкой, лишь притворством, что все это делается в память о Флойде или ради борьбы с неравенством или вызвано историческими травмами расовых меньшинств", - сказал губернатор.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей добавил, что большинство погромщиков не являются местными жителями, они приехали, чтобы воспользоваться ситуацией и подлить масла в огонь противоречий.
"Это уже не протесты. Это насилие, и его нужно остановить", - сказал он.
Глава штата и мэр города заявили, что организаторами стали не местные жители. Уолтц констатировал, что арестовать зачинщиков не удается.
"Самое ужасно, что происходящее напоминает военную операцию: когда видишь, как организаторы перемещаются из одного места в другое", - сказал он.
В понедельник, 25 мая, Джордж Флойд был задержан полицейскими, этот момент попал на видео, которое затем распространилось по соцсетям. На кадрах чернокожий Флойд в наручниках лежит на асфальте. Один из задерживавших его полицейских придавил его к земле, поставив колено на шею. Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, и затем теряет сознание. Он был госпитализирован и умер в больнице.
После этого в Миннеаполисе вспыхнули акции протеста. Люди вышли на улицы с требованиями наказать полицейских, применивших силу при задержании. Впоследствии беспорядки начались во многих городах по всей стране.
Офицер полиции, участвовавший в задержании Джорджа Флойда, был арестован.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590864840
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