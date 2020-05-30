Умер матерый индийский йог Прахлад Джани, не евший и не пивший последние 80 лет

00:03 31.05.2020

Скончался йог, который 80 лет не ел и не пил



Отшельник и йог Прахлад Джани скончался в Индии на 91-м году жизни. Он был известен тем, что с 8 лет ничего не пил и не ел. При этом мужчина утверждал, что чувствует себя хорошо.

О смерти Джани сообщила благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation в Twitter.

"Шри Прахлад Джани покинул свое физическое тело", - говорится в сообщении.

Прахлад Джани родился в 1929 году в Британской Индии. Он рассказывал, что в семь лет покинул родную деревню и начал жить в джунглях. В 12 лет Прахлад стал последователем супруги бога Шивы - Дурги. В ее честь он носил женское сари красного цвета. По его словам, богиня подпитывала его субстанцией, что позволяло ему обходиться без еды и воды.



Врачи дважды обследовали Джани и пришли к выводу, что за 10 дней наблюдения он на самом деле ничего не употреблял в пищу и не пил.

"Джани не ест, не пьет и не справляет естественные потребности. Он бодр, энергичен и доброжелателен", - заявили медики после второго обследования.

Однако ряд экспертов раскритиковали процесс обследований в больницах Индии и заявили, что йог покидал комнату, полоскал горло, принимал солнечные ванны. Отмечалось, что аналогичные случаи, когда человек долгое время обходился без воды и еды, встречались и раньше, однако оказывались мошенничеством.