"Абсолютный хаос". Жгучая ярость негров, - П.Тарасенко

08:30 31.05.2020 Беспорядки охватывают все новые города США



"Коммерсантъ" от 30.05.2020,

Массовые протесты в США, начавшиеся после гибели 25 мая афроамериканского жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда, к субботе приобрели угрожающие масштабы. Массовые беспорядки, поджоги, столкновения с полицией и Национальной гвардией охватили более десятка крупных городов США. В ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации. По данным СМИ, Пентагон приказал армии привести подразделения военной полиции в готовность для развертывания в Миннеаполисе в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Накануне одному из четырех офицеров полиции, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (то есть по неосторожности). Но участников беспорядков это, похоже, лишь разозлило.

От Нью-Йорка до Калифорнии

Масштабы протеста из-за гибели Джорджа Флойда растут с каждым днем. Напомним, житель Миннеаполиса 25 мая был задержан полицией по подозрению в том, что расплатился в магазине фальшивой купюрой в $20. Полицейские повалили его на землю, а один из них навалился коленом на шею. Несмотря на жалобы Джорджа Флойда, что он не может дышать, полицейские не отпускали его. Задержанный потерял сознание и вскоре умер в реанимации.



Протесты и беспорядки, начавшиеся в Миннеаполисе, быстро распространились по всей стране. К субботе они охватили более десяти крупных городов США. Так, например, в Атланте (штат Джорджия) власти были вынуждены ввести в действие режим чрезвычайной ситуации. Протест там быстро перестал быть мирным: вечером в пятницу манифестанты начали поджигать полицейские автомобили, попытались прорваться в штаб-квартиру CNN и изрисовали краской из баллончиков знак телекомпании, который установлен у офиса. Полиция использовала слезоточивый газ. Мэр Кейша Лэнс Боттомс, выступая на пресс-конференции, взывала к манифестантам: "Довольно. Вам надо разойтись по домам. Мы злы. Это (гибель Джорджа Флойда.- "Ъ") больно. Больно для всех, кто сейчас в этой комнате. Но чего вы добьетесь, громя город? Вам больше нет доверия. Так мы Америку не изменим. Так мы мир не изменим". По ее словам, "творящееся на улицах Атланты - это не Атланта":



Это не в духе (уроженца города, получившего Нобелевскую премию мира за борьбу с расовым неравенством через ненасильственное сопротивление.- "Ъ") Мартина Лютера Кинга, это хаос. Когда Кинга убили, мы же не творили подобное в нашем городе".

Однако госпожу Лэнс Боттомс никто не послушался. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил о планах задействовать "не менее 500 человек из Национальной гвардии штата для защиты населения и имущества в Атланте".



Протесты в Атланте

Фото: Dustin Chambers , Reuters

В Детройте (штат Мичиган) неизвестный открыл стрельбу в ходе протестов. По меньшей мере один человек - 19-летний юноша - погиб. Полиция арестовала более 40 участников беспорядков.

В Хьюстоне (штат Техас) арестовано почти 200 участников протестов. Большинству предъявлены или будут предъявлены обвинения в блокировании дорог. Сообщается, что четверо полицейских получили ранения, восемь автомобилей полиции были повреждены.

Прошли протесты и в Лос-Анджелесе (Калифорния), и они также не обошлись без актов насилия и порчи имущества. "Мы объявили незаконным собрание в центральном районе Лос-Анджелеса", - говорится в заявлении местной полиции в Twitter. Согласно ее распоряжению, в районе беспорядков также должны были закрыться магазины. Два сотрудника правоохранительных органов Лос-Анджелеса, по данным СМИ, получили ранения и травмы.

Кроме того, манифестанты попытались блокировать шоссе, связывающее Лос-Анджелес и Окленд. Шоссе заблокировали и еще в одном калифорнийском городе - Сан-Хосе. По словам мэра города Сэма Ликкардо, вначале люди "выражали свой справедливый гнев в связи с несправедливостью в Миннеаполисе", но затем мирный протест приобрел насильственные формы.

С аналогичными проблемами столкнулись и власти города Портленд (штат Орегон). "Покиньте территорию или против вас будет применен газ, оружие и другие средства для разгона",- говорилось в сообщении полиции. Однако предупреждение не подействовало. В частности, протестующие подожгли здание суда. На улицах города слышалась стрельба.

В Нью-Йорке одним из центров протестов стал район Бруклин. Там полицейские противостояли манифестантам, которые стремились прорваться через металлические ограждения, установленные вокруг спортивной арены Barclays Center. Стражи правопорядка пустили в ход дубинки. "Никто не оправдывает поджоги, грабеж и разбой, но все понимают гнев, страх и разочарование протестующих. Справедливость должна восторжествовать",- отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, призвав людей к спокойствию.



Протесты в Нью-Йорке

Фото: Caitlin Ochs , Reuters

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) четыре человека были задержаны после стычек с сотрудниками правоохранительных органов. И там полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

В Милуоки (штат Висконсин) манифестанты попытались блокировать - и блокировали на некоторое время - главное шоссе. Демонстранты скандировали "Я не могу дышать!"

Наконец, в Вашингтоне (округ Колумбия) толпа собралась у Белого дома. В руках люди держали плакаты "Я не могу дышать", "Жизни черных имеют значения", "Прекратите стрелять". Был сожжен перевернутый американский флаг. Некоторые попытались прорваться сквозь барьеры, возведенные Секретной службой США, швыряли бутылки в офицеров. В ответ те использовали слезоточивый газ.



Протесты в Вашингтоне

Фото: Reuters / Eric Thayer



Протесты в Вашингтоне

Фото: Reuters / Tom Brenner



Протесты в Вашингтоне

Фото: Reuters / Eric Thayer



"Это не должно быть "нормальным" в Америке 2020 года"

Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Миннеаполисе. Местные чиновники признают, что недооценили возможный масштаб акций протеста, которым не помешало даже введение комендантского часа. На пресс-конференции губернатор Миннесоты Тим Уолц коротко назвал происходящее "абсолютным хаосом". "Их (манифестантов.- "Ъ") просто больше, чем нас",- сказал он, дав понять: арестовать всех участников волнений, виновных в поджогах и прочих преступлениях, не представляется возможным.



Протестующие в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Lucas Jackson



Протестующие в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Lucas Jackson



Протесты в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Leah Millis



Протесты в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Carlos Barria



Протесты в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Carlos Barria



Протесты в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Carlos Barria



Протесты в Миннеаполисе

Фото: Reuters / Adam Bettcher



Нормализовать ситуацию не удалось даже после того как в Миннеаполис и расположенный в том же штате Сент-Пол направили более 500 бойцов Национальной гвардии. Для разгона протестующих они активно использовали слезоточивый газ, но участников акций протеста это не успокаивало. Как сказал представитель Национальной гвардии штата Джон Дженсен, к воскресенью в городе, вероятно, будут находиться более 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии. Полицейских же там сейчас более 2,5 тыс.

Кроме того, как сообщило агентство AP со ссылкой на три информированных источника, Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис. Подразделения из Северной Каролины и Нью-Йорка должны быть готовы к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов, подразделения из Колорадо и Канзаса - в течение 24 часов.

Напомним, что беспорядки уже оказались в США в центре политических дискуссий.

Президент Дональд Трамп обвиняет "радикального левого мэра" Миннеаполиса Джейкоба Фрея в слабости.

При этом накануне он написал в Twitter: "Когда начинается мародерство, начинается и стрельба". Цитирование Уолтера Хедли, который возглавлял полицию в Майами во время расовых волнений в 1967 году, демократы сочли возмутительным. Так, кандидат в президенты и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что призывы Дональда Трампа к "насилию против граждан США" вызвали у него ярость.

Выразил свою позицию и бывший президент Барак Обама, который после ухода с поста главы Белого дома не часто выступает по вопросам актуальной повестки. "Это естественное желание - хотеть, чтобы жизнь "вновь вернулась к норме", поскольку пандемия и экономический кризис радикально поменяли все вокруг нас. Однако мы должны помнить, что для миллионов американцев трагическое, мучительное и раздражающее "нормально" - это то, что к ним относятся по-другому из-за их расы. Это не должно быть "нормальным" в Америке 2020 года. Это не может быть "нормальным"",- говорится в обращении господина Обамы, опубликованном в Twitter.

В чем сходятся и демократы, и республиканцы - так это в уверенности, что дело Джорджа Флойда должно быть тщательно расследовано.

"Официальные лица Миннесоты должны будут убедиться, что обстоятельства смерти Джорджа Флойда тщательно расследуются, и что в конечном счете справедливость восторжествует",- заявил Барак Обама. "Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования семье Джорджа Флойда. Это ужасно... Я попросил Минюст ускорить расследование его смерти",- сказал, в свою очередь, Дональд Трамп.



Накануне одному из четырех офицеров полиции, участвовавших в задержании Джорджа Флойда, были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени (то есть по неосторожности). Однако в семье погибшего это сочли недостаточным. "Арест бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Чавена (его уволили после начала скандала.- "Ъ") за жестокое убийство Джорджа Флойда - заслуживающий одобрения, но запоздалый шаг на пути к правосудию. Мы ожидали обвинений в убийстве первой степени (с отягчающими обстоятельствами.- "Ъ"). И мы хотим, чтобы других полицейских арестовали тоже. Мы призываем власти пересмотреть обвинения, чтобы отразить подлинную вину полицейских",- говорится в распространенном заявлении. Так же считают и те, кто вышли на улицы американских городов.

Павел Тарасенко



--------------------



Чрезвычайная ситуация на расовой почве

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала в США массовые беспорядки



"Коммерсантъ" от 29.05.2020, 12:43

Гибель в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией, спровоцировала крупнейшие с 2016 года беспорядки такого рода в стране. В город направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Там введен режим чрезвычайной ситуации. Президент Дональд Трамп уверен, что причина происходящего - "полное отсутствие лидерства" в городе и слабость его мэра "левого радикала" Джейкоба Фрея. Тем временем демократы уже потребовали "восстановить справедливость". Вероятный кандидат от этой партии на президентских выборах-2020 Джо Байден отметил, что американцы живут в "стране с открытой раной".

"Что-то среднее между гневным протестом и уличной вечеринкой"

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполисе,- сообщил Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.- Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр - левый радикал Джейкоб Фрей - возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо".



Второе сообщение стало наглядным доказательством продолжающегося конфликта между главой Белого дома и соцсетями. В ночь на пятницу по московскому времени Дональд Трамп подписал указ, призванный покончить с "предвзятостью соцсетей". Цель документа - превратить социальные сети не в кураторов размещаемых материалов, а в нейтральные платформы. Пока, однако, этого сделать не удалось. Пользователям платформы показывается предупреждение: "Этот твит нарушает Правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса". Не побоявшиеся прочитать, что же такого написал президент США, узнают, что господин Трамп провел разговор с губернатором штата Миннесота Тимом Уолзом и сказал ему, что "военные в его распоряжении".

В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинается мародерство, начинается и стрельба",- резюмировал Дональд Трамп.

Поводом для беспорядков в Миннеаполисе стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. На распространившемся в интернете видео видно, как полицейские повалили задержанного, причем один из них навалился коленом ему на шею. Несмотря на жалобы Джорджа Флойда, что он не может дышать, полицейские не отпускали его. Затем задержанный потерял сознание и умер в реанимации, куда его экстренно госпитализировали. Четверо полицейских, участвовавших в задержании, уже уволены. Но никакие обвинения им не предъявлены.



Это, в частности, и разозлило некоторых местных жителей. Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Полицейские используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие бросают в них камни, стеклянные бутылки и петарды.

"Сотни демонстрантов вернулись в четверг в район Миннеаполиса, в центр насилия, где ночью происходящее было чем-то средним между гневным протестом и уличной вечеринкой. В какой-то момент музыкальная группа, играющая на стоянке напротив 3-го участка полиции - эпицентра внимания участников протестов, начала играть панк-версию ""Песни искупления"" (Redemption song) Боба Марли (с призывом ""освободить себя от ментального рабства"", потому что ""никто, кроме нас самих, не может освободить наши умы"".- "Ъ"). Неподалеку демонстранты несли манекены из разграбленного магазина Target и бросали их в горящий автомобиль. Позднее рядом вспыхнул пожар",- описывает происходящее издание Politico. В ходе ночных беспорядков были зафиксированы десятки поджогов (в том числе здания отделения полиции) и случаев разграбления магазинов. "Они просто наживаются на нас",- пояснял участник протеста, представившийся как Кэш, изданию Politico мотивы тех, кто громил магазины.



Протесты перекинулись и на другие города. В частности, они прошли в Нью-Йорке, Денвере (Колорадо), Фениксе (Аризона), Мемфисе (Теннесси) и Колумбусе (Огайо). А в городе Сент-Пол, расположенном в Миннесоте неподалеку от Миннеаполиса, манифестанты также устроили погромы.



В зону беспорядков были стянуты дополнительные силы правоохранительных органов. "Мы направили более 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и прилегающие районы. Наша миссия защищать жизни, сохранять собственность и гарантировать право на мирные демонстрации",- говорится в сообщении в Twitter местного подразделения Нацгвардии. Тем временем мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей распорядился о введении режима ЧП - пока на 72 часа. Как говорится в распоряжении, жители и гости города находятся под угрозой "получения серьезных травм или смерти", а вероятность дальнейших беспорядков такова, что "требует принятия экстраординарных мер".



"Мерзкая подноготная нашего общества"

Имея в виду участников протестов, Дональд Трамп написал в Twitter: "Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому". Ситуация в Миннеаполисе грозит сказаться на его рейтинге. Так, конфликт уже активно комментируют демократы. В частности, члены судебного комитета Палаты представителей США от Демократической партии направили генпрокурору Уильяму Барру письмо с призывом выяснить, как местные органы справились с расследованием трех недавних громких случаев гибели безоружных афроамериканцев. А де-факто лидер Демократической партии, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила телеканалу MSNBC:

Это очень, очень печально, потому что американский народ видел эту экзекуцию, убийство собственными глазами. Это была не самооборона (полицейского.- "Ъ"). Здесь должна восторжествовать справедливость".



"Мы не можем игнорировать то, что сейчас мы живем в стране с открытой раной. Эта рана глубокая и застарелая",- сказал Джо Байден, который является наиболее вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах этого года,- Его последние слова… Он (Джордж Флойд.- "Ъ") умолял дать ему дышать. Говорил: ""Дайте мне дышать, я не могу дышать"". Это в одну секунду обнажило всю мерзкую подноготную нашего общества". По мнению господина Байдена, полицейские, задерживавшие Джорджа Флойда, "должны быть привлечены к ответственности", в том числе в рамках расследования ФБР и независимого расследования Министерства юстиции.

Дональд Трамп начал проигрывать Джо Байдену там, где выигрывал у Хиллари Клинтон



В США в последние годы было несколько крупных волн общественных протестов в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции. Так, в 2014 году ситуация обострилась в городе Фергюсон (штат Миссури), где полицейский застрелил безоружного 18-летнего Майкла Брауна. Волнения продолжались несколько дней, а потом возобновились с новой силой, так как суд присяжных отказался предъявлять полицейскому обвинение за отсутствием состава преступления. На следующий год эпицентром волнений стал Балтимор (штат Мэриленд), где в результате травм, полученных в связи с действиями полиции, скончался 26-летний Фредди Грей. Пострадало около сотни полицейских, было арестовано более 200 человек. В 2016 году внимание оказалось приковано к городу Шарлотт (Северная Каролина). И там тоже причиной массовых беспорядков стало убийство полицейскими 43-летнего афроамериканца Кейта Ламонта Скотта. В город были введены подразделения Нацгвардии, был установлен комендантский час. Офицер, застреливший Кейта Ламонта Скотта, также в результате был признан невиновным.

Павел Тарасенко Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590903000

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Конституционный закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №335-VІ ЗРК

- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №333-VІ ЗРК

- Закон Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №336-VI ЗРК

- Сенаторы приняли поправки по вопросам парламентской оппозиции

- 230 лучших специалистов в 11 отраслях привлечены к работе по повышению конкурентоспособности РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №307

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2020 года №316

- Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №332

