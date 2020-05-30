|КазВирус - 10 858 (+ 476 за сутки)
09:58 31.05.2020
476 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Прирост составил 4,6 процента.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 149 (7,6),
город Алматы - 117 (4,7),
Карагандинская область - 44 (5,3),
Западно-Казахстанская область - 41 (7,1),
Мангистауская область - 31 (13,8),
Кызылординская область - 25 (7,2),
город Шымкент - 22 (2,7),
Костанайская область - 12 (7,3),
Атырауская область - 12 (1,2),
Жамбылская область - 7 (1,9),
Туркестанская область - 6 (1,7),
Восточно-Казахстанская область - 5 (4,4),
Алматинская область - 4 (1,1),
Акмолинская область - 1 (0,7).
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5220 человек. Летальных случаев - 38.