КазВирус - 10 858 (+ 476 за сутки)

09:58 31.05.2020

476 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки



За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Прирост составил 4,6 процента.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 149 (7,6),

город Алматы - 117 (4,7),

Карагандинская область - 44 (5,3),

Западно-Казахстанская область - 41 (7,1),

Мангистауская область - 31 (13,8),

Кызылординская область - 25 (7,2),

город Шымкент - 22 (2,7),

Костанайская область - 12 (7,3),

Атырауская область - 12 (1,2),

Жамбылская область - 7 (1,9),

Туркестанская область - 6 (1,7),

Восточно-Казахстанская область - 5 (4,4),

Алматинская область - 4 (1,1),

Акмолинская область - 1 (0,7).

Всего в стране выявлено 10 858 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5220 человек. Летальных случаев - 38.