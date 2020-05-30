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В Туркменистане жителям запретили кататься на лодках и купаться на Каспии
10:47 31.05.2020

Жителям города Туркменбаши и других прибрежных населенных пунктов Туркменистана запретили купаться в море, а также выходить на лодках для прогулок или ловли рыбы.
Как сообщают "Хроники Туркменистана", время от времени полицейские наряды патрулируют Каспийское побережье у населенных пунктов.
Причины запрета не объясняются. Местные жители замечают в море медицинские маски, перчатки и другой мусор и полагают, что их могло принести течением из Ирана. В связи с этим возможно запрет объясняется профилактическими мерам против коронавируса.
Две недели назад президент Гурбангулы Бердымухамедов запретил в этом году отдыхать в курортной зоне "Аваза" и купаться в Каспийском море. После этого, по данным некоторых СМИ, из гостиниц Авазы были уволены более тысячи человек.
Ранее издание Turkmen.news сообщило, что в Дашогузе и области жителям запретили ловлю рыбы в местных водоемах, так как из соседнего Узбекистана туда приплывают использованные маски и перчатки.
Подробнее: centralasia.media/news:1621905?f=cp

Источник - CentralAsia
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