США не прекращают вредить российским трубопроводам, - Н.Меден

11:19 31.05.2020

Наталия МЕДЕН | 30.05.2020



США превращают важнейший проект европейской энергетики в мяч для геополитической игры

Посол США в Берлине о Германии и газопроводе "Северный поток – 2": "Надо прекратить кормить бестию"

В конце 2019 года под угрозой американских санкций было остановлено строительство газопровода "Северный поток – 2" между Россией и Германией – швейцарская компания Allseas, которая была подрядчиком на укладке труб по дну Балтийского моря, отозвала принадлежавшее ей судно-трубоукладчик и прекратила работы. Благодаря "нашим партнерам" из-за океана проект встал.

В начале мае в немецкий порт Мукран, логистический центр строительства газопровода, прибыло российское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", которое шло на Балтику из Находки через Тихий и Индийский океаны, охраняемое на определенных участках пути боевыми кораблями ВМФ России. (Корабль носит имя академика АН СССР Героя Социалистического Труда Н.В. Черского [1905-1994], специалиста в области поиска, разведки, разработки газовых и нефтяных месторождений).



Судно "Академик Черский", Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

И здесь из Вашингтона прозвучала в адрес Берлина очередная команда. 26 мая посол США в Германии Ричард Гренелл со страниц газеты Handelsblatt заявил, что по поводу новых санкций в отношении российско-германского газопровода в Вашингтоне не будет межпартийных споров даже на фоне предвыборной борьбы; новый "запрещающий" законопроект может быть одобрен в ускоренном порядке.



Слова Гренелла предназначались аудитории Handelsblatt – немецким бизнес-кругам. Речь может идти либо о штрафах в отношении фирм, которые занимаются обслуживанием спецтехники для газопровода, либо о санкциях против покупателей российского газового сырья. Больше того, Гренелл заявил, что ФРГ должна пересмотреть свои отношения с Россией; дословно это звучало так: "Надо прекратить кормить бестию".



Гренелл известен в Берлине скандально резкими антинемецкими высказываниями. Так, 14 мая он на страницах газеты Welt обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию. Что касается его заявления в Handelsblatt, то, перепечатанное другими изданиями, оно вызвало шквал читательских комментариев. Кто-то согласился с американцем в том, что отказаться от русского газа по геополитическим соображениям, может быть, и правильно, но отметил, что в условиях перехода к низкоуглеродной энергетике природный газ – лучшая альтернатива другим видам топлива. Известно, что Германия намерена отказаться к 2023 году от ядерной энергетики (решение принято в 2011 году) и к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля (решение принято в 2019 году).

Однако большинство комментариев немцев по поводу Гренелла были политическими. "Называть бестией русскую компанию, то есть осуждать целую страну, – этот человек живет эпохой холодной войны. Отправьте, наконец, Гренелла домой".

С отправкой американского посла обратно действительно задержались: информацию о том, что Гренелл вскоре оставит Берлин, немецкое новостное агентство DPA распространило еще в конце февраля, когда Дональд Трамп назначил своего нагловатого дипломата исполняющим обязанности директора Национальной разведки, сохранив за ним пост главы американской дипломатической миссии в Берлине.



Строительство "Северного Потока - 2". Фото: REUTERS/Stine Jacobsen

Подчеркнем, что правительство федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, на территории которой располагается конечная точка газопровода "Северный поток – 2", решительно настроено на беспрепятственное завершение строительства. 28 мая министр энергетики этой земли Кристиан Пегель (СДПГ) заявил, что безответственно превращать в мяч для геополитической игры важный инфраструктурный проект европейской энергетики. "Мы со всей определенностью поддерживаем строительство газопровода, имеющего правовые разрешения… Нам не нужны бессмысленные экономические блокады".

Эту же мысль почти дословно воспроизвели в пресс-службе Федерального министерства экономики и энергетики Германии: "Время, когда пандемия коронавируса оказывает мощное давление на все страны мира, совершенно не подходит для того, чтобы закручивать спираль эскалации и угрожать новыми экстратерриториальными, то есть противоречащими международному праву, санкциями".

С критикой американской позиции США по "Северному потоку – 2" выступил и представитель ХДС Ф.-Р. Лисков (правительство Мекленбурга-Передней Померании): "Для Европы не очевидно, что стоит транспортировать дорогой и неэкологичный американский газ".

А социал-демократ, депутат бундестага Тимон Греммельс обнажил подоплеку американской энергетической политики для Европы: "У американцев речь идет только о том, чтобы продать их фрекинговый газ (в Германии фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, считают экологически неприемлемым способом добычи природного газа. – Ред.). Из-за падения цен на газ продавать такой газ на мировых рынках еще сложнее, вот США и усиливают снова свое давление".



Отношения двух союзников – США и Германии – действительно заходят не туда.