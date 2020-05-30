 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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АлкоЛиберы. Дочь рос-актера Ефремова решила жениться на девушке и уехать из России
13:55 31.05.2020

Дочь рос-актера Ефремова решила жениться на девушке и уехать из России

19-летняя дочь актера Михаила Ефремова и его четвертой супруги актрисы Ксении Качалиной Анна-Мария стала гостьей программы канала НТВ "Секрет на миллион". Там она шокировала Леру Кудрявцеву фразой "Я напился на выпускной". Когда же ведущая уточнила, не оговорилась ли девушка, та ответила, что нет, не оговорилась, просто пока еще не решила какого она пола, поэтому называет себя то в мужском, то в женском роде. Но следующее откровение было еще более шокирующим.

Кадр из программы "Секрет на миллион".

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны", - объяснила Анна-Мария и добавила, что считает себя именно такой персоной.
Следом представительница знатной актерской династии заявила, что у нее есть не парень, а девушка, что по мнению Анны-Марии "гораздо лучше".
Она поведала, что мечтала бы создать семью с красивой девушкой, усыновить ребенка, купить коттедж в Англии и уехать туда жить из России.
Так же Анна-Мария заявила, что ей повезло, что ее отцом является Михаил Ефремов, потому что он не стал устраивать скандал из-за ее ориентации и принял это "более-менее нейтрально".

Остап Жуков

Источник - mk.ru
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