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Трампова "война" против Китая. Победит умнейший, - Г.Петров
14:16 31.05.2020

Трамп начал "войну" с Китаем

Президент США отменяет экономические привилегии для Гонконга и вводит санкции против КНР

Геннадий Петров

США отменяют привилегированный торговый режим с Гонконгом, вводят санкции против китайских чиновников, причастных к уничтожению автономии города и разрывают всякие контакты со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), находящейся под китайским влиянием. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер таким образом прореагировал на принятие Всекитайским собранием народных представителей закона о национальной безопасности. В США его расценили как покушение или даже уничтожение автономного статуса Гонконга.
Трамп провел мероприятие, которое было анонсировано Белым домом как пресс-конференция. На самом деле президент США просто сделал заявление для прессы, не став отвечать на вопросы.

Суть сказанного Трампом сводится к следующему. Политика Китая представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. КНР отнимает рабочие места у американцев, занимается производством контрафактной продукции, занимается промышленным шпионажем, перечислял Трамп. Он упомянул "экспансионистскую политику" официального Пекина, претендующего на спорные острова в Тихом океане. Наконец, Трамп поставил в вину властям Китая пандемию коронавируса. Президент США утверждает, что в Пекине скрывали масштабы трагедии, и в этом КНР помогала ВОЗ. Поэтому США разрывают связи с этой организацией и переводят свои средства другим структурам, занимающимся системой здравоохранения, заявил Трамп.

Особенно большое место в речи президента было уделено Гонконгу. Тут Трамп говорил много и образно. Он напомнил, что в 1997 году, когда Гонконг вернулся в состав Китая и в городе опускались британские флаги и поднимались китайские, в Пекине обещали, что принцип "одна страна – две системы" будет соблюдаться неукоснительно. "Теперь там одна страна – одна система", - объявил Трамп. Поэтому США введут санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые нарушают свободы гонконгцев и покушаются на автономный статус города.

Самое же главное в том, что Трамп решил отменить все исключения, которые сделаны для Гонконга. Согласно принятому в США в 1992 году закону, этому городу были даны преимущества в торговле и визовом обмене. Судя по словам Трампа, они теперь отменяются.
Это может всерьез сказаться на экономической ситуации во всем мире. В первую очередь, пострадает американская экономика, утверждают в Китае. Как ранее сообщала администрация Гонконга, с 2009 по 2018 год профицит США в торговле с этим регионом КНР составил 297 млрд долл. В самом городе базируется около 1,3 тыс. американских компаний.

Тем не менее, Трамп пошел на такой риск. Заявление президента проходит на фоне продолжающихся протестов в Гонконге. Решение президента США поддержать протестующих не только словами, но и конкретными действиями может привести к увеличению масштабов протестных акций.

29 мая 2020

Источник - ng.ru
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