Украинские элиты - хуторяне, не способные к строительству и реформам

15:15 31.05.2020

Андрей Головачев

политический эксперт



Несамостоятельность и потребность в покровителе - ключевые характеристики наших правителей, что 400 лет назад, что сейчас.



У общества, в котором преобладает крестьянская ментальность, может быть только точно такая же элита, т.е. крестьянская.



Все наши президенты были людьми с хуторянским сознанием. Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак-Зеленский.



Для политического поведения украинской элиты, также как и для всего общества в целом, свойственны такие родовые черты, как:



безответственность;

подозрительность, недоверчивость к соотечественникам и особенно к иностранцам;

благосклонное отношение к вранью и воровству;

необразованность;

упрямство и глупость.



Но самое главное, это неспособность к стратегическому планированию и, как следствие этого, несамостоятельность и потребность в покровителе.



Эти фундаментальные черты украинской элиты формировалась столетиями и все они так или иначе обусловлены сельским восприятием жизни. Как и сто лет назад, так и сейчас, наша политическая элита похожа на детей, ну, максимум, тинейджеров, которые выпрашивают у родителей деньги на дискотеку.



Для крестьянского менталитета характерен вечный поиск Хозяина, Покровителя, потому что крестьянин по своему сознанию человек внутренне несвободный и Свобода для крестьянина вообще не является той категорией, за которую надо бороться. Крепкий Хозяин гораздо лучше всякой Свободы. Сразу же оговорюсь, что не надо путать борьбу за нового Хозяина с борьбой за Свободу.



По этой причине борьба украинской элиты за свою независимость по факту всегда сводилась к простому переходу к другому покровителю. Но она не пыталась реально "выбороть" независимое государство. Богдан Хмельницкий вытянул Украину из под Польши, но сразу же передал Неньку российскому царю. Мазепа, а до него и другие гетманы, пытался совершить обратный переход от России в Польшу.



После распада Российской империи, Центральная рада сначала заключила колониальный договор с Германией. После поражения Германии в 1 мировой войне и потери куратора, Петлюра отдал Пислудскому Волынь и Галичину и, вконец запутавшись, бежал в эмиграцию. Когда пришли большевики украинская элита не смогла консолидироваться и покорно приняла новый режим, заказывая СВ-купе в Москву.



После распада СССР история во многом стала повторятся. Сначала украинская элита ездила по привычке за инструкциями в Москву, получала газ по $50, а затем сделала, на мой взгляд, импульсивную и непродуманную попытку вырваться из российских объятий, чтобы передать себя под покровительство Запада, и в первую очередь США. Произошел обвал экономики, потери территорий, ситуация близка к дефолту без каких либо видимых компенсаций.



Украинская крестьянская элита чувствует себя комфортно только при условии, что она имеет над собой покровителя, который, собственно, и несет всю ответственность за Украину и который принимает все принципиальные решения в ее внешней и внутренней политике.



Так было и 350-400 лет. И без такого покровителя украинская элита похожа на черепаху без своего панциря, на ежика без иголок. Она просто не знает, ЧТО делать и не имеет мотивации ЧТО-ЛИБО делать без покровителя.



Наша элита только на словах говорит, что хотела бы независимости от Запада, в реальности она больше смерти боится этой самой самостоятельности, потому что понимает, что неспособна к самостоятельному эффективному управлению страной.



Сейчас украинская власть находится в растерянности и не понимает что происходит. Суть текущего момента - нежелание Запада исполнять свои покровительствующие функции: Трамп, похоже, в гробу видел Украину и высказался о ней в том духе, что вся украинская элита тотально сгнила от коррупции и страна почти безнадежна. Европа не имеет уже никаких сил на то, чтобы взять покровительство над Украиной: ЕС и так трещит по швам и непонятно выйдет ли он в своем нынешнем виде из эпидемии коронавируса.



Поэтому наша власть в ужасе. Она совершенно не в состоянии самостоятельно отвечать за положение в стране, не готова и не хочет принимать на себя ответственные решения о будущем страны.



Она не знает ЧТО и КАК говорить своему обществу. А главное, как научиться говорить правду , а не рисовать розовые картинки, которые всем уже осточертели.



Поэтому сейчас у нашей власти началась истерика, как у маленького ребенка, который требует чтобы родители по-прежнему катали его на коляске, а не заставляли ходить своими ножками. Он орет, плачет, валяется на земле и пугает своих родителей, закатывая глаза. Зеленский пишет слезные письма в западной прессе, пугает Запад украинским дефолтом и конфликтом с Россией, если его не будут по-прежнему катать на колясочке; он орет, кричит и плачет, он закатывает глаза и готов симулировать летальный исход. Он требует покровительства и готов исполнить любые требования МВФ, лишь бы не потерять покровительства Запада. "Я идиот, отберите у меня молоток, иначе у выбью себе глаза"



Запад тоже в замешательстве. Он уже осознал, что все его попытки реформировать Украину безнадежны, потому что они упираются в крестьянскую ментальность, которую Запад бессилен изменить ни за 10, ни за 100 лет. С другой стороны, США понимают, что если они откажутся от роли куратора и спонсора Украины, то наша элита рано или поздно вернется к своему прежнему покровителю. Это неизбежно, просто потому что по-другому она не умеет.



Тот, кто всерьез поверил, что после Евромайдана Украина окончательно и бесповоротно выбрала Западный путь, очень наивный человек, плохо понимающий суть вещей.



Украинская элита немедленно сменит свою геополитическую ориентацию, как только Запад не сможет или не захочет исполнять свои покровительственные функции. И при этом заявит, что Запад хотел за копейки скупить ресурсы Украины, разрушить ее промышленность, уничтожить конкурента и всякую подобную лабуду. Вот это и есть крестьянская ментальность украинской элиты.