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США начали реализацию проекта "Большой Курдистан"
15:32 31.05.2020

Перинчек: США начали реализацию проекта "Большой Курдистан"

Анкаре нужно отказаться от политики "двойных стандартов" в Сирии, обозначить себя устойчивым союзником для Москвы и Тегерана в реализации астанинского процесса по урегулированию в Сирии. И в первую очередь необходимо избегать проблем в Идлибе, не превращать его в повод для давления американцев на Турцию и Россию одновременно.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

В известном турецком издании Aydinlik Gazetesi опубликована статья "США помогают РПК добывать нефть для инфраструктуры марионеточного государства", касающаяся деятельности находящихся на территории Сирии американских военных и других специализированных подразделений. Автором материала является Мехмет Перинчек, известный турецкий историк и публицист, специализирующийся на вопросах турецко-российских отношений. Но его публикация привлекла наше внимание не по этой причине. Перинчек использует материалы, которые получить в открытом доступе в Турции невозможно, точно так же, как и провести самостоятельное журналистское расследование. В данном случае речь идет о ретрансляции сведений, собранных турецкими спецслужбами, направляемых через СМИ определенному конкретному адресату с намеком - мы все знаем и готовим ответный ход.

Теперь более конкретно. Перинчек сообщает, что "начиная с 10 мая США форсировали переброску военных и оружия в регион под контролем "Демократического союза" (PYD) в Сирии". Согласно его сведениям, Вашингтон "активизировал работу по созданию инфраструктуры для марионеточного курдского государства, административным центром которого выбрана Табка, где будут сосредоточены все органы управления". Пентагон каждый день перебрасывает с территории Ирака военный персонал, оружие и военное оборудование в район Хасака, контролируемый PYD. Колонны бронетехники ВС США осуществляют регулярные поставки на авиабазу Касрак в Тель-Байдаре. В пути американские конвои сопровождают беспилотные летательные аппараты, а пересечение иракско-сирийской границы осуществляется через Бару (Ирак) и Хол (Сирия).

Напомним, что Табка находится в 40 км от административного центра провинции Ракка. Он был освобожден в мае 2017 года от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главным образом переброшенными из соседнего Ирака американскими морскими пехотинцами. Сейчас город и Евфратскую ГЭС контролируют боевые подразделения сирийских курдов. Помимо того, "наряду с американским военным персоналом на север Сирии были доставлены также группы специалистов в области добычи нефти и газа из Канады, Саудовской Аравии и Кувейта, которые планируют перейти к добыче нефти на максимальном уровне". Перинчек утверждает, что "началась практическая реализация части плана Вашингтона и Тель-Авива по основанию "Большого Курдистана" на территории Турции, Сирии, Ирака и Ирана".

Проверить достоверность этой информации по другим источникам не представляется возможным. Есть косвенные сведения, сообщаемые курдским сайтами, согласно которым при посредничестве США и Франции удалось провести объединение ведущих конкурирующих курдских партий Сирии, хотя до сих пор еще не подписано какое-либо соглашение, так как есть разногласия по созданию самоуправления в северо-восточной Сирии. Более того, выясняется, что Турция все время "держала руку на пульсе", пыталась подорвать переговоры по курдскому единству. В этой связи директор-основатель турецкой программы "Институт Ближнего Востока" Генюль Тол предостерегла, что "ситуация меняется и от раннего турецкого оптимизма по результатам переговоров по курдским делам скоро может ничего не остаться".

Анкара пребывает в растерянности. С одной стороны, пишет газета Cumhuriyet, она "не теряет надежды договориться с Вашингтоном по курдам", с другой, предполагает возможность того, что "США могут с Россией заключить соглашение о переделе в Сирии". Поэтому Перинчек предлагает Анкаре отказаться от политики "двойных стандартов" в Сирии, обозначить себя устойчивым союзником для России и Ирана в реализации астанинского процесса по урегулированию в Сирии, а не делать "Сирию трясиной для России", к чему призывает специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри. И в первую очередь необходимо избегать проблем в Идлибе, не превращать его в повод для давления на Турцию и Россию одновременно.

По Перинчеку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен осознать, что влияние России на Ближнем Востоке растет за счет ослабления там роли США, а не Турции, что "пора решать курдский вопрос в других форматах" и в диалоге с Москвой, Дамаском и Тегераном, а не Вашингтоном. Так что Перинчек знает, что делает, хотя в силу разных причин Россия и Турция в последнее время идут на некоторую эскалацию в своей войне на двух фронтах - в Сирии и Ливии - за роль главной силы на Ближнем Востоке. Но "утешительным призом" для Турции могут стать курды, иначе Америка уйдет и уступит место Большому Курдистану.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590928320
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