За кулисами коронавируса. Капитализм – переход в терминальную фазу, - Е.Ларина

18:02 31.05.2020 на место государственно-монополистического капитализма придет вертикальная экономика

Елена Ларина



29 мая 2020



Руководители крупнейших мировых держав и дворники на улицах мегаполисов, бедняки и миллиардеры, стар и млад уже третий месяц увлеченно, с явными признаками психологической эпидемии обсуждают тему COVID-19. Однако на ее фоне происходит гораздо более масштабный и в ближайшей, а тем более средней, перспективе гораздо более затрагивающий жизнь каждого вне зависимости от имущественного, образовательного и иных уровней, процесс. Речь идет о вступлении капитализма в терминальную, заключительную фазу его существования.

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что этой весной он прошел точку невозврата и впереди – безвариантное, хотя и не мгновенное, крушение господствовавшего на планете примерно два с половиной века, строя – капитализма. Можно с уверенностью сказать: завтра будет коренным образом отличаться от вчера. Соответственно уже глобально запланированная и определенная по срокам победа над коронавирусом отнюдь не откроет расчистит путь в привычный, теплый, уютный мир.

Мировой кризис капитализма, как и предвидели мыслители, принадлежавшие к различным школам и направлениям, начался с самого слабого звена глобальной капиталистической системы – СССР и его партнеров по СЭВ.

По истечении 30 лет первоначальный этап мирового кризиса капитализма, в значительной степени обусловленный крушением высокотехнологичного СССР и на этой основе, и при этом условии подъемом Китая, подошел к концу. Этой зимой и весной один за другим рушатся столпы капиталистической глобальной экономики.



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При всех различиях и принципиальных противоречиях между научными и мировоззренческими школами относительно капитализма все более-менее сходятся на том, что он характеризуется через частную собственность, капитал, прежде всего в виде активных производственных фондов – машин и оборудования, противостоящий ему наемный труд через конкурентный, государственно регулируемый рынок и т.п. Каждая школа выстраивает между этими базисными характеристиками капитализма свои отношения и иерархии. Но для понимания происходящего это не столь важно. Важно то, что с позиции практически любой политэкономической школы капитализму настает конец.

Несомненно, этой теме будут посвящены толстые монографии, острые дискуссии, талантливо написанные посты и эссе. Моя же задача гораздо скромнее: показать на нескольких ярких примерах, относящихся к существу экономической жизни, справедливость тезиса о вступлении капитализма в терминальную фазу.

Как известно, целью капиталиста в конечном счете является нажива или прибыль. В восходящей стадии капитализма прибыль извлекалась прежде всего в результате расширенного воспроизводства, обеспечения лучшей организации труда, использования более современных технологий, оригинальных предпринимательских решений и т.п. Затем, с началом общего кризиса капитализма в 1991 г. значительная часть прибыли, превращаемой затем в капитал, своим источником стала иметь не производство, а операции на финансовых и фондовых рынках или спекуляции. В данном случае спекуляция – это не оценка, а характеристика, связанная с получением прибыли за счет купли-продажи акций и других титулов собственности, а также игре на курсах валют и т.п. Чтобы заработать доход на фондовом рынке необходимо приложить немало усилий, иметь сильную волю и обладать профессиональными знаниями не только в области инвестиций, но и желательно математики, психологии и т.п. Теперь с этим покончено.

Отныне вместо того, чтобы трудиться, рисковать, принимать те или иные предпринимательские решения достаточно просто как минимум жить в правильной стране, а как максимум иметь прямой доступ к центральным банкам. Причем речь идет не о вульгарной конспирологии с ее спекуляциями относительно собственности мировой закулисы на ФРС, Банк Англии, Европейский Центральный Банк и т.п.

Собственность как главный фактор наживы безвозвратно уходит в прошлое. На место собственности приходит возможность беспрепятственного доступ к центральным банкам, государственным бюджетам, правительственным заказам и т.п.

В период и под прикрытием борьбы с последствиями коронавируса ведущие мировые политико-экономические силы де факто приступили к разрушению основ капитализма. Главным инструментом разрушения стала беспрецедентная денежная эмиссия. С марта 2020 г. США уже напечатали, а точнее зачислили на электронные счета 2,5 трлн долларов. Еще 0,7 трлн долларов перекочуют в карманы владельцев и менеджмента банков, корпораций и застройщиков, о которых специально позаботился Д.Трамп в мае. И это еще не все. Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу на днях заявил, что с Конгрессом ведется работа по закачке еще 3 трлн долларов для преодоления последствий кризиса.

Той же дорогой идет Китай. О точных размерах эмиссии юаня в силу закрытости Поднебесной неизвестно. Но специалисты по экономике этого мирового гиганта полагают, что выданные беспроцентно и на неопределенный по продолжительности срок кредиты, а также прямые дотации провинциям и корпорациям составят в Китае примерно 1,5-2 трлн долларов, естественно в виде юаней.

Европейский Центральный Банк также готов оказать помощь странам ЕС, хотя в масштабах более скромных, чем США и Китай, около 1-1,2 трлн долларов.

Так или иначе, по минимуму по уже принятым решениям эмитировано и фактически роздано тремя главными экономическими силами планеты – США, Китаем и ЕС – примерно 5 трлн долларов. Ничего подобного мировая история не знала. Даже в период кризиса 2008-2009 г. эмиссия, беспроцентно на длительный срок переданная банкам, составила примерно 2-2,3 трлн долларов за 3-4 года. (Именно на этой сумме сошлись агентство Блумберг, которое анализировало деятельность монетарных властей, и ФРС в рамках досудебного урегулирования спора).

В итоге складывается парадоксальная, не имеющая аналогов ситуация. Согласно самым аккуратным и осторожным оценкам банков и аналитических центров, в 2020 г. безвозвратные потери от COVID-19, погрома на энергетических рынках, разворачивающихся с осени прошлого года кризисных явлений в мировой экономике составят от 7% до 15% мирового ВВП. Конкретные размеры сокращения размера ВВП в реальном, а не в показушном исчислении будут для всех стран мира заметно превышать ущерб от кризиса 2008-2009 гг.

Теперь же начинается самое интересное. В экономике, в том числе США и Китая, – беда. Однако благодаря эмиссионным стараниям банков фондовые рынки выглядят более чем прилично. Например, важнейший американский индекс S&P 500 после беспрецедентного падения в марте оправился и отыграл половину ущерба, хотя никакого улучшения в экономике, а соответственно в работе корпораций не было. Ситуация только ухудшалась.



При текущем кризисе, знаменующим вступление капитализма в терминальную фазу, значительную часть денежного пирога, по крайней мере, в США и некоторых странах ЕС, а также в Великобритании получили не только верхний 1% и наиболее богатые 10%, но и наемные работники. В результате, на сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация. Если взять наемных работников США с медианным (т.е. по-настоящему средним) уровнем трудовых доходов, то сегодня в условиях безработицы их доходы с учетом выплат пособий и субсидий на уровне федерального центра и штатов превышают размеры средней заработной платы. Статистика Департамента труда показывает, что, например, квалифицированные работники из числа рабочих и служащих за каждую неделю до июля будут получать 978 дол США в то время, как половина работников, занятых полный рабочий день до пандемии получали в неделю 957 дол. Этим объясняется уникальный нонсенс. Согласно опросам Pew, по состоянию на 10 мая 68% тех, кто потерял работу или стал получать намного меньше из-за вспышки коронавируса, полагают, что федеральная власть и правительства штатов слишком быстро снимают ограничения и призывают людей вернуться к труду, а соответственно перестать выплачивать субсидии. Аналогичная доля американцев – 69%, – чья работа и уровень доходов никак не пострадали, хотят продолжения каникул. Таким образом, лишь 3 из 10 американцев горят желанием выйти на работу и включиться в привычную жизнь.

В итоге впервые в истории наиболее наглядно в США, но в менее ярко выраженном виде в Европе сложилась ситуация, когда страны в кризисе, а доходы не только 1% и 10% наиболее богатых, но и основной массы работников наемного труда как минимум не сократились, а у значительной части даже возросли.

Таким образом сбылся прогноз выдающегося советского экономиста, а в 90-е годы консультанта китайского руководства, академика Ю.В.Яременко. Согласно прогнозу, на место государственно-монополистического капитализма придет вертикальная экономика. В вертикальной экономике высшие этажи будут жить почти при коммунизме, а низшие, монотоварные, как правило поставляющие на мировой рынок сырье и продукцию первого передела, откатятся в феодализм или в то, что называли азиатским способом производства. Этот прогноз Ю.В.Яременко сформулировал еще в начале 80-х годов и уточнил в их конце (для знакомства с взглядами Ю.В.Яременко могу порекомендовать книгу "Экономические беседы", изданную в 1999 г.). В 80-е годы примерно об этом же в своей трилогии "Обитаемый остров", "Жук в муравейнике" и "Волны гасят ветер" написали братья Стругацкие.

В заключение хотела бы обратить внимание на следующее. Описанные выше процессы вряд ли приведут, как полагают некоторые российские экономисты, к глобальной гиперинфляции, а затем, в скором времени, и к краху доллара. Как это не парадоксально, в ближней перспективе спрос на доллары, как на лучшую, наиболее надежную, ликвидность может только возрасти. Ведь по состоянию на сегодняшний день примерно 2/3 долларов обращаются вне американской экономики, являются главной валютой мировой торговли и финансовых рынков. Россию же ждут суровые испытания и лучше к ним как можно скорее подготовиться. Источник - завтра

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