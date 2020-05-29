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США обвиняют российских боевых хакеров в атаке на почтовые серверы, - New York Times
18:08 31.05.2020

29 мая 2020 г.
Джулиан Барнс и Дэвид Сэнджер | The New York Times

"В четверг Агентство национальной безопасности публично обвинило российских правительственных хакеров в атаках на серверы электронной почты по всему миру, и это необычное объявление демонстрирует, что агентство становится все более агрессивным, подвергая Москву критике по мере приближения президентских выборов", - передает The New York Times.
"Хотя администрация Трампа ранее публично связывала кибератаки с Россией - в том числе, ее электоральное хакерство 2016 года и парализацию Украины в 2017 году, которая нанесла ущерб операциям транспортных компаний Maersk и FedEx - нынешнее заявление было необычно конкретным. В нем было выделено подразделение военной разведки России, широко известное как ГРУ, что демонстрирует озабоченность американских спецслужб тем, что Россия намерена вмешаться в выборы, которые состоятся всего через несколько месяцев", - говорится в статье.
"Но также оно прозвучало на фоне того, как президент Трамп возобновил свои необоснованные утверждения о том, что расследование деятельности России является частью "фальшивки", с помощью которой демократы намеревались парализовать его, - пишет издание. - Он публично поставил под сомнение виновность России в электоральном хакерстве и, по-видимому, принял аргумент президента Владимира Путина о том, что Россия настолько продвинута в кибероперациях, что ее никогда не поймают".
"Было нежелание критиковать Россию из-за отголосков расследований, - сказал бывший генерал Мартин И. Демпси, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов. - Для того, чтобы АНБ пошла на это в подобном климате, она должна располагать абсолютно неопровержимыми доказательствами".
"Sandworm Team, группа хакеров ГРУ, пыталась использовать уязвимости в компьютерных сетях для получения доступа к ним, утверждает АНБ, не уточняя, какие сети были скомпрометированы. Но программное обеспечение, атакованное хакерами, Exim, является широко используемой программой (...). Exim был разработан в Кембриджском университете и часто используется в Великобритании. По словам представителя АНБ, эта уязвимость позволила злоумышленникам выполнять команды и запускать собственный код в скомпрометированных сетях. Это, по словам АНБ, было "в значительной степени доступом мечты для любого злоумышленника". Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос о комментариях", - указывается в публикации.
Издание напоминает, что еще до промежуточных выборов 2018 года АНБ и Киберкомандование США "активизировали усилия по выявлению и сдерживанию российского вмешательства": нейтрализовали интернет-сети, которые использовались для распространения сеющих распри сообщений, предупреждали людей, стоящих за фермами троллей, в отношении распространения дезинформации, и проводили другие необнародуемые операции. Они также начали операцию по внедрению вредоносного ПО в российскую электрическую сеть в качестве предупреждения о том, какой ответный удар может последовать, если Москва попытается атаковать американскую электросеть".
"Продолжающаяся злонамеренная деятельность ГРУ показывает, что американские контратаки оказали скромное влияние, даже несмотря на то, что АНБ продолжает оказывать давление на Россию. "Когда смотришь на некоторые предпринятые действия, то понимаешь, что они не возымели такого уж успеха", - констатировал Скотт Джаспер, преподаватель Школы повышения квалификации ВМС США и автор новой книги "Российские кибероперации", на мероприятии Института Катона в четверг.
(...)
"Тот факт, что агентство обвинило российскую разведывательную службу, является признаком того, что, по крайней мере, на данный момент, оно может действовать вне прямого политического давления со стороны Трампа, отмечают бывшие чиновники. Представители АНБ настаивают, что их агентство может действовать аполитично, и без политического влияния, меняющего их разведывательные суждения. Но это зачастую предполагает действия против России без предварительного получения явного разрешения президента", - отмечается в статье.
(...)

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
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