Умер таджикский политик Сайфиддин Тураев - экс-министр и 1-й зампред ТаджВерхСовета

18:30 31.05.2020

Скончался Сайфиддин Тураев - политик, который в 90-х баллотировался в президенты Таджикистана



Сегодня в Истаравшане на 75-м году жизни скончался известный в прошлом политик, бывший кандидат в президенты Таджикистана Сайфиддин Тураев.

Похороны Сайфиддина Тураева, который скончался от сердечного приступа, состоятся сегодня, сказал Радио Озоди глава аппарата администрации Истаравшана Акбар Маруфов.

"У покойного были проблемы с сердцем, он скончался от сердечного приступа. Последние годы он жил в Истаравшане. Из-за угрозы распространения коронавируса на похоронах будут присутствовать только несколько близких и родственников", - сказал Маруфов.

Ожидается, что Сайфиддин Тураев будет похоронен на кладбище "Калламанора" рядом с могилой отца.

Сайфиддин Тураев родился и жил в Ура-Тюбе (Истаравшан). Закончил Московский текстильный институт (1973), Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (1989-91).

С 1973 по 1986 годы работал на фабрике верхнего трикотажа Ура-Тюбе, поднявшись с позиции мастера производственного цеха до директора фабрики.

В 1986-89 годах занимал пост министра бытового обслуживания Таджикской ССР.

В 1991-92 – первый зампредседателя Верховного Совета.

В 1992 году баллотировался на пост президента Таджикистана наряду с 11 кандидатами, в том числе Рахмоном Набиевым, Давлатом Худойназаровым, Бурихоном Салимовым, Бобишо Шоевым и др.

Тураев принял участие и в президентских выборах 1999 года, но не прошел регистрацию на том основании, что не собрал достаточное количество подписей.

После этого он ушел из политики, вернулся на свою малую родину в Истаравшан и занялся бизнесом.