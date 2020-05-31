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Умер таджикский политик Сайфиддин Тураев - экс-министр и 1-й зампред ТаджВерхСовета
18:30 31.05.2020

Скончался Сайфиддин Тураев - политик, который в 90-х баллотировался в президенты Таджикистана

Сегодня в Истаравшане на 75-м году жизни скончался известный в прошлом политик, бывший кандидат в президенты Таджикистана Сайфиддин Тураев.
Похороны Сайфиддина Тураева, который скончался от сердечного приступа, состоятся сегодня, сказал Радио Озоди глава аппарата администрации Истаравшана Акбар Маруфов.
"У покойного были проблемы с сердцем, он скончался от сердечного приступа. Последние годы он жил в Истаравшане. Из-за угрозы распространения коронавируса на похоронах будут присутствовать только несколько близких и родственников", - сказал Маруфов.
Ожидается, что Сайфиддин Тураев будет похоронен на кладбище "Калламанора" рядом с могилой отца.
Сайфиддин Тураев родился и жил в Ура-Тюбе (Истаравшан). Закончил Московский текстильный институт (1973), Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (1989-91).
С 1973 по 1986 годы работал на фабрике верхнего трикотажа Ура-Тюбе, поднявшись с позиции мастера производственного цеха до директора фабрики.
В 1986-89 годах занимал пост министра бытового обслуживания Таджикской ССР.
В 1991-92 – первый зампредседателя Верховного Совета.
В 1992 году баллотировался на пост президента Таджикистана наряду с 11 кандидатами, в том числе Рахмоном Набиевым, Давлатом Худойназаровым, Бурихоном Салимовым, Бобишо Шоевым и др.
Тураев принял участие и в президентских выборах 1999 года, но не прошел регистрацию на том основании, что не собрал достаточное количество подписей.
После этого он ушел из политики, вернулся на свою малую родину в Истаравшан и занялся бизнесом.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590939000
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