В Индии обезьяны похитили образцы крови людей с подозрением на COVID

19:45 31.05.2020

Сотрудники медицинского колледжа рассказали, что приматы и ранее похищали различные предметы из лаборатории.

БИШКЕК, 1 июн - Sputnik. В Индии группа обезьян напала на медицинского работника, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на COVID-19, и похитила несколько анализов, сообщает The Guardian.

По информации издания, инцидент произошел в пятницу в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш



​В Сети также появились кадры, где видно, что одна обезьяна забралась на дерево и грызет пакет с украденным образцом.



© Видео / Youtube / SWNS

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По словам сотрудников колледжа, приматы и ранее похищали различные предметы из лаборатории.



Полиция штата подтвердила, что обезьяны украли образцы крови возможных переносчиков коронавирусной инфекции и что животных не поймали даже после информирования Лесного департамента. Власти начали расследование инцидента.

Местные жители опасаются, что случившееся приведет к вспышке COVID-19 в регионе. Они требуют повторно проверить на коронавирус людей, образцы крови которых похитили обезьяны.