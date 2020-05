Guardian: Восстание негров ширится и охватывает всю Америку

22:14 31.05.2020 В субботу во многих городах США вспыхнули беспорядки из-за убийства Джорджа Флойда и другими эпизодами гибели чернокожих американцев от рук полицейских, а мэры крупных городов ввели комендантский час. Дональд Трамп подлил масла в огонь, выступив с резкой критикой в адрес "анархистов".

Джордж Флойд: массовые протесты и беспорядки охватили США, а власти крупных городов ввели комендантский час (The Guardian, Великобритания)



Ричард Ласком (Richard Luscombe), Крис Макгрил (Chris McGreal), Сэм Левин (Sam Levin), Джулия Кэрри Вонг (Julia Carrie Wong), Дэвид Смит (David Smith)

Guardian, Великобритания



В субботу, 30 мая, во многих городах Соединенных Штатов вспыхнули массовые протесты в связи с убийством Джорджа Флойда (George Floyd) и другими эпизодами гибели чернокожих американцев от рук полицейских, а мэры множества крупных городов по всей стране ввели комендантский час. Губернаторы нескольких штатов мобилизовали национальную гвардию на фоне беспорядков, насилия и роста числа пострадавших.



После того, как вечером в пятницу протесты против жестокости полиции переросли в беспорядки и волнения во многих городах по всей стране, власти, очевидно, намереваются восстановить общественный порядок посредством более решительной демонстрации силы.

Губернаторы шести штатов, включая Миннесоту, где в понедельник, 25 мая, скончался Флойд, мобилизовали силы национальной гвардии. Во многих городах, включая Атланту, Лос-Анджелес, Луисвилл, Колумбию, Денвер, Портленд, Милуоки и Колумбус, власти, готовящиеся к очередной беспокойной ночи, ввели комендантский час.



"Сегодня вечером наши позиции гораздо крепче, чем прошлой ночью", - заявил генерал-майор Джон Дженсен (Jon Jensen) из подразделения национальной гвардии в Миннесоте в ходе брифинга в субботу вечером. К вечеру субботы, 30 мая, полиция уже арестовала почти 1400 человек в 17 городах, как сообщает агентство Associated Press.



В субботу демонстрации начались довольно рано, но с приходом ночи местами стали происходить вспышки насилия - поджоги магазинов, поджоги полицейских машин, ранения и аресты протестующих.

Беспорядки охватили всю страну, от одного побережья до другого, и вспыхивали как в крупных городах, так и в более мелких. Протестующие вступали в открытые столкновения с полицией в таких городах, как Талса, штат Оклахома, Литтл-Рок, штат Арканзас, Олбани, штат Нью-Йорк, Фарго, штат Северная Дакота, и Роли в Северной Каролине.



Рядом с Юнион-сквер, в самом сердце Манхеттена, загорелась полицейская машина, от которой черный дым поднимался высоко в воздух. В Бруклине протестующие устроили стычку с полицией, которая продлилась несколько часов. В одном торговом центре Лос-Анджелеса протестующие сожгли пост полиции и разграбили соседние магазины. В Нэшвилле, штат Теннеси, протестующие подожгли историческое здание суда, а в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, люди жгли автомобили, а полиция арестовала человека с луком и стрелами, который целился в толпу протестующих.



В субботу вечером в Миннеаполисе протесты продолжились. Произошло множество стычек с полицией, которая по сравнению с вечером пятницы, очевидно, заняла гораздо более жесткую позицию, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа. Преградив дорогу демонстрации, в которой приняли участие несколько сотен человек, и разогнав протестующих по жилым кварталам подальше от центральной улицы, полицейские стали преследовать их и стреляли пластиковыми пулями по протестующим и жителям города, возводившим баррикады, чтобы защитить свои улицы. Рано утром в воскресенье чиновники Миннеаполиса сообщили, что им удалось остановить насилие.

"Я не люблю полицию, и мне не нравятся протестующие, - сказал один житель города, латиноамериканец. - Полиция долгое время не обращала на нас никакого внимания, а теперь они стреляют в нас, пока мы пытаемся себя защитить".



Многие информационные агентства, включая CNN и MSNBC, сообщили, что их сотрудники, которые освещали ход протестов в этом городе, были ранены резиновыми пулями. Различные издания и журналисты, работающие в разных городах, сообщали о том, что полицейские применяли против них химические вещества и несмертельное оружие и даже арестовали нескольких репортеров.

Министерство обороны решилось на редкий шаг и отправило в Миннеаполис подразделения военной полиции. Губернатор Миннесоты Тим Уолз (Tim Walz) не просил о такой помощи и сообщил, что он уже приказал провести полную мобилизацию национальной гвардии штата - самую масштабную мобилизацию со времен Второй мировой войны.

Между тем Дональд Трамп подлил масла в огонь, выступив с резкой критикой в адрес "анархистов", которых он обвинил в разжигании опасных беспорядков, и призвал мэра Миннеаполиса действовать в отношении демонстрантов более решительно.



Джо Байден (Joe Biden), который, возможно, станет кандидатом на президентских выборах от Демократической партии, выбрал иной тон, назвав протесты против жестокости полиции "оправданными и необходимыми", однако он призвал положить конец насилию. "Нельзя допускать, чтобы сам акт протеста заслонил собой причину, по которой мы протестуем", - подчеркнул он в своем заявлении.

В Лос-Анджелесе акция протеста в парке Пан-Пасифик началась как мирная демонстрация, но потом небольшие группы людей стали поджигать полицейские машины, и в ответ на это полиция начала стрелять в них резиновыми пулями. Уже после 8 часов вечера, когда формально начался комендантский час, но еще до наступления темноты, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти (Eric Garcetti) попросил губернатора штата ввести в город 700 бойцов национальной гвардии.

В Нью-Йорке в полицейских, пытавшихся оттеснить протестующих с Таймс-сквер, летели бутылки, и сотни людей собрались в микрорайоне Ист-Виллидж. Акции протеста вспыхивали в самых разных районах Нью-Йорка, на улицах возникали пожары, а полицейские избивали протестующих дубинками.



"Мы не потерпим подобных действий в отношении офицеров полиции Нью-Йорка", - говорится в твите на официальной страничке нью-йоркского полицейского департамента. На этой же страничке сообщается, что полиция арестовала "множество людей", которые бросали коктейли Молотова в полицейские автомобили. Позже американская прокуратура сообщила, что она уже выдвинула обвинения против троих участников тех инцидентов.

Кроме того, в сети быстро распространилась видеозапись того, как два полицейских автомобиля проехали сквозь толпу протестующих, блокировавших дорогу. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) попытался оправдать такие действия полиции, что еще больше разозлило жителей города. "Если бы те протестующие ушли с дороги, мы сейчас не обсуждали бы эту ситуацию, - сказал он. - Я не собираюсь обвинять офицеров, которые пытались справиться с совершенно невероятной ситуацией".



В Атланте, где в результате столкновений рано утром в субботу три офицера полиции получили ранения и было арестовано 70 человек, по приказу губернатора Брайана Кемпа (Brian Kemp) были развернуты силы национальной гвардии - около 1,5 тысячи бойцов.

В постах, появившихся в социальных сетях, были опубликованы фото и видео пламени и густого черного дыма от пожара, вспыхнувшего в центре Филадельфии, где мирная акция протеста внезапно обрела насильственный характер и где протестующие начали поджигать автомобили. Участники акций поджигали автомобили полицейских и в Чикаго.



В Вашингтоне протестующие вступали в столкновение с силами службы безопасности и полиции недалеко от Белого дома два дня подряд. Выкрикивая слоганы "Я не могу дышать!", "Жизни черных имеют значение" и "К черту Дональда Трампа", сотни демонстрантов окружили территорию Белого дома. Напряженность нарастала весь вечер. Недалеко от Белого дома протестующие подожгли автомобиль и мусорные контейнеры.



В субботу, 30 мая, Трамп заявил, что министерство юстиций проводит расследование обстоятельств гибели Джорджа Флойда.

Однако президент также стал мишенью критики, назвав протестующих "анархистами" и заявив - не имея никаких доказательств, - что его политические оппоненты специально разжигают насилие.

"Бунтари, мародеры и анархисты оскверняют память Джорджа Флойда", - сказал Трамп, выступая в космическом центре Кеннеди после исторического запуска космического аппарата компании SpaceX.



"Насилие и вандализм возглавляют члены движения "Антифа" и другие леворадикальные группы, которые терроризируют невинных, разрушают рабочие места, вредят предприятиям и сжигают здания. Мы не можем и не должны позволять небольшим группам преступников и вандалов разрушать наши города и уничтожать наши сообщества. Я не позволю злобной толпе одержать верх".



С такими же подстрекательскими заявлениями Трамп выступил ранее в тот же день, когда он пригрозил протестующим, собравшимся у Белого дома, "злыми псами и грозным оружием".

Эти слова президента немедленно вызвали критику со стороны мэра Вашингтона Мюриэл Баузер (Muriel Bowser), которая указала на содержащиеся в них расистские ноты.

"Для афроамериканцев фраза о злобных псах является откровенным напоминанием о сегрегационистах, которые спускали собак на женщин, детей и невинных людей на юге", - сказала Баузер.

В субботу, 30 мая, брат Джорджа Флойда Филонис сообщил, что у него был короткий разговор с президентом Трампом по поводу смерти его брата. "Все случилось так быстро. Он не дал мне возможности что-либо сказать. Было тяжело. Я пытался с ним говорить, но он постоянно меня прерывал, будто не хотел слушать, о чем я говорю", - сообщил Филонис в интервью MSNBC.



В пятницу, 29 мая, тысячи людей проигнорировали комендантский час. Толпы людей вступали в столкновение с полицией, подожгли здание полицейского участка, громили и поджигали магазины.

В Атланте протестующие подожгли полицейскую машину и разбили окна в штаб-квартире CNN. В Окленде, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе протестующие заблокировали шоссе, а полиция применила против них слезоточивый газ. В Луисвилле, штат Кентукки, полиция стала стрелять по журналистке и ее оператору прямо во время съемок репортажа. Протесты против жестокости полиции и гибели Джорджа Флойда вновь вспыхнули в пятницу, и Миннеаполису предстояло пережить еще одну ночь хаоса.

Во время протестов в пятницу в Детройте, штат Мичиган, 21-летний молодой человек погиб от пулевого ранения, когда неизвестный открыл огонь по толпе из окна своего автомобиля.



Оригинал публикации: George Floyd: protests and unrest coast to coast as US cities impose curfews

Опубликовано 31/05/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590952440

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр РК А. Мамин: необходимо усилить фактор самодостаточности стран СНГ

- Н.Нигматулин: депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №333

- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

- О ситуации на финансовом рынке

- МВК приняла решения о снятии блокпостов и возобновлении деятельности ряда отраслей

- Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис

- Кадровые перестановки

- Cенат принял законопроект о парламентской оппозиции, разработанный "Ак жолом"