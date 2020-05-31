Чечме. Опять кулачно-камнеметные бои на кыргызо-тадж-границе - ранено 15 кыргызов

22:19 31.05.2020

В конфликте на границе в Баткене пострадали 15 кыргызстанцев - Минздрав



Проводятся переговоры на уровне глав областей и районов двух стран. Правительство пока не сообщает подробности.



Пресс-служба Министерства здравоохранения КР сообщила, что во время конфликта на кыргызско-узбекской границе пострадали 15 кыргызстанцев.

Сегодня днем произошел инцидент с участием жителей села Чечме Кадамджайского района (Кыргызстан) и села Чашма в анклаве Сох (Узбекистан). Люди забросали друг друга камнями. Причиной конфликта стал родник в Чечме - как утверждают власти, все началось из-за споров о том, какой стране он принадлежит.



В Минздраве отметили, что речь идет о предварительных данных: 15 человек поступили в Центр общеврачебной практики города Айдаркена. Четверо сейчас в больнице, остальных отпустили после осмотра. Состояние двоих пациентов тяжелое, еще двоих - относительно удовлетворительное.



На месте инцидента дежурят две бригады "скорой". В помощь коллегам из Баткена направлены реаниматолог и травматолог во главе с областным координатором по здравоохранению.

Ранее в правительстве сообщили, что проводятся переговоры между руководством Баткенской (КР) и Ферганской (РУз) областей, а также районными акимами. Информацию о ходе переговоров кабмин пока не представил.