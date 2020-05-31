Смерть в обнимку с капиталом, - С.Кожемякин

22:51 31.05.2020 Смерть в обнимку с капиталом



Катастрофа с коронавирусом в Бразилии стала следствием преступной политики Жаира Болсонару. Теряя вчерашних соратников, президент угрожает стране диктатурой. Иной курс избрала Аргентина, сумевшая предотвратить вспышку инфекции и поддержать трудящихся.



Жертвы буржуазии



Пропасть, разделяющая правые режимы и страны с социально ориентированным курсом, еще никогда не была столь очевидной, как сейчас. Перед угрозой потери прибылей буржуазия жертвует людьми и легко отбрасывает "либеральные ценности".



Пример такого саморазоблачения показывает Бразилия. Выйдя на второе место по числу заражений и на первое - по суточной смертности, она рискует затмить все ужасы итальянской Ломбардии, эквадорского Гуаякиля и бедных районов Нью-Йорка. В ряде штатов, среди которых Амазонас, Пара, Пернамбуку, отделения интенсивной терапии заполнены на 100 процентов. К критической точке приближается 12-миллионный Сан-Паулу - крупнейший город страны.



Обыденными становятся картины, когда тяжелобольного госпитализируют только после смерти очередного пациента: свободных коек попросту нет. Это ожидаемо вызвало всплеск летальных исходов. В Манаусе - столице штата Амазонас - среднесуточная смертность увеличилась впятеро. Из-за низкого охвата тестированием официальные данные могут быть сильно занижены. Независимые эксперты оценивают количество заболевших в 2-3 млн, что вдесятеро больше обнародованных цифр.



Как и в других странах, носителями инфекции первоначально были обеспеченные граждане, вернувшиеся из-за рубежа. Но основная тяжесть кризиса в итоге легла на самые бедные слои. Как жуткого кошмара врачи ждут вспышки в трущобах с их скученностью и антисанитарией.



В тяжелом положении виновны правые силы, вернувшиеся к власти четыре года назад. За это время были сокращены госрасходы на здравоохранение, ликвидированы или значительно урезаны социальные программы. Но страшнее всех бюджетных секвестров оказалось поведение действующего президента Жаира Болсонару. С конца февраля, когда в стране были выявлены первые случаи заболевания, он отказывается признавать серьезность угрозы, называя COVID-19 "легким гриппом". "Ну и что? - заявил он после того, как Бразилия обогнала Китай по числу зараженных. - Такова жизнь, завтра может настать и мой черед".



В итоге правительство так и не разработало общегосударственного плана борьбы с инфекцией, в стране сменился уже третий глава минздрава. Сначала Болсонару отправил в отставку Луиса Энрике Мандетту, назвав его "паникером" за призыв к карантинным мерам. Новый министр - выпускник Гарвардской школы бизнеса и руководитель сети частных клиник Нельсон Теиш - первоначально поддерживал президента, но после поездки по регионам воспринял критический настрой предшественника. Последней каплей стал конфликт вокруг гидроксихлорохина. Вслед за Трампом Болсонару советует принимать противомалярийное средство для профилактики и лечения COVID-19. Эффективность лекарства научно не доказана, зато побочные действия давно известны.



Месяц спустя Теиш подал в отставку. Теперь министерство возглавляет генерал Эдуарду Пазуэлу, за плечами которого военная академия, карьера парашютиста и… вера в чудодейственные свойства гидроксихлорохина. "Это лекарство не работает, но я всего лишь врач, а он десантник. Он знает больше", - сыронизировал Теиш после назначения преемника.



Но смех здесь может быть только сквозь слезы. Правительство отказалось разбронировать запасы аппаратов искусственной вентиляции легких и поставить их нуждающимся регионам. Когда же штат Мараньян во главе с коммунистом Флавио Дино закупил технику в Китае, власти обвинили его в контрабанде и начали расследование.



Помимо Мараньяна, ряд других регионов принял собственные меры борьбы с коронавирусом. Среди них не только руководимые левой оппозицией северо-восточные штаты, но и вчерашние союзники президента. "Каждая потерянная жизнь будет на его совести", - заявил губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Витцел. На сторону "бунтовщиков" встал Федеральный верховный суд (ФВС), подтвердивший право регионов объявлять карантинные меры.



Следующим ударом по Болсонару стал уход министра юстиции Сержиу Моро. Снискав сомнительные лавры на осуждении экс-президента Лулы да Силвы, он был награжден влиятельной должностью. Однако в апреле Моро не согласился с увольнением без его ведома главы Федеральной полиции Маурисиу Валейшу и сложил полномочия. Скандал этим не закончился. Моро обвинил Болсонару в должностных преступлениях и желании иметь во главе полиции человека, который бы не дал хода уголовным делам в отношении самого президента и его окружения.



Несмотря на неистовство Болсонару, назвавшего бывшего подельника иудой, ФВС встал на сторону Моро. Отставка Валейшу заблокирована, а по обвинениям экс-министра решено провести расследование. Если они подтвердятся, президенту грозит отстранение от полномочий на 180 дней, а затем, не исключено, и импичмент. Всего в парламенте зарегистрировано почти три десятка ходатайств об отрешении Болсонару. Одну из последних подала группа левых партий, возложив на него вину за кризис.



Прежде уверенное парламентское большинство гарантировало президенту защиту, но теперь его положение сильно пошатнулось. Спикер нижней палаты Родриго Майя, от которого зависит запуск процедуры импичмента, присоединился к критикам президента. "Бразилия ведет двойную борьбу - с коронавирусом и вирусом авторитаризма", - заявил он.



Это произошло после серии митингов сторонников Болсонару. Они не только подхватили его призыв к роспуску парламента и ФВС, но и призвали к установлению военной диктатуры. Одним из требований стало восстановление "институционального закона №5", с помощью которого правившая в 1960-1980-е годы хунта ограничила права человека и узаконила пытки. Не менее радикальны выступления самого Болсонару. "У нас есть вооруженные силы на стороне народа, порядка и свободы!" - грозит он.



По всей стране мобилизуются ультраправые вооруженные группировки, обещающие уничтожить коммунистов и "предателей" из числа депутатов и журналистов. Внимания заслуживают предупреждения политиков и СМИ о готовящемся перевороте. Под предлогом режима ЧП поддержанный армией президент может распустить парламент и Верховный суд, закрыть неугодные издания и отменить намеченные на осень местные выборы.



Еще одним союзником Болсонару является капитал. На встрече с бизнесменами он попросил их помощи в "войне с губернаторами", "уничтожающими экономику карантином". Президент угрожает заблокировать ежемесячные выплаты оставшимся без работы жителям в размере 600 реалов (7,5 тыс. руб.), усилиями властей пособий лишены 46 млн работников неформального сектора.



Левые силы указывают на несколько угроз. С одной стороны, это риск установления диктатуры. С другой - правые партии могут отстранить дискредитировавшего себя Болсонару и взять власть в свои руки. В связи с этим стратегия, выработанная Партией трудящихся, Компартией (КПБ) и другими организациями, предусматривает борьбу не с отдельными личностями, а с



неолиберальным курсом. "Пандемия полностью раскрыла разрушительную суть капитализма. Его логика защиты монополий противоречит логике защиты жизни", - заявляют в КПБ. Предложенный левыми Национальный план действий включает комплекс мер по укреплению единой системы здравоохранения, защите занятости и доходов трудящихся. Наконец, КПБ и ее союзники работают над укреплением фронта национального спасения, справедливо полагая, что только сплочение спасет страну от погружения в хаос дикости и террора.



Аргентинский "Сталин"



Принципиально иную политику ведет Аргентина, где в конце прошлого года победила коалиция левых партий во главе с Альберто Фернандесом. Общенациональный карантин ввели здесь 20 марта, когда количество заболевших достигло 150 человек. Были закрыты границы, прекращено авиасообщение с зарубежьем и внутри страны, прекратили работу кафе, крупные магазины, предприятия и образовательные учреждения, был введен режим обязательного ношения масок и социального дистанцирования. Нарушителей ждали строгие меры.



Это позволило сдержать пандемию. В 45-миллионной стране выявлено 13 тыс. заражений с 500 летальными исходами. С учетом численности населения уровень смертности в Аргентине в десять раз меньше, чем в Бразилии. Разумеется, дело не только в карантине. Правительству удалось добиться тесной координации между центром и регионами, перераспределяя ресурсы и оперативно устраняя недочеты. По приглашению Буэнос-Айреса в страну вернулись две сотни кубинских медиков, изгнанных правым кабинетом Маурисио Макри. "Приоритет правительства - сохранение жизней, нельзя впадать в ложную дилемму между экономикой и здоровьем. Люди доверились нам, и наша политика не может не носить морально-этического содержания, - объясняет Фернандес. - Вы оправитесь от падения ВВП, но не оправитесь от смерти".



Такие заявления оказались бы пустой демагогией, не прими власти решительных мер социально-экономического характера. А они приняты в беспрецедентном для региона масштабе. Общий объем помощи составил 13 млрд долл., или почти 3 процента ВВП. В рамках программы "Чрезвычайный семейный доход" 8 млн домохозяйств получают ежемесячно по 10 тыс. песо (10,4 тыс. руб.), а программа "Специальный бонус" увеличила выплаты пенсионерам. Работники здравоохранения и право-охранительных органов освобождены от уплаты подоходного налога. Людям с низкими доходами и пенсионерам гарантировано сохранение подачи воды, электричества, газа, а также телефонной связи и интернета даже в случае неуплаты. Введен контроль цен на ряд товаров, в бедных районах работают общественные кухни. На экстренную продовольственную помощь направлено 30 млн долл.



Проведя серию переговоров с профсоюзами и владельцами предприятий, правительство добилось 60-дневного запрета на увольнения и частичного сохранения зарплаты. В зависимости от отрасли ушедшие на карантин работники получают 70-75 процентов оклада, причем часть выплат субсидирует государство. Наконец, кабинет Фернандеса обнародовал проект "Аргентина строится", предусматривающий инвестиции в медицинскую инфраструктуру и строительство жилья. По предварительным подсчетам, он создаст 350 тыс. прямых и свыше 400 тыс. косвенных рабочих мест. "Строительство - это хороший способ запуска экономики в условиях кризиса, тем более что все необходимые материалы мы производим сами", - отметил президент.



Чтобы лучше оценить эти меры, нужно помнить, что в наследство от Макри правительству досталась выжатая, как лимон, экономика с опустошенными резервами, внешним долгом в 323 млрд долл. и 38-процентным уровнем бедности. Поэтому изыскивать средства приходится буквально повсюду. Введен единовременный налог на собственность. При богатстве от 200 млн песо и выше он составляет 2 процента, а при превышении порога в 3 млрд - 3,5 процента. Продолжают увеличиваться экспортные пошлины на сельхозпродукцию, стимулирующие производителей отдавать приоритет насыщению внутреннего рынка перед продажей за рубеж.



Принятые меры позволили частично ослабить карантин. Открыты швейные фабрики и автозаводы, хотя и с половинными сменами для сохранения дистанции, сняты ограничения на передвижение в ряде районов. Тем не менее правая оппозиция и СМИ продолжают "разоблачительную кампанию", сравнивая Фернандеса со Сталиным за жесткие антикризисные меры. Насколько эффективны эти "разоблачения", показывает рейтинг президента. За полгода он вырос с 57 до 69 процентов, а уровень одобрения принимаемых решений достиг 83 процентов.



Но чем сильнее поддержка левых внутри страны, тем безжалостнее диктат глобального капитала. Вскоре после победы кабинет Фернандеса начал переговоры с МВФ о реструктуризации кредита, выданного правительству Макри с серьезными нарушениями устава международной организации. От диалога там не отказались, но поставили ультиматум, по которому Буэнос-Айрес сначала должен добиться уступок со стороны частных инвестфондов. Последним предложили план, сокращающий сумму выплат по процентам и продлевающий их до начала 2030-х годов. Как подчеркнули в правительстве, другого выхода в условиях пандемии нет. Кредиторы, однако, отказались идти на уступки, и 22 мая страна оказалась в условиях технического дефолта.



Несмотря на это, у властей есть доверие граждан и стремление это доверие оправдать. Что, как ни крути, важнее армейских штыков и изощренных интриг.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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