Вирус уложил в госпиталя руководство Талибана и "Сети Хаккани"

23:23 31.05.2020

Коронавирус нанес удар по "Талибану"



Главарей террористов пытаются спасти от опасной инфекции в госпиталях Пакистана

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



25 мая 2020



Сегодня афганское правительство освободило из тюрем еще 100 талибов, среди которых могут быть зараженные коронавирусом боевики "сети Хаккани" / Фото из аккаунта спикера Совбеза Афганистана Джавида Файсала.

Не менее четырех крупных лидеров афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) заразились в мае коронавирусом. Среди жертв COVID-19 оказался руководитель запрещенной в РФ "сети Хаккани" / Haqqani Network - наиболее агрессивной фракции талибов Сираджуддин Хаккани. Инфицированных главарей "Талибана" сейчас пытаются спасти пакистанские военные и гражданские врачи.

Заместитель руководителя движения "Талибан", глава "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, по информации источников "НГ", в настоящее время находится в одном из госпиталей пакистанской армии, где проходит интенсивное лечение от вируса COVID-19. Вместе с Хаккани госпитализированы с тем же диагнозом еще три крупных командира "Талибана". Официальные спикеры боевиков опровергают факт заражения шефа "сети Хаккани" и его соратников. Однако источники "НГ", близкие к афганским компетентным службам, подтверждают нахождение Хаккани в пакистанском военном госпитале с весьма опасным диагнозом. О заражении Сираджуддина Хаккани коронавирусом и его лечении в госпитале армии Пакистана также сообщила на днях Hindustan Times со ссылкой на индийские антитеррористические службы.

По информации кабульских источников "НГ", по состоянию на середину мая не менее 200 боевиков и командиров "Талибана" были инфицированы COVID-19. Среди них – четыре крупных командира и политических функционера террористического движения: Сираджуддин Хаккани, мулла Фазал Мазлум, мулла Амир Хан Муттаки, мулла Наруддин Тураби.

"Вирус поразил как руководителя боевого крыла талибов Хаккани, так и членов команды переговорщиков из политического офиса "Талибана" в Дохе – муллу Мазлума и муллу Муттаки, - отметили в беседе с "НГ" кабульские источники. – Именно заражением COVID-19 можно объяснить отсутствие муллы Мазлума – одного из ключевых, наряду с муллой Абдул Гани Барадаром, талибских переговорщиков - на майских встречах в столице Катара. Кстати, и мулла Мазлум, и мулла Барадар являются партнерами по переговорам спецпредставителя США по афганскому урегулированию посла Залмая Халилзада. Все три политика последние месяцы общались весьма тесно".

Заражение муллы Мазлума и муллы Муттаки свидетельствует о проникновении COVID-19 в политический офис "Талибана" в Дохе. Пока неизвестно, где именно были инфицированы переговорщики талибов. Источники "НГ" не исключают, что это произошло во время их поездок в Пакистан, где они могли встречаться с Сираджуддином Хаккани и лидерами "Шуры-е-Кветта" - центрального руководящего органа "Талибана", который базируется в административной столице пакистанской провинции Белуджистан. "Очевидно, что нельзя исключать заражения коронавирусом других членов шуры в Кветте. Возможно, что именно оттуда инфекция попала и в политический офис талибов в Катаре", - предположил один из источников "НГ".

По одной из версий, высшие командиры и политические функционеры "Талибана" могли быть заражены COVID-19 талибами, которые недавно были освобождены из правительственных тюрем в Афганистане. Напомним, что, согласно договоренностям талибов и США от 29 февраля, афганское правительство должно было предоставить свободу 5 тыс. командирам и боевикам "Талибана", находящимся в плену. Среди них были, в том числе, близкие родственники Сираджуддина Хаккани и агенты пакистанских спецслужб. Однако процесс освобождения террористов совпал по времени со вспышкой пандемии коронавируса в Афганистане. Не исключено, что некоторые талибы и пакистанские шпионы вышли на свободу уже будучи инфицированными COVID-19 и поэтому вполне могли заразить радостно встречавших их соратников по "джихаду".

В результате Сираджуддин Хаккани вместе с тремя ключевыми боевыми командирами "Талибана", по информации компетентных источников "НГ", угодил в пакистанский военный госпиталь (по некоторым данным, в Равалпинди, где располагается штаб-квартира пакистанской армии). В свою очередь мулла Мазлум, мулла Муттаки и мулла Тураби из Дохи были переправлены для лечения в больницы Кветты и Карачи.

"Инфицирование коронавирусом Сираджуддина Хаккани является серьезным ударом по позициям пакистанской разведки в Афганистане, в свое время создавшей и до сих пор опекающей террористическую "сеть Хаккани", - прокомментировали "НГ" ситуацию кабульские эксперты. – Эту сеть почти официально называют "афганским филиалом" Межведомственной разведки Пакистана, ее боевики причастны ко всем самым крупным терактам в Афганистане. Недавно стало известно, что именно "сеть Хаккани" играет роль посредника-координатора между "Талибаном" и афганским филиалом "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), организуя теракты от имени сразу двух этих структур. Для Исламабада и Равалпинди "сеть Хаккани" - важнейший политический и силовой актив в регионе, поэтому пакистанцы будут изо всех сил спасать Сираджуддина Хаккани от смертельно опасной инфекции".

Госпитализация главарей "Талибана" в пакистанские больницы совпала по времени с публикацией специального отчета Пентагона, посвященного анализу продолжающейся поддержки Пакистаном талибов и "сети Хаккани".

"Пакистан продолжает укрывать талибов и связанные с ними группы боевиков в Пакистане, такие как "сеть Хаккани", которая сохраняет способность проводить атаки против интересов Афганистана", - говорится в тексте доклада, подготовленного Минобороны США по заказу Госдепартамента и Агентства по международному развитию, и охватывающего период с января по март 2020 года. Авторы доклада отмечают, что хотя Исламабад и призвал афганских талибов участвовать в мирных переговорах, но он "воздерживается от применения принудительного давления, чтобы отговорить группу ("Талибан") от дальнейшего насилия".

По словам кабульских источников "НГ", доклад Пентагона лишний раз подчеркивает самую тесную связь Пакистана с афганским "Талибаном": "Исламабад очень дорожит талибами, поэтому неудивительно, что лидеры боевиков, ставшие жертвами COVID-19, оказались пациентами военных госпиталей и лучшей гражданских больниц в Пакистане. Пакистанская армия и спецслужбы нуждаются в контролируемых группах террористов, с помощью которых они могут дестабилизировать обстановку в Афганистане и оказывать давление на официальный Кабул".